Travailler seul, rien de pire. Ou est-ce bien le cas?

OTTAWA, Ontario, 19 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bien que le degré d’interactions sociales varie selon qu’un employé travaille à distance, en mode hybride ou en personne, le lieu de travail ne permet pas d’établir le sentiment de solitude ou d’isolement des employés. C’est ce que révèle une nouvelle étude du Conference Board du Canada.

« Bien que le télétravail influe sur le degré d’interactions sociales des employés, il n’est pas le seul déterminant des liens sociaux au travail, déclare Susan Black, présidente et directrice générale du Conference Board du Canada. Pour soutenir efficacement les employés, il faut savoir déceler l’interaction complexe de facteurs qui ont une incidence sur le sentiment de solitude au travail. »

Les employés en télétravail interagissent moins avec leurs collègues que leurs homologues en mode hybride ou qui travaillent chaque jour au bureau. Cependant, dans ces trois modèles de travail, les employés disent ressentir un degré similaire de solitude ou d’isolement. Ces résultats suggèrent qu’à eux seuls, les modèles de travail n’expliquent pas le degré de solitude ou d’isolement au travail que ressentent les employés et que d’autres facteurs que le temps consacré aux interactions avec les collègues ou le télétravail entrent en jeu.

« Cette étude souligne l’importance, pour les organisations, de faire preuve de souplesse à l’égard de leurs employés, affirme Michelle Wilson, vice-présidente du secteur des Personnes et communications chez Lundbeck Canada. Permettre aux employés d’être maîtres de leurs horaires de travail améliore de façon importante leur mieux-être global et entraîne des retombées positives en milieu de travail. »

Le pouvoir de choisir est l’un des plus importants facteurs influant sur le sentiment de solitude des employés. Les travailleurs qui disposent de moins de flexibilité pour choisir leurs horaires de travail, leurs jours de présence au bureau ou leur modalité de travail éprouvent un degré de solitude plus élevé, alors que ceux qui ont plus de contrôle dans ces domaines se sentent moins isolés. Bien qu’un plus haut degré de flexibilité soit associé à un plus fort engagement des travailleurs pour tous les modèles de travail, les employés en télétravail sont ceux qui souffrent le plus d’une flexibilité réduite.

La disponibilité des gestionnaires et l’engagement des employés sont deux autres facteurs importants pour atténuer le sentiment de solitude des travailleurs. Dans tous les modèles de travail, les employés qui se sentent soutenus par des gestionnaires ouverts et disponibles se sentent moins isolés, notamment dans un contexte de télétravail ou de modèle hybride. En outre, les employés qui ont une expérience d’intégration positive et qui bénéficient de possibilités d’interaction sociale – en ligne ou en personne – déclarent se sentir moins seuls et moins isolés.

Pour lutter contre la solitude au travail, il est essentiel de former les gestionnaires à mieux répondre aux besoins des employés en matière de santé mentale et d’encourager les brèves rencontres régulières, qui favorisent l’établissement de relations fortes et positives avec les employés. En offrant aux employés une plus grande flexibilité et un contrôle accru de leurs horaires de travail, ainsi que des occasions d’interagir à l’aide d’événements en ligne et en personne, on peut renforcer davantage les liens en milieu de travail et favoriser le bien-être des salariés.

