Intesa Sanpaolo und EIB haben das Wirtschaftswachstum in Mittel- und Osteuropa seit 2020 mit fast 660 Mio EUR gefördert

Paola Papanicolaou, Head of International Banking der Intesa Sanpaolo

MAILAND, March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In ihrer Rede auf dem EIB-Forum in Luxemburg diesen Monat hat Paola Papanicolaou, Leiterin der Abteilung Internationale Banken (International Banks Division, IBD) der Intesa Sanpaolo, den bedeutenden Beitrag, den die Bank in den letzten fünf Jahren zum Wirtschaftswachstum in Mittel- und Osteuropa geleistet hat, erläutert.

In den vergangenen fünf Jahren hat die Intesa Sanpaolo mit der EIB in Mittel- und Osteuropa Verträge im Wert von fast 660 Mio. EUR abgeschlossen. Davon gingen rund 370 Mio. EUR an EU-Beitrittskandidaten wie Serbien, Bosnien-Herzegowina und die Ukraine.

In Serbien ist die Intesa Sanpaolo-Tochter Banca Intesa Beograd kürzlich eine Partnerschaft mit der EIB Global eingegangen, um 160 Mio EUR aus EU-Mitteln für Investitionen in die Energiewende serbischer KMU bereitzustellen und so ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern.



Die Transaktion wird rund 240 Unternehmen zugutekommen und etwa 25.000 Arbeitsplätze sichern. Die Banca Intesa Beograd ist die führende Bankengruppe in Serbien.

„Wir glauben, dass unsere Rolle über die eines Finanzinstituts hinausgeht, das nur Transaktionen abwickelt, und wir als Partner fungieren“, so Papanicolaou auf dem jüngsten EIB-Forum. „Intesa Sanpaolo stellt Beratungsdienstleistungen zur Verfügung und unterstützt das Wachstum einzelner Unternehmen und der Volkswirtschaften, in denen wir tätig sind.“

Die IBD von Intesa Sanpaolo ist über ein Netzwerk von zwölf hundertprozentigen Tochterbanken tief in der Region Mittel- und Osteuropa verwurzelt.

„Es ist sehr wichtig, wie wir vor Ort zu sein, um die Bedürfnisse jedes einzelnen Landes genau zu verstehen“, so Papanicolaou. „So arbeiten wir zum Beispiel mit einigen Ländern eng zusammen, wenn es um die Unterstützung der öffentlichen Haushalte und um wichtige Infrastrukturprojekte geht“.

Im Rahmen einer weiteren im November 2024 unterzeichneten Vereinbarung erhielt die kroatische Tochterbank von Intesa Sanpaolo, die Privredna Banka Zagreb (PBZ), 169 Mio. EUR von der EIB, um den ökologischen Umbau kroatischer Unternehmen zu finanzieren. Von diesem Gesamtbetrag wurden 100 Mio. EUR von der EIB als Garantielinie für große und mittelgroße Unternehmen bereitgestellt, während eine Garantie des EIF in Höhe von bis zu 69 Mio. EUR für kleine Unternehmen im Land verlängert wurde. Die PBZ der Intesa Sanpaolo ist gemessen an den Aktiva die zweitgrößte Bank Kroatiens.

Italien ist für viele EU-Beitrittskandidaten ein wichtiger Handelspartner. Als führendes italienisches Finanzinstitut fungiert die Intesa Sanpaolo als Finanzierungsbrücke zwischen Italien, der zweitgrößten produzierenden Volkswirtschaft Europas, und den Märkten Mittel- und Osteuropas.

Intesa Sanpaolo erleichtert den internationalen Handel, unterstützt KMU bei der Expansion über die heimischen Märkte hinaus und fördert grenzüberschreitende Kooperationen, die den wirtschaftlichen Fortschritt vorantreiben. Insbesondere in der Unterstützung von KMU bei ihrer internationalen Expansion sieht die Bank einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung einer Volkswirtschaft.

Die 12 Heimatmärkte der IBD von Intesa Sanpaolo sind Kroatien, die Slowakei und die Tschechische Republik, Serbien, Ungarn, Ägypten, Slowenien, die Ukraine, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Rumänien und Moldawien.

Diese Banken betreuen zusammen 7,4 Millionen Kunden mit einem Gesamtkreditvolumen von 45 Mrd. EUR und Einlagen von 61 Mrd. EUR.

Intesa Sanpaolo spielt in diesen Volkswirtschaften eine entscheidende Rolle. Die Bank betreut Privatkunden, KMU, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen und fördert Investitionen und Wachstum.

