Strasbourg et Düsseldorf, le 20 mars 2025

Crédit Mutuel Alliance Fédérale change de dimension en Allemagne avec l’acquisition de la banque OLB pour faire de TARGOBANK un bancassureur universel

Crédit Mutuel Alliance Fédérale franchit une étape majeure dans son ambition de développer son modèle de bancassureur en Europe, avec la signature d’un accord en vue de l’acquisition de 100 % de la banque allemande Oldenburgische Landesbank (OLB) via sa filiale TARGO Deutschland GmbH (TARGOBANK).

Cette opération, d’une ampleur inédite depuis l’achat de Citibank en Allemagne en 2008 (devenue TARGOBANK), témoigne de la solidité et des ambitions de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Déjà présent en Allemagne, le groupe mutualiste renforce son ancrage au sein de la première économie européenne.

Cette décision constitue un accélérateur pour faire de TARGOBANK un bancassureur universel en Allemagne sur le modèle de sa maison-mère. L’ensemble consolidé deviendra la 10ème banque outre-Rhin en termes d’actifs et notamment un acteur complet du financement corporate au service du Mittelstand ainsi que de la banque de détail.

L’impact estimé de l’opération serait de -115 points de base sur le CET1 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Cette opération est soumise à l’approbation des autorités règlementaires et en particulier de la Banque centrale européenne (BCE) et des autorités de la concurrence.

L’Allemagne, deuxième marché domestique du groupe mutualiste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale a l’ambition de devenir un bancassureur de premier plan en Europe. En 2024, alors qu’il est le 5ème groupe bancaire et le 10ème assureur en France, le groupe réalise déjà 20 % de ses revenus à l’international.

L’Allemagne est le deuxième marché domestique du groupe, où il opère à travers plusieurs de ses filiales, notamment TARGOBANK, ACM Deutschland ainsi que le CIC. Fort de sa solidité financière, de sa performance opérationnelle et de son avance technologique, le groupe dispose d’atouts majeurs pour réussir sur ce marché en phase de consolidation.

OLB, une banque de référence en Allemagne

Fondée en Basse-Saxe, l’un des plus grands Länder outre-Rhin où elle est solidement ancrée, OLB est une banque universelle présente partout en Allemagne. Grâce à une stratégie efficace de croissance soutenue ses dix dernières années, elle est au service d’un million de clients. Avec plus de 30 milliards d’euros d’actifs, elle figure parmi les institutions financières les plus performantes en Allemagne.

La banque OLB est active sur deux marchés porteurs. Avec une expertise forte en banque privée et gestion de patrimoine, elle offre l’ensemble des services de banque et d’assurance aux particuliers comme aux professionnels. Elle se distingue également par son savoir-faire en matière de financement des entreprises (corporate, immobilier commercial) et en acquisition d’entreprises (LBO et Acquisition Finance).

Ensemble Performant Solidaire : la 2ème année d’un plan déjà bien lancé

Alors que la première année du plan stratégique Ensemble Performant Solidaire s’est achevée avec des résultats au plus haut niveau pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale en 2024, l’année 2025 marque une accélération majeure pour le groupe mutualiste.

L’acquisition par TARGOBANK d’OLB lui permettra d’amplifier sa transformation en tant que bancassureur universel en Allemagne en complément du lancement des activités commerciales d’ACM Deutschland au second semestre 2025. En plus d’offrir des perspectives rapides de développement pour son activité en crédit immobilier aux particuliers, TARGOBANK pourra renforcer sa place sur les marchés des PME et des ETI (Mittelstand), de la gestion de patrimoine et du financement spécialisé, avec un potentiel de synergies à moyen-terme.

Avec cette opération, TARGOBANK devient la 10ème banque en Allemagne. L’ensemble consolidé est au service de 4,8 millions de clients avec un total bilan de 79 milliards d’euros.

« L’acquisition de la banque OLB marque une accélération majeure pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale, en totale cohérence avec son plan stratégique Ensemble Performant Solidaire. Nous avons l’ambition de nous développer en Europe, et tout particulièrement en Allemagne, première économie européenne. Avec nos filiales TARGOBANK, qui intègrera OLB, et ACM Deutschland, nous voulons être un bancassureur de référence outre-Rhin. » déclare Daniel Baal, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

« L’histoire de notre groupe démontre sa capacité à réussir des opérations de croissance externe, notamment avec le CIC, ou plus récemment TARGOBANK et Cofidis. Cet investissement stratégique traduit notre volonté de devenir un bancassureur de premier plan en Europe, en intégrant tant par les moyens que par les valeurs la banque OLB au sein de TARGOBANK. Nous construisons pour durer. » ajoute Éric Petitgand, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

« Cette acquisition marque une étape décisive dans le développement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale en Allemagne. Avec les expertises respectives et complémentaires des salariés de TARGOBANK et d’OLB, nous allons accélérer fortement notre transformation en tant que bancassureur universel en Allemagne, un marché stratégique. Notre potentiel de développement et de conquête est important auprès des particuliers, des professionnels et des entreprises. » complète Isabelle Chevelard, présidente du directoire de TARGOBANK et responsable de l’Allemagne pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

« Ces dernières années, OLB a poursuivi une stratégie de croissance dynamique avec des résultats remarquables. Nous sommes fiers de rejoindre Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec lequel nous partageons des valeurs communes, pour bâtir ensemble un groupe bancaire plus fort. » conclut Stefan Barth, CEO d’OLB.

Acquisition par Crédit Mutuel Alliance Fédérale,

via TARGO Deutschland GmbH, de la banque Oldenburgische Landesbank AG (OLB)

Les équipes Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de TARGOBANK, dans le respect des règles de droit de la concurrence applicables, travailleront en étroite collaboration avec les équipes OLB pour faciliter la réalisation de l’opération dans l’intérêt des clients, des sociétaires, des élus et des collaborateurs.

Ce projet est soumis aux conditions suspensives usuelles et notamment l’approbation des autorités compétentes tant règlementaires qu’en matière de concurrence. La réalisation de l’opération envisagée est prévue pour le premier semestre 2026.

À propos d’OLB

OLB est une banque universelle ayant une présence nationale en Allemagne et plus de 150 ans d'expérience en Basse-Saxe. Sous les marques OLB et Bankhaus Neelmeyer, la banque conseille plus d’un million de clients dans les segments Private & Business Customers et Corporate & Diversified Lending. OLB dispose d’un réseau de 80 agences et près de 1 700 collaborateurs.

Grâce à une stratégie de croissance externe soutenue au cours des dix dernières années (notamment en 2017 Bankhaus Neelmeyer (banque privée) ; en 2018 Bremer Kreditbank anciennement KBC Bank Deutschland ; en 2019 Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank et en 2024 Degussa Bank pour les plus récentes), OLB a diversifié ses activités (banque de détail, corporate banking au service du Mittelstand, banque privée, financement de projets, refinancement Pfandbrief, etc.) pour devenir une banque universelle.

Au 31 décembre 2024, OLB a atteint un PNB de près de 750 millions d’euros tout en conservant un coefficient d’exploitation inférieur à 43 % et un résultat net après impôts de 270 millions d’euros. OLB a également dépassé le seuil de 30 milliards d’euros d’actifs à son bilan et est ainsi devenue, début 2025, une institution financière significative supervisée en tant que telle par la Banque centrale européenne.

Contacts presse

Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Aziz RIDOUAN - 06 01 10 31 69 - aziz.ridouan@creditmutuel.fr

Relations presse : 03 88 14 84 00 - com-alliancefederale@creditmutuel.fr

TARGOBANK : pressestelle@targobank.de

OLB : presse@olb.de

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Bancassureur de premier plan en France avec 77 000 collaborateurs au service de 31 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 200 points de vente.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, première banque à avoir adopté le statut d’entreprise à mission, regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille).

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, Beobank en Belgique, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg et Homiris.

Plus d’informations sur creditmutuelalliancefederale.fr

À propos de TARGOBANK

TARGOBANK, avec près de 100 ans d’expérience sur le marché bancaire allemand, accompagne 3,8 millions de clients particuliers, professionnels et entreprises.

TARGOBANK propose des produits bancaires simples et attractifs avec un service de qualité pour bâtir une relation de long terme avec ses clients. Forte d’un réseau de 340 agences dans plus de 250 villes en Allemagne, ainsi que d’une accessibilité en ligne et par téléphone 24h/24, TARGOBANK allie les avantages d’une banque digitale avec un accompagnement de proximité en agence et au domicile de ses clients.

Le siège social de TARGOBANK est situé à Düsseldorf. La banque emploie 7 400 salariés à travers l’Allemagne, dont 2 000 à son centre de relation client à Duisbourg. Elle dispose également de pôle spécialisés à Mainz (affacturage), Düsseldorf (leasing et financements d'investissement) et Francfort (banque d'affaires et banque institutionnelle).

Filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l'une des banques les plus solides d'Europe, TARGOBANK est un partenaire de confiance pour ses clients.

Plus d'informations : www.targobank.de

