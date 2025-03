AHORA DISPONIBLE PARA RESERVAS: ROYALTON CHIC BARBADOS EXPANDE SU PRESENCIA EN EL CARIBE

ST. MICHAEL, Barbados, March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts está listo para redefinir el concepto todo incluido en Barbados y cautivar a los viajeros con una propuesta vibrante y sofisticada. A partir de hoy, Royalton CHIC Barbados, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, abre oficialmente sus reservas y se prepara para una espectacular inauguración en la primavera de 2026. Ubicado en la exclusiva Costa Dorada de Barbados, este sofisticado resort ha sido diseñado para viajeros que buscan el equilibrio perfecto entre elegancia y emoción. Aquí, cada momento será una experiencia inolvidable, vibrante y llena de lujo absoluto.

“La demanda de resorts todo incluido de lujo solo para adultos nunca ha sido tan alta. Los viajeros ya no buscan únicamente relajación, sino experiencias sociales envolventes. Con la incorporación de Jamaica y Barbados a nuestra colección, estamos marcando una nueva era en los viajes exclusivos, diseñada para quienes buscan indulgencia y energía en igual medida”, comentó Jordi Pelfort, Presidente de Blue Diamond Resorts. “Barbados siempre ha sido un destino de distinción, lo que lo convierte en el escenario ideal para la experiencia Royalton CHIC Resorts”.

Como la primera propiedad de Blue Diamond Resorts en Barbados, esta apertura refuerza la expansión de la marca en los destinos más vibrantes y codiciados del Caribe. En el año en que la compañía celebra su 15.º aniversario de innovación en hospitalidad todo incluido, Royalton CHIC Barbados marca un nuevo hito en su crecimiento, ofreciendo un concepto de lujo moderno impregnado de un espíritu social incomparable. Al igual que Barbados, reconocido por su sofisticación natural, su vibrante cultura y su atractivo jet set, el resort ha sido concebido como el escape definitivo solo para adultos, donde la relajación y la emoción se combinan perfectamente bajo el exclusivo concepto “Party Your Way”.

Con un diseño pensado para el confort contemporáneo y lleno de energía, Royalton CHIC Barbados contará con 220 elegantes suites, con opciones que incluyen vistas al mar, acceso directo a la piscina y terrazas privadas. Para una experiencia aún más exclusiva, los huéspedes podrán elevar su estancia con la categoría Diamond Club™, que ofrece servicio de mayordomo personalizado, amenidades premium y acceso a áreas privadas en la playa y la piscina.

La propuesta gastronómica del resort será igualmente espectacular, con nueve restaurantes y tres bares que fusionarán sabores locales con influencias internacionales. Desde un sofisticado steakhouse hasta el deslumbrante Level 18 Rooftop Cabana Lounge, cada espacio ofrecerá una experiencia culinaria innovadora y envolvente. Como novedad, el resort presentará un exclusivo restaurante de fusión franco-caribeña, donde los sabores clásicos serán reinventados con la esencia vibrante del Caribe.

Fiel al espíritu de Royalton CHIC Resorts, el resort ofrecerá una combinación dinámica de entretenimiento, bienestar y experiencias sociales. Los huéspedes podrán relajarse en The Royal Spa, revitalizarse con las clases de Royalton FIT y disfrutar de espectáculos y eventos diseñados para sorprender por los CHIC Angels. Ya sea descansando junto a la piscina, explorando la vibrante vida nocturna de la isla o disfrutando de experiencias exclusivas, cada estancia será sinónimo de indulgencia sin límites y momentos inesperados.

Tras el éxito del lanzamiento de Royalton CHIC Antigua el año pasado y el reciente anuncio de Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove, esta nueva incorporación refuerza la visión de Blue Diamond Resorts de redefinir la experiencia todo incluido solo para adultos. La llegada de Royalton CHIC Barbados representa un paso más en su expansión, consolidando su compromiso con el lujo elevado y las experiencias vibrantes.

Las reservas ya están abiertas para estancias a partir de la primavera de 2026. Para más información o para reservar su próxima escapada, visite royaltonchicresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 80 propiedades, que superan las 20,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts ofrece experiencias vibrantes y efervescentes con todo incluido sólo para adultos para festejar a tu manera y deleitarte con lo inesperado. Ubicado en populares destinos del Caribe como Punta Cana - República Dominicana, Cancún - México, y Antigua, esta nueva generación de todo incluido sólo-adultos ofrece experiencias sin precedentes en las que el lujo y la diversión se encuentran en cada lugar idílico. Elija entre relajarse y darse un capricho o salir de fiesta y divertirse, festeje a su manera.

Ideal para parejas, grupos, solteros o amigos, incluyendo las modernas habitaciones y suites All-In Luxury™, la cama premium DreamBed™, una variedad de ofertas culinarias, All-In Connectivity™ y exclusividad a través de la categoría Diamond Club™. Sus huéspedes pueden elegir entre desconectarse por completo y relajarse en el spa o disfrutar de únicos eventos y fiestas temáticas del resort en cada lugar insignia del hotel.

Para más información sobre Royalton CHIC Resorts, visite www.royaltonchicresorts.com

