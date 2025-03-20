Teledyne的新款2.5 GigE Vision线扫相机，为用户提供高性能、高性价比解决方案

加拿大滑铁卢, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne科技[纽交所代码：TDY]旗下公司和全球机器视觉领导者Teledyne DALSA宣布推出新款 Tetra ™线扫相机系列。Tetra针对广泛的机器视觉应用而设计，利用Teledyne最新的多线CMOS图像传感器技术，基于原始 Linea ™系列高价值线扫相机的成功基础构建。

Tetra相机系列针对成本敏感型应用而设计，通过2.5 GigE Vision接口提供高性价比，确保长电缆长度下的高可靠性数据传输。该相机提供2k、4k和8k分辨率，行频高达150 kHz，拥有黑白和彩色两种版本，功耗低于6瓦。黑白相机型号提供出色的图像质量，可选择单线黑白模式或双线HDR模式，彩色型号输出真实的红、绿和蓝颜色通道数据，而无需数据插值。

Tetra包含基本的线扫描功能，如多个感兴趣区域、可编程系数集和PoE供电。其2.5 GigE Vision接口使之成为电子检测、光学分拣、印刷材料检测、包装检测、卷材检测和一般机器视觉等应用的理想选择。

Tetra将在2025年3月26日至28日举办的 上海机器视觉展（ Vision China ） W5.5413号Teledyne展位上展出，您也可以访问 产品页面 了解更多信息。如需咨询销售事宜，请访问我们的 联系页面 。

Teledyne 视觉解决方案 提供垂直整合的综合工业和科学成像技术产品组合。Teledyne DALSA、e2v CMOS图像传感器、FLIR IIS、Lumenera、Photometrics、Princeton Instruments、Judson Technologies、Acton Optics和Adimec互相协作，形成各领域的专长集合，拥有丰富的经验和解决方案。它们组合并利用彼此的优势，提供深厚而广泛的传感和相关技术组合。Teledyne提供全球客户支持和技术专长以处理艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供竞争优势。

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Jessica.Broom@teledyne.com

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