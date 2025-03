Une exposition interactive présentant les innovations polonaises est inaugurée à Bruxelles

BRUXELLES, 20 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La campagne « Nous l’avons fait en Pologne » de la Fondation WłączeniPlus a annoncé aujourd’hui le lancement en avant-première de l’exposition interactive à Bruxelles, marquant le début de la phase européenne de la campagne. qui vise à promouvoir l’innovation et le dynamisme de la Pologne. Les innovations sélectionnées qui y seront présentées, dont un certain nombre ont déjà rencontré le succès hors de leurs frontières, sont des avancées dont les Polonais et les Européens peuvent être fiers. La campagne a été organisée sous les auspices de la Présidence polonaise du Conseil de l’Union européenne.

La Pologne est depuis plus de 35 ans l’une des économies européennes qui connaît la croissance la plus rapide parmi les pays ayant un niveau de développement similaire. Ce sont notamment les entreprises locales, souvent de petites et moyennes entreprises, qui sont principalement les fers de lance de cette croissance. Selon le Centre national polonais pour la recherche et le développement, la valeur nominale des dépenses de R&D a été multipliée par près de douze entre 2003 et 2023, passant de 1,08 milliard d’euros à 12,71 milliards d’euros.

Autre exemple, selon les prévisions de PMR Market Experts, la valeur du marché polonais de la cybersécurité en 2024 devrait atteindre près de 720 millions d’euros, avec un chiffre d’affaires pour l’ensemble du secteur proche de 2,87 milliards d’euros. La fintech polonaise connaît également une croissance significative : au cours des quelques dernières années, le nombre d’entreprises dans ce secteur est passé de 167 à 299, soit une augmentation de 79 %.

La campagne « Nous l’avons fait en Pologne » a pour objectif, entre autres, de renforcer l’image de la Pologne comme celle d’un pays innovant, dynamique et moderne qui contribue de manière significative au développement de l’Union européenne. Le lancement de la campagne au-delà des frontières polonaises coïncide avec l’inauguration de l’exposition interactive, dont l’avant-première a eu lieu le 19 mars au cours d’un événement organisé à Bruxelles par Business & Science Poland, un partenaire de la campagne. Le sommet fut également l’occasion de discuter de nouvelles stratégies proposées en vue de renforcer la position de l’Europe dans cinq domaines thématiques essentiels : l’innovation, l’industrie, la finance, les chaînes de valeur stratégiques et la défense.

L’exposition interactive présente une maquette en trois dimensions de la Pologne, avec des gares ferroviaires mettant en lumière un certain nombre d’innovations dont les Polonais et les Européens peuvent être fiers. Willbert – Orlen fait partie des entreprises polonaises innovantes sélectionnées pour cette campagne. L’exposition est ouverte à la visite pour les prochaines semaines au bureau Business & Science, Belliard 40.

SPOT : https://www.youtube.com/watch?v=bVkwjxDv1gY

Contact médias : Ewa Malicka, Chargée des relations publiques

ewa.malicka@rocketscience.com.pl

+48781453815

www.wediditinpoland.eu

Source : WłączeniPlus Foundation