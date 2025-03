IBA publie des résultats solides pour l'année 2024

Cliquez ici pour lire l'intégralité du communiqué de presse des résultats de l'exercice 2024





Louvain-La-Neuve, Belgique, jeudi 20 mars 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, annonce ce jour ses résultats consolidés pour l’exercice 2024.

Chiffre d'affaires record et retour à la rentabilité en 2024 grâce à une conversion efficace du carnet de commandes

Chiffre d’affaires en hausse de 7% à 498,2 millions d'euros 1 , dont une augmentation de 18% pour l’activité Autres Accélérateurs

Amélioration de la marge brute à 33,3% contre 28,8% en 2023, grâce à une plus grande proportion de l’activité Autres Accélérateurs et une amélioration des marges en Protonthérapie

REBIT à 17,3 millions d'euros, en hausse de 170% (6,4 millions d'euros en 2023), principalement grâce à une bonne conversion du carnet de commandes, notamment dans l’activité Autres Accélérateurs (+11 millions d'euros de REBIT en glissement annuel) en tenant compte des investissements continus dans la croissance future et l'innovation en R&D

Résultat net positif de 9,3 millions d'euros contre une perte de 9,1 millions d'euros en 2023





(EUR Millions) Exercice 20241 Exercice 20231 % Variation Total ventes et prestations 498,2 466,7 7% Protonthérapie (PT)* 242,1 239,6 1% Autres Accélérateurs​ 194,2 164,7 18% Dosimétrie* 65,9 65,9 0% Elimination des opérations intra-groupe -4,0 -3,6 Bénéfice Brut 166,0 134,4 23% Marge brute 33,3% 28,8% REBITDA 32,0 19,3 66% Marge REBITDA 6,4% 4,1% REBIT 17,3 6,4 170% Marge REBIT 3,5% 1,4% Résultat avant impôts 14,9 -0,0 Marge sur résultat avant impôts 3,0% -0,1% RÉSULTAT NET 9,3 -9,1 Marge Nette 1,9% -2,0%

* incluant les opérations intra-groupe





Croissance soutenue des commandes d'équipements (+11% en glissement annuel) avec une forte année pour l’activité Autres Accélérateurs (+43%). Les prises de commande en Protonthérapie ont connu une accélération au quatrième trimestre (5 systèmes vendus en 2024).

(+11% en glissement annuel) avec une forte année pour l’activité Autres Accélérateurs (+43%). Les prises de commande en Protonthérapie ont connu une accélération au quatrième trimestre (5 systèmes vendus en 2024). Carnet de commandes stable à un niveau record de 1,5 milliard d'euros , offrant une visibilité significative pour l'avenir

, offrant une visibilité significative pour l'avenir Bilan solide avec une position nette de trésorerie de 33,5 millions d'euros à la fin de l'année et 60 millions d'euros de lignes de crédit non utilisées

avec une position nette de trésorerie de 33,5 millions d'euros à la fin de l'année et 60 millions d'euros de lignes de crédit non utilisées Investissements continus dans la création de valeur future , notamment via la sécurisation, par PanTera, d’une levée de fonds de série A sursouscrite valorisant l'entreprise à environ

280 millions d'euros après financement et qui servira à accélérer la production mondiale d'Actinium-225

, notamment via la sécurisation, par PanTera, d’une levée de fonds de série A sursouscrite valorisant l'entreprise à environ 280 millions d'euros après financement et qui servira à accélérer la production mondiale d'Actinium-225 Nouvelle segmentation du reporting financier suite à la transformation de la structure organisationnelle en trois entités dédiées : IBA Clinical, IBA Technologies et IBA Corporate. Ce nouveau reporting sera d’application à partir de 2025, avec les données pro forma de 2024 disponibles dans la Section III

suite à la transformation de la structure organisationnelle en : IBA Clinical, IBA Technologies et IBA Corporate. Ce nouveau reporting sera d’application à partir de 2025, avec les données pro forma de 2024 disponibles dans la Section III Transition dans la direction financière : Henri de Romrée, Deputy, CEO, nommé CFO ad interim suite au départ de Soumya Chandramouli

: Henri de Romrée, Deputy, CEO, nommé CFO ad interim suite au départ de Soumya Chandramouli Perspectives à moyen terme mises à jour avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) des revenus de 5-7% pour la période 2024-2028 et une marge REBIT d’environ 10% d’ici 2028 ; prévision d’un REBIT d’au moins 25 millions d’euros pour 2025, soutenue par une amélioration de la prévisibilité des performances liée à un carnet de commandes élevé et à une augmentation des revenus récurrents des services

soutenue par une amélioration de la prévisibilité des performances liée à un carnet de commandes élevé et à une augmentation des revenus récurrents des services Journée investisseurs (Capital Markets Day) à tenir le 7 avril 2025 afin de présenter des informations détaillées sur les moteurs de croissance de chaque Business Unit ainsi que la feuille de route qui permettra d’atteindre les objectifs financiers de la société

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : « Nous sommes heureux d’afficher une croissance du chiffre d'affaires et un retour à la rentabilité en 2024. IBA a réussi à atteindre son objectif d'accélérer la conversion du carnet de commandes dans toutes ses activités, en particulier celle des Autres Accélérateurs. »

« IBA est à un point d'inflexion et a démarré 2025 bien positionnée, avec un bilan sain, un carnet de commandes à un niveau record et un pipeline très actif. Les bases assurant la rentabilité à long terme et la création durable de valeur pour nos parties prenantes sont désormais en place et permettent à IBA de partager un objectif à un an et des perspectives à moyen terme actualisées. »

La direction d’IBA présentera les résultats de son exercice 2024 lors d’un événement hybride en anglais (conférence web et téléphonique), suivie d’une session de questions-réponses.

Cette conférence se déroulera, en langue anglaise, le jeudi 20 mars 2025 à 14h30, heure de Bruxelles / 13h30, heure de Londres / 9h30, heure de New York / 6h30, heure de San Francisco, sous la forme d’un webinaire Teams accessible via ce lien.

Si vous désirez participer uniquement par téléphone, veuillez composer le numéro ci-dessous, suivi du code d’accès 393 230 94#

Belgium: +32 2 890 97 20

UK: +44 20 3321 5200

NL: +31 20 708 6901

LU: +352 27 87 00 02

US: +1 347-991-7591

FR: +33 1 70 99 53 51

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la société sur la page https://www.iba-worldwide.com/iba-full-year-2024-results-conference-call peu avant le début de la conférence.

Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au plus tard 10 minutes avant l’heure du début de la conférence.

Agenda financier

Informations trimestrielle – 1er trimestre 2025 22 mai 2025

Résultats semestriels 2025 28 août 2025

Informations trimestrielle – 3ème trimestre 2025 20 novembre 2025

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour, ainsi que de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Investor relations

Thomas Pevenage

+32 10 475 890

investorrelations@iba-group.com







Corporate Communication

Olivier Lechien

+32 10 475 890

communication@iba-group.com





For media and investor enquiries:

ICR Healthcare

Amber Fennell, Angela Gray, Lucy Featherstone

+44 (0) 20 3709 5700

IBA@icrhealthcare.com

1 À la suite d'un examen du traitement de la reconnaissance des revenus des équipements tiers selon la norme IFRS15, les revenus sont désormais reconnus à hauteur du prix de vente total des équipements tiers. Il s’ensuit une augmentation à la fois des revenus déclarés et du coût des marchandises, et une diminution de la marge brute (le bénéfice brut global restant identique). Les chiffres de l'exercice 2024 reflètent cette nouvelle méthode de reporting et les chiffres de l'exercice 2023 ont été révisés. Des informations complémentaires sont disponibles en annexe.





