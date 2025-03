MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION, HERUNDER I USA

Modtagelse af aktionærforslag fra Constantinsborg A/S om sletning af FirstFarms A/S’ aktier fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 2/2025 og det af Constantinsborg A/S (”Tilbudsgiver”) offentliggjorte tilbudsdokument vedrørende Tilbudsgivers frivillige kontante købstilbud på alle aktier i FirstFarms A/S (”FirstFarms”) (bortset fra egne aktier ejet af FirstFarms og aktier allerede ejet af Tilbudsgiver) til en tilbudspris på DKK 84,00 pr. aktie á nominelt DKK 10 (”Tilbuddet”), kan bestyrelsen hermed oplyse, at FirstFarms har modtaget et aktionærforslag fra Tilbudsgiver om sletning af FirstFarms’ aktier fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S (”Nasdaq Copenhagen”).

Aktionærforslaget er modtaget inden for den relevante frist og vil blive sat på dagsordenen til behandling på den ordinære generalforsamling i FirstFarms, som afholdes den 29. april 2025.

Tilbudsgivers intentioner om at søge FirstFarms’ aktier afnoteret fra Nasdaq Copenhagen er tidligere omtalt i selskabsmeddelelse nr. 2/2025 samt i Tilbudsgivers tilbudsdokument, som blev offentliggjort den 7. marts 2025.

Forslaget om afnotering vil kræve vedtagelse med mindst 90 procent af FirstFarms’ aktiekapital og stemmerettigheder til stede eller repræsenteret på den ordinære generalforsamling. Hvis en afnotering vedtages på FirstFarms’ ordinære generalforsamling, skal der efterfølgende fremsættes et købstilbud til aktionærerne med en tilbudsperiode på minimum 4 uger i overensstemmelse med Nasdaq Copenhagens regler. Aktionærerne skal i dette købstilbud, i henhold til Nasdaq Copenhagens regler, tilbydes et rimeligt vederlag for deres aktier.

Der henvises til afsnit 2.9 i bestyrelsens redegørelse vedrørende Tilbuddet offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 12/2025 den 17. marts 2025 for bestyrelsens øvrige bemærkninger til Tilbudsgivers hensigt om en afnotering af FirstFarms aktier fra handel og officielt notering på Nasdaq Copenhagen.

Tilbudsrelaterede dokumenter, herunder bestyrelsens redegørelse og tilbudsdokumentet, acceptblanket og engelske oversættelser af dokumenterne, er med visse restriktioner tilgængelige på FirstFarms’ hjemmeside: https://www.firstfarms.dk/investor-relations/tilbudsdokumentation.

