Des entreprises canadiennes cherchent à diversifier leurs activités à la Foire de Hanovre

Le Canada est à l'honneur en tant que pays partenaire de la Foire de Hanovre 2025, le plus grand salon mondial de la technologie industrielle. Plus de 1 000 Canadiens prévoient d'assister à la foire qui se déroulera du 30 mars au 4 avril en Allemagne.

HAMILTON, Ontario, 19 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisme dirigé par l'industrie qui mène la participation canadienne à la Foire de Hanovre (aussi appelée Hannover Messe), annonce que 510 entreprises et organismes de soutien à la recherche et au développement des affaires du Canada participeront à l’événement cette année.

Au total, 244 fabricants et entreprises technologiques, instituts universitaires et de recherche ainsi que des agences de développement économique participeront en tant qu'exposants. Ceux-ci mettront en valeur les capacités de fabrication de pointe du Canada dans des domaines comme l'automatisation et la robotique, la fabrication de précision, les solutions numériques, y compris l'intelligence quantique, l'intelligence artificielle (IA), la connectivité, les réseaux et la cybersécurité, ainsi que l'hydrogène et les technologies d'énergie de remplacement.

De plus, 266 délégués d'affaires participeront à l’événement pour voir à l’œuvre les technologies industrielles les plus récentes et trouver des partenaires, des investisseurs et des fournisseurs potentiels en matière d'innovation. Ils seront aussi accompagnés de représentants des gouvernements fédéral et provinciaux, pour qui la Foire de Hanovre est l'occasion de renforcer les relations économiques et politiques du Canada avec l'Allemagne et d'autres partenaires commerciaux hors de l'Amérique du Nord.

Attirant chaque année un quart de million de visiteurs de 150 pays, la Foire de Hanovre offre aux entreprises canadiennes l'occasion de diversifier leurs activités sur de nouveaux marchés à travers le monde. Rendez-vous sur le site hm25.ca pour en savoir plus.

« Il n'y a pas de meilleur endroit pour mettre en valeur les technologies industrielles et d'énergie propre de pointe que le Canada a à offrir, a déclaré Jayson Myers, chef de la direction de NGen. La participation de notre pays partenaire à la Foire de Hanovre, alors que tous les yeux seront tournés vers le Canada, ne pouvait pas mieux tomber. Cette année, toutes les régions du Canada seront représentées par des exposants et des délégués à Hanovre. Rien que le mois dernier, plus de 50 entreprises se sont inscrites en tant qu'exposants ou délégués. C'est un signe certain de l'intérêt réel et pressant du secteur manufacturier de pointe du Canada pour la diversification des marchés. »

— Jayson Myers, chef de la direction, Fabrication de prochaine génération Canada (NGen)

Statistiques de participation à Équipe Canada

Alberta

32 exposants

51 délégués

83 au total



Colombie-Britannique

23 exposants

13 délégués

36 au total



Manitoba

5 exposants

10 délégués

15 au total



Nouveau-Brunswick

1 exposant

6 délégués

7 au total



Terre-Neuve-et-Labrador

6 exposants

18 délégués

24 au total



Nouvelle-Écosse

6 exposants

23 délégués

29 au total



Ontario

124 exposants

49 délégués

173 au total



Île-du-Prince-Édouard

2 exposants

3 délégués

5 au total



Québec

37 exposants

91 délégués

128 au total



Saskatchewan

8 exposants

2 délégués

10 au total



Total

244 exposants

266 délégués

510 au total



À propos de NGen

NGen est l'organisme à but non lucratif dirigé par l'industrie qui mène la grappe d'innovation mondiale pour la fabrication de pointe du Canada. Il a pour mandat d'aider à bâtir des capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au Canada au profit des Canadiens. NGen s'emploie à renforcer la collaboration entre ses membres, soit plus de 5 000 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs, et fournit du financement et du soutien aux entreprises aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à développer, à appliquer ou à adapter des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

À propos de la Foire de Hanovre

La Foire de Hanovre est la plus grande foire commerciale du monde pour l'industrie. Quelque 4 000 entreprises exposantes des secteurs de l'ingénierie, de l'électricité et du numérique, ainsi que du secteur de l'énergie, se réunissent sous le thème principal de la « Transformation industrielle » pour présenter des solutions pour la production et la fourniture d'énergie, aujourd'hui et demain. Les principaux espaces d'exposition pour 2025 seront consacrés à la fabrication intelligente, aux écosystèmes numériques, à l'énergie pour l'industrie, à la technologie de l'air comprimé et du vide, aux pièces et solutions techniques, au Carrefour de l’avenir ainsi qu’au commerce international et à l'investissement. Une série de conférences avec environ 1 600 intervenants complète le programme. La foire commerciale se tiendra ensuite à Hanovre du 31 mars au 4 avril 2025. Le pays partenaire est le Canada.

Personne-ressource pour les médias

Robbie MacLeod

Directrice, Communications stratégiques

robbie.macleod@ngen.ca

+1 613-297-3578