Cosplay-Eh! Un nouveau concours professionnel de cosplay voit le jour au Canada

MONTRÉAL, 19 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un tout nouveau concours de cosplay vient d’être lancé au Canada, et pas n’importe quel! Cosplay-Eh!MC – le Championnat canadien de cosplay, est un championnat national de haut niveau ayant pour but de couronner l’élite canadienne du cosplay.

Cosplay-Eh!MC vise à mettre en valeur la crème des cosplayers et des costumiers afin de promouvoir et de reconnaître l’art du cosplay – une passion et un élément essentiel au succès des événements axés sur la culture populaire et l’animation japonaise. Le Canada regorge de talents, et Cosplay-Eh!MC a pour but de faire briller ceux-ci sous les feux des projecteurs. La sélection des finalistes se fera à l’échelle du pays et ces derniers seront invités à participer à la finale, qui aura lieu chaque été à Montréal et à l’issue de laquelle le titre de roi ou de reine du cosplay sera décerné. La première finale se déroulera en juillet 2026 lors du Comiccon de Montréal .

Le cosplay, c’est pour tout le monde!

La diversité est au cœur du cosplay. Tout le monde est invité à s’inscrire aux sélections. Cosplay-Eh!MC veut offrir à tous les cosplayers et costumadiers une chance égale de faire valoir leurs talents. Avez-vous ce qu’il faut pour obtenir le titre canadien de roi ou de reine du cosplay? Joignez-vous à nous à Cosplay-Eh!MC

Pour en savoir plus sur le concours et pour s’y inscrire lors de l’événement Anime Ottawa 2025, cliquez ici .

À propos du cosplay

L’Office de la langue française définit le cosplay comme une « activité axée sur la personnification, qui consiste à se costumer en personnage de fiction, issu d'un jeu vidéo, d'une bande dessinée ou d'un film d'animation, et à jouer en public son personnage en imitant son comportement ». Le terme « costumade », proposé par l’OQLF en février 2010 pour désigner ce concept, s’inspire du mot « mascarade » associé aussi au déguisement (l'un mettant l'accent sur le masque, l'autre sur le costume). Dans le milieu de la culture populaire et de l’animation japonaise, le terme cosplay est toutefois bien ancré et est passé dans l’usage.

Le terme « cosplay » a été inventé au Japon et est apparu pour la première fois dans un article du magazine My Anime en juin 1983.

Le cosplay est un art dont le but est de ressembler le plus possible au personnage que l'on a choisi d'incarner, notamment en reproduisant de la manière la plus fidèle possible son costume, ses accessoires et son maquillage. Il ne s’agit pas que de prendre part à un défilé et à des séances photo : le plaisir de jouer son personnage fait partie intégrante de l’expérience.

Selon Retail Insider , le marché des vêtements de cosplay connaît une croissance stable. Les projections indiquent une augmentation de 4,78 milliards de dollars en 2023 à environ 8,65 milliards de dollars en 2030, ce qui suggère un taux de croissance annuel composé de 6,1 %.

Téléchargement de photos : Cosplay-Eh! - Dropbox

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Gaële Blanchette

Coordonnatrice de Cosplay-Eh!MC

info@cosplay-eh.ca

Relations avec les médias :

Leeja Murphy, Agence Pink

leeja@agencepink.com 514-213-0045

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/86692450-12b2-4fa1-83a8-1f3b33b71bd8/fr.