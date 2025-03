HighCo : signature d'un protocole de cession de High Connexion

Aix-en-Provence, le 19 mars 2025 (19h)

HIGHCO ANNONCE LA SIGNATURE D’UN PROTOCOLE DE CESSION DE SA FILIALE HIGH CONNEXION

HighCo annonce avoir conclu, sous conditions suspensives (« signing »), un protocole de cession de sa filiale High Connexion détenue à 51 %, conjointement avec M. Bruno Laurent – associé avec 49 % du capital et Président-fondateur de High Connexion, à un groupe d’investisseurs composé, notamment, d’Albarest Partners et de M. Guillaume Guttin. Cette opération porte sur la totalité de la participation de 51% du capital de la société High Connexion SAS, leader dans les solutions de marketing mobile et de paiement, située à Oullins, près de Lyon.

Cette cession s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Groupe d’accélérer son développement sur son core business qui s’articule autour de ses deux pôles clés : le pôle Activation et le pôle Agences & Régies.

Le Groupe HighCo entend poursuivre en 2025 son développement, ses investissements et sa politique d'innovation, en particulier au sein du pôle Activation.

Fondée en 2008 aux côtés de M. Bruno Laurent – membre du Comité de Direction du Groupe, High Connexion a réalisé en 2024 une marge brute contributive de 8,65 M€(1) pour un chiffre d’affaires contributif de 60,18 M€(1), représentant respectivement 12,5 % de la marge brute consolidée et 41,1 % du chiffre d’affaires consolidé 2024. La contribution au Résultat des Activités Ordinaires (RAO) 2024 du Groupe s’élève à 4,37 M€(1). La société emploie actuellement 27 salariés.

Retraités de High Connexion, le chiffre d’affaires et la marge brute consolidés 2024 du Groupe s’élèveraient respectivement à 86,20 M€(2) (146,38 M€ publié) et 61,03 M€(2) (69,16 M€ publié).

Les impacts de l'opération sur les autres indicateurs financiers seront précisés lors du prochain communiqué sur les résultats 2024 du Groupe, mercredi 26 mars prochain.

HighCo tiendra informé le marché de la levée des conditions suspensives, principalement d’ordre réglementaire et devant intervenir avant le 30 juin prochain, ainsi que de la réalisation de la cession (« closing »).

Le produit de cette cession devrait permettre à HighCo de proposer une distribution exceptionnelle de 1,00 € par action au titre de cette opération.

(1) Données en cours d’audit.

(2) Données non auditées.

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte 450 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Résultats 2024 : mercredi 26 mars 2025

Conférence téléphonique sur les résultats annuels : jeudi 27 mars 2025 à 10h

Marge brute T1 2025 : mardi 29 avril 2025

Marge brute T2 2025 et S1 2025 : mardi 22 juillet 2025

Résultats S1 2025 : mercredi 10 septembre 2025

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels : jeudi 11 septembre 2025 à 10h

Marge brute T3 2025 et 9 mois 2025 : mercredi 15 octobre 2025

Marge brute T4 2025 et 12 mois 2025 : mercredi 28 janvier 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

