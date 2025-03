Interaktive Ausstellung über polnische Innovationen feiert Premiere in Brüssel

BRÜSSEL, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Kampagne „We Did It In Poland“ der WłączeniPlus Foundation gab heute den Start der interaktiven Ausstellung in Brüssel bekannt, die den Beginn der europäischen Phase der Kampagne markierte. Die Kampagne bewirbt Polen als innovatives und dynamisches Land. Es werden ausgewählte Innovationen vorgestellt – von denen viele bereits im Ausland erfolgreich sind –, auf die sowohl Polen als auch Europäer stolz sein können. Die Kampagne stand unter der Schirmherrschaft der polnischen Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union.

Obwohl Polen seit mehr als 35 Jahren zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Europa unter den Ländern mit einem ähnlichen Entwicklungsstand gehört, wird dieses Wachstum hauptsächlich von lokalen, oft kleinen und mittleren Unternehmen angetrieben. Laut dem polnischen Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung hat sich der nominale Wert der Ausgaben für Forschung und Entwicklung zwischen 2003 und 2023 fast verzwölffacht – von 1,08 Milliarden Euro auf 12,71 Milliarden Euro.

Zum Beispiel sagen Prognosen von PMR voraus, dass der Wert des polnischen Cybersicherheitsmarktes im Jahr 2024 bei fast 720 Millionen Euro liegen wird, wobei die Einnahmen für die gesamte Branche bis zu 2,87 Milliarden Euro erreichen werden. Auch der polnische Fintech-Sektor verzeichnet ein beträchtliches Wachstum – in den letzten Jahren ist die Zahl der Fintech-Unternehmen von 167 auf 299 gestiegen, was einem Anstieg von 79 Prozent entspricht.

Ziel der Kampagne „We Did It In Poland“ ist es unter anderem, das Image Polens als innovatives, dynamisches und modernes Land zu stärken, das einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Europäischen Union leistet. Der Start der Kampagne außerhalb Polens ist mit der Eröffnung der interaktiven Ausstellung verbunden, deren Premiere am 19. März im Rahmen eines Events in Brüssel stattfand, das von Business & Science Poland, einem Partner der Kampagne, organisiert wurde. Der Gipfel bot auch die Gelegenheit, neu vorgeschlagene Strategien zur Stärkung der Position der EU in fünf zentralen Themenbereichen zu erörtern: Innovation, Industrie, Finanzierung, strategische Wertschöpfungsketten und Verteidigung.

Die interaktive Ausstellung zeigt ein dreidimensionales Modell von Polen, komplett mit Bahnhöfen, die ausgewählte Innovationen präsentieren, auf die sowohl Polen als auch Europäer stolz sein können. Einer der vorgestellten polnischen Innovatoren ist Wilbert – Orlen. Die Ausstellung wird in den kommenden Wochen im Büro für Wirtschaft und Wissenschaft in der Belliard 40 zu sehen sein.

SPOT: https://www.youtube.com/watch?v=bVkwjxDv1gY

Quelle: WłączeniPlus-Stiftung