Susan Kudzman rejoint le conseil d'administration de nesto

MONTREAL, 19 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- nesto Inc. est heureux d’annoncer la nomination de Susan Kudzman à son conseil d’administration. Leader reconnue dans les domaines de la gestion des risques, de la gouvernance et des services financiers, Mme Kudzman apporte une vaste expertise qui aidera le groupe nesto à concrétiser sa vision de devenir un champion canadien en bâtissant l’écosystème hypothécaire du futur pour les propriétaires, les clients commerciaux et les institutions financières du pays.

Forte d’une carrière impressionnante dans les services financiers, Mme Kudzman a occupé des postes de direction clés au sein de grandes organisations, notamment en tant que vice-présidente exécutive et chef de la gestion de risques à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et à la Banque Laurentienne. Elle a également siégé au conseil d’administration de plusieurs entreprises d’envergure dans divers secteurs, dont Transat, Pages Jaunes et PSP Investments.

« Nous sommes ravis d’accueillir Susan Kudzman au sein de notre conseil d’administration », a déclaré François Lafortune, cofondateur et PDG de Diagram, et président du conseil d’administration du groupe nesto. « Son expertise approfondie en gestion des risques, en gouvernance et en stratégie financière sera précieuse alors que nous poursuivons notre croissance et renforçons notre engagement à offrir aux Canadiens une expérience de financement hypothécaire positive et transparente entièrement en ligne. »

« Je suis honorée de rejoindre le conseil d’administration de nesto et de contribuer à sa mission de rendre le financement immobilier plus accessible et plus transparent pour les Canadiens », a déclaré Susan Kudzman. « J’ai hâte de collaborer avec l’équipe de direction pour stimuler l’innovation et assurer une croissance durable. »

À propos du groupe nesto

Le groupe nesto est la troisième plus grande société de financement hypothécaire au Canada, avec plus de 63 milliards de dollars en prêts hypothécaires sous administration. Propulsé par une plateforme technologique exclusive de pointe, nous offrons des solutions et services hypothécaires efficaces et intégrés aux emprunteurs résidentiels, aux clients commerciaux et aux institutions financières via le nesto Mortgage Cloud et intellifi.

Le groupe comprend nesto, le plus important prêteur hypothécaire numérique au Canada desservant le marché résidentiel, et CMLS, un chef de file en matière de prêts, de conseils, de gestion de fonds, de logiciels et de services avec 50 ans d’expérience. CMLS exerce ses activités sur tous les marchés immobiliers commerciaux et résidentiels unifamiliaux, avec le soutien du réseau de courtiers hypothécaires au Canada. Ses produits et services sont offerts par l’intermédiaire de la Financière CMLS, intellifi et CMLS gestion de fonds.

Le groupe nesto s’est donné pour mission de bâtir l’écosystème hypothécaire du futur au Canada.

