Temenos ouvre un centre d’innovation en matière de technologies bancaires en Floride centrale

ORLANDO, Floride, 20 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN), un leader du marché des technologies bancaires, a annoncé ce jour l’ouverture d’un nouveau centre d’innovation en Floride centrale, rapprochant ainsi son développement technologique des clients américains et accélérant l’avenir des services bancaires.

En élargissant sa présence aux États-Unis, Temenos recrutera environ 200 développeurs de technologies et de produits dans le nouveau centre en vue d’alimenter la recherche et le développement de pointe de solutions bancaires spécifiques aux États-Unis et alimentées par des technologies novatrices telles que l’IA générative (GenAI).

Cet espace moderne et collaboratif est conçu pour une co-innovation pratique qui permettra à Temenos, à ses clients et à ses partenaires de travailler de concert au développement de solutions bancaires concrètes. Les institutions financières qui auront l’occasion de visiter le centre auront un accès direct aux dernières technologies et collaboreront avec les experts de Temenos au façonnement de la prochaine génération de services bancaires.

Jean-Pierre Brulard, PDG de Temenos, a déclaré : « Nous sommes ravis d’inaugurer notre centre d’innovation en Floride centrale, un centre technologique en pleine expansion qui permet d’accéder aux meilleurs talents. Cet investissement est conforme à notre stratégie et à notre engagement sur le marché américain, à savoir : investir davantage dans nos produits, élargir nos capacités de mise sur le marché et nous développer par le biais de partenariats stratégiques. En rapprochant notre développement technologique de nos clients américains, nous accélérons l’innovation axée sur le client et adaptée au marché américain. »

Barb Morgan, directeur général des produits et de la technologie, Temenos, a commenté : « Le centre d’innovation de Temenos change radicalement la donne pour Temenos et ses clients américains. De par l’attention constante que nous portons à l’innovation — nous investissons environ 20 % de notre chiffre d’affaires dans la recherche et le développement — ce centre sera au cœur de la construction de l’avenir des services bancaires. Il ne s’agit pas seulement de présenter nos solutions leaders sur le marché, mais également de collaborer avec nos clients et partenaires pour résoudre des problèmes concrets et lancer la prochaine vague de technologies bancaires avec nos clients et partenaires américains. »

En vue de faciliter l’ouverture du nouveau centre d’innovation, Temenos s’est engagé dans l'Orlando Economic Partnership (OEP, Partenariat économique d’Orlando). Ce partenariat permettra à Temenos de nouer des liens plus solides avec la communauté technologique de Floride centrale, d’accéder aux meilleurs talents et de tirer le meilleur parti des mesures incitatives telles que les bourses de formation.

Temenos rejoint un certain nombre d’entreprises de haute technologie et de banques de premier plan de Floride centrale jouissant d’un accès simplifié à l’écosystème technologique florissant et au Florida High Tech Corridor (corridor de haute technologie de Floride). Neuvième ville des États-Unis en termes de croissance1, Orlando s’impose comme un centre technologique majeur, avec une croissance de l’emploi dans le secteur des technologies prévue à 27 % d’ici 20302.

La région bénéficie de la présence de la University of Central Florida (UCF, Université de Floride centrale), l’une des plus grandes universités des États-Unis, et de plusieurs établissements axés sur les STIM. Temenos aura ainsi accès à un vaste vivier de talents technologiques de haut niveau et sera en mesure de nouer des partenariats pour stimuler l’innovation future.

Tim Giuliani, président et directeur général du Partenariat économique d’Orlando, a déclaré : « Avec une infrastructure solide, une main-d’œuvre qualifiée et un écosystème technologique en expansion, la Floride centrale est un lieu de prédilection pour les entreprises technologiques qui cherchent à se développer et à innover. Nous sommes heureux d’assister au développement de Temenos dans notre région, et notre équipe du Partenariat économique d’Orlando est fière de continuer à soutenir son expansion en la mettant en relation avec les sites et les ressources appropriés. L’investissement dans son centre d’innovation permettra de créer des centaines d’emplois hautement qualifiés et viendra renforcer notre réputation en tant que destination pour l’innovation dans les services financiers. »

