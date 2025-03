Meriaura Group Oyj: Summa Defence mukana Ukrainan puolustustukikeskusteluissa Presidentinlinnassa

Meriaura Group Oyj

Sijoittajauutinen 19.3.2025 klo 15.30 (CET)

Summa Defence mukana Ukrainan puolustustukikeskusteluissa Presidentinlinnassa



Summa Defence Oy:n toimitusjohtaja Jussi Holopainen osallistui tänään puolustusteollisuuden edustajille järjestettyyn Suomen ja Ukrainan valtiojohdon tapaamiseen Presidentinlinnassa. Tilaisuudessa olivat mukana Tasavallan presidentti Alexander Stubb, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sekä muun muassa puolustusministeri Antti Häkkänen, ulkoministeri Elina Valtonen sekä valtiovarainministeri Riikka Purra.

Tapaamisessa keskusteltiin Ukrainan puolustustuesta ja investoinneista Ukrainan asetuotantoon.

Puolustusministeriö ilmoitti helmikuussa käynnistävänsä Ukrainalle uuden tukiohjelman, jolla kohdistetaan 660 miljoonan euron tilaukset Suomen puolustusteollisuudelle.

Meriaura Group Oyj ja Summa Defence Oy yhdistyvät osakevaihdolla

Meriaura Group Oyj allekirjoitti 29.1.2025 ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöitä yhteen kokoavan Summa Defence Oy:n koko osakekannan. Yritysjärjestelyssä Suomeen syntyy turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen keskittyvä vahva yritysryhmä, jossa merkittävässä roolissa on ns. kaksoiskäyttöteknologia. Järjestelyn yhteydessä Merilogistiikka -liiketoiminta (Meriaura Oy ja sen 100 % omistama tytäryhtiö VG-EcoFuel Oy) myydään Meriaura Invest Oy:lle. Uuden listatun yhtiön nimeksi tulee Summa Defence Oyj. Meriaura Groupin nykyisten osakkeenomistajien osuus uudesta yrityskokonaisuudesta tulee olemaan 11,9 prosenttia ja Summa Defencen osakkeenomistajien osuus 88,1 prosenttia.

Meriaura Group Oyj:n yhtiötiedote ehdollisesta osakevaihtosopimuksesta on luettavissa osoitteessa:

https://meriauragroup.com/fi/meriaura-group-oyj-sisapiiritieto-meriaura-group-oyj-ja-summa-defence-oy-yhdistyvat-uudeksi-puolustusalan-konserniksi/

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Meriaura Group Oyj

Toimitusjohtaja Jussi Mälkiä

Puh: +358 40 078 5489

Sähköposti: jussi.malkia@meriaura.com



Summa Defence Oy

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen

Puh: +358 44 517 4543

Sähköposti: jussi.holopainen@summadefence.com





Meriaura Group Oyj lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tunnuksella MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.