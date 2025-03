KLÉPIERRE: MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024

Paris, le 19 mars 2025

Klépierre a déposé, ce jour, la version française de son document d’enregistrement universel relatif à l’exercice 2024, établie au format ESEF (European Single Electronic Format), auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), sous le numéro d’enregistrement D.25-0113.

Il peut être consulté ou téléchargé sur les sites internet de :

Klépierre : www.klepierre.com, dans la rubrique Finance / Publications / Rapports annuels et semestriels ;

l’AMF : www.amf-france.org.

Une version anglaise du document d’enregistrement universel est également disponible en ligne.

La version française du document d’enregistrement universel ainsi que sa traduction anglaise sont également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :

par courrier, à l’adresse suivante :





Klépierre

Relations Investisseurs

26, boulevard des Capucines

75009 Paris

FRANCE

par mail : investorrelations@klepierre.com





Le document d’enregistrement universel intègre notamment :

le rapport financier annuel 2024 et les rapports des commissaires aux comptes ;

le rapport de gestion incluant notamment le rapport de durabilité ;

les informations sur le contrôle interne et la gestion des risques ;

le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;

les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes ;

le descriptif du programme de rachat d’actions propres ; et

l’ordre du jour et les projets de résolutions de l’assemblée générale mixte du 24 avril 2025.





CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Paul Logerot, Group Head of IR and financial communication

+33 (0)7 50 66 05 63 — paul.logerot@klepierre.com

Hugo Martins, IR Manager

+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com

Tanguy Phelippeau, IR Manager

+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com Hélène Salmon, Group Head of Communication

+33 (0)1 40 67 55 16 – helene.salmon@klepierre.com









Wandrille Clermontel, Taddeo

+ 33 (0)6 33 05 48 50 – teamklepierre@taddeo.fr







