Inventiva annonce la date de publication et de présentation de ses résultats financiers 2024

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 19 mars 2025 – Inventiva (Euronext Paris et NASDAQ : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH ») et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd’hui que son équipe de direction présentera les résultats financiers 2024 de la Société le jeudi 27 mars 2025, au cours d’une présentation par webcast.

Les résultats financiers 2024 d’Inventiva seront publiés le mercredi 26 mars 2025 à 16h00 (New York), 21h00 (Paris).

Une conférence téléphonique, suivie d’une séance de questions/réponses, animée par Frédéric Cren, Directeur général et cofondateur d’Inventiva et Jean Volatier, Directeur administratif financier d’Inventiva, se tiendra en anglais le jeudi 30 mars 2025 à 8h00 (New York), 13h00 (Paris).

La conférence téléphonique et les slides de présentation pourront être suivies en simultané à cette adresse.

Afin de recevoir les informations d’accès nécessaires à la participation à la conférence téléphonique, il est requis de s’inscrire à l'avance via ce lien. Les participants devront utiliser les informations d'accès à la conférence fournies dans l'e-mail reçu au moment de l'inscription (numéro d'appel et code d'accès).

La conférence téléphonique et la présentation seront accessibles en replay après l’événement sur note site internet.

À propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans la recherche et le développement de thérapies orales à base de petites molécules pour le traitement des patients atteints de MASH et d'autres maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. La Société évalue actuellement lanifibranor, un nouvel agoniste pan-PPAR, dans l'essai clinique pivot de phase 3 pour le traitement des patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique fréquente et évolutive.

La Société dispose d'une équipe scientifique d'environ 90 personnes possédant une grande expertise dans les domaines de la biologie, de la chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu’en développement clinique. Elle possède une vaste bibliothèque d'environ 240 000 molécules pharmacologiquement pertinentes, dont environ 60 % sont exclusives, ainsi qu'un centre de recherche et de développement détenu à 100 %.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (ticker : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le NASDAQ Global Market aux États-Unis (ticker : IVA). www.inventivapharma.com





