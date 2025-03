Thérapeutique Knight déclare ses résultats du quatrième trimestre et de la fin de l’exercice 2024

MONTRÉAL, 20 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou la « Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors É.-U.), a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2024. Tous les montants sont exprimés en milliers, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants de 2024

Résultats financiers

Produits des activités ordinaires de 371 304 $, une augmentation de 43 105 $, ou 13 %, comparativement à ceux de l’exercice précédent. L’augmentation s’explique par la croissance de nos principaux produits promus et l’incidence de l’hyperinflation en Argentine, contrebalancées en partie par la diminution de nos produits à maturité et la dépréciation de certaines devises d’Amérique latine.

Marge brute de 174 405 $, ou 47 % des produits des activités ordinaires, en comparaison à une marge brute de 152 652 $, ou 47 % des produits des activités ordinaires pour l’exercice précédent.

Résultat d’exploitation de 7 397 $, en comparaison à une perte d’exploitation de 2 890 $ pour l’exercice précédent.

Résultat net de 4 332 $, en comparaison à une perte nette de 16 835 $ pour l’exercice précédent.

Résultat par action de 0,04 $, en comparaison à une perte par action de 0,16 $ pour l’exercice précédent.

Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation de 36 280 $, en hausse de 341 $, ou 1 %, par rapport à celles de l’exercice précédent.

Mesures non conformes aux PCGR

Produits des activités ordinaires ajustés 1 de 365 412 $, une hausse de 22 274 $, ou 6 %, ou de 29 439 $, ou 9 %, en devises constantes 1 , qui s’explique par la croissance de nos principaux produits promus, contrebalancée en partie par la diminution de nos produits à maturité.

de 365 412 $, une hausse de 22 274 $, ou 6 %, ou de 29 439 $, ou 9 %, en devises constantes , qui s’explique par la croissance de nos principaux produits promus, contrebalancée en partie par la diminution de nos produits à maturité. Marge brute ajustée 1 de 173 496 $, ou 47 % des produits des activités ordinaires ajustés 1 , en comparaison à une marge brute ajustée de 166 190 $, ou 48 % des produits des activités ordinaires ajustés 1 pour l’exercice précédent.

de 173 496 $, ou 47 % des produits des activités ordinaires ajustés , en comparaison à une marge brute ajustée de 166 190 $, ou 48 % des produits des activités ordinaires ajustés pour l’exercice précédent. BAIIA ajusté 1 de 57 783 $, en baisse de 2 292 $, ou 4 %, comparativement à celui de l’exercice précédent.

de 57 783 $, en baisse de 2 292 $, ou 4 %, comparativement à celui de l’exercice précédent. BAIIA ajusté par action1 de 0,58 $, en baisse de 0,01 $, ou 2 %, comparativement à celui de l’exercice précédent imputable aux investissements dans nos produits nouvellement mis en marché et notre portefeuille de produits en développement, contrebalancés par l’incidence des actions ordinaires achetées dans le cadre de l’OPRCNA.

Événements nouveaux de la Société

Lancement d’une OPRCNA en juillet 2024 visant l’achat d’au plus 5 312 846 actions ordinaires de la Société au cours des 12 prochains mois.

Achat de 1 619 167 actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA de Knight à un prix moyen de 5,53 $, pour une contrepartie en trésorerie totale de 8 956 $.

1 Les produits des activités ordinaires ajustés, les produits des activités ordinaires en devises constantes, la marge brute ajustée, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.

Produits

Obtention d’une licence pour Crexont ® (carbidopa et lévodopa en capsules à libération prolongée) au Canada et en Amérique latine.

(carbidopa et lévodopa en capsules à libération prolongée) au Canada et en Amérique latine. Conclusion d’une entente exclusive d’approvisionnement et de distribution de Jornay PM MC (capsules de chlorhydrate de méthylphénidate à libération prolongée) pour le Canada et l’Amérique latine.

(capsules de chlorhydrate de méthylphénidate à libération prolongée) pour le Canada et l’Amérique latine. Obtention de licences visant deux molécules génériques de marque pour des territoires clés en Amérique latine.

Soumission d’une demande d’approbation pour Tavalisse ® (fostamatinib) auprès de l’ANVISA au Brésil.

(fostamatinib) auprès de l’ANVISA au Brésil. Soumission d’une demande d’approbation pour Qelbree MC (capsules de viloxazine à libération prolongée) auprès de Santé Canada.

(capsules de viloxazine à libération prolongée) auprès de Santé Canada. Obtention de l’approbation réglementaire pour Karfib ® (carfilzomib) en Colombie.

(carfilzomib) en Colombie. Obtention de l’approbation réglementaire pour Minjuvi ® (tafasitamab) au Mexique.

(tafasitamab) au Mexique. Obtention de l’approbation réglementaire pour Jornay PM MC (capsules de chlorhydrate de méthylphénidate à libération prolongée) au Canada.

(capsules de chlorhydrate de méthylphénidate à libération prolongée) au Canada. Obtention de l’approbation réglementaire pour Tavalisse ® (fostamatinib disodique hexahydraté) au Mexique.

(fostamatinib disodique hexahydraté) au Mexique. Obtention de l’approbation réglementaire pour Pemazyre ® (pémigatinib) au Brésil.

(pémigatinib) au Brésil. Lancement de Minjuvi ® (tafasitamab) au Brésil.

(tafasitamab) au Brésil. Lancement d’Imvexxy® (insert vaginal d’estradiol) et de Bijuva® (estradiol et progestérone) au Canada.

Événements postérieurs à la fin de l’exercice

Obtention d’une licence pour Onicit ® (palonosétron) pour le Mexique, le Brésil et certains pays d’Amérique latine.

(palonosétron) pour le Mexique, le Brésil et certains pays d’Amérique latine. Obtention de l’approbation réglementaire pour Pemazyre ® (pémigatinib) au Mexique.

(pémigatinib) au Mexique. Demande d’approbation pour Tavalisse ® (fostamatinib disodique hexahydraté) auprès de l’ANMAT en Argentine.

(fostamatinib disodique hexahydraté) auprès de l’ANMAT en Argentine. Conclusion d’une entente d’acquisition d’actifs avec Endo Operations Limited et Paladin Pharma Inc. visant l’acquisition des activités de Paladin moyennant un paiement initial de 120 000 $, y compris des stocks évalués à 20 000 $. En outre, Knight pourrait verser un montant additionnel de 15 000 $ US à l’atteinte de certaines étapes de vente. La transaction devrait être réalisée au milieu de 2025.

Jusqu’au 10 mars 2025, la Société a acheté 605 400 actions ordinaires supplémentaires dans le cadre de l’OPRCNA de Knight à un prix d’achat moyen de 5,53 $, pour une contrepartie en trésorerie totale de 3 346 $.

« Je suis ravie d’annoncer que nous avons encore dégagé des produits des activités ordinaires records pour l’exercice depuis la création de Knight. Nous avons déclaré des produits des activités ordinaires ajustés1 de plus de 365 millions de dollars, soit une augmentation de 6 %, et un BAIIA ajusté1 d’environ 58 millions de dollars. Nos principaux produits promus ont connu une croissance de 16 % par rapport à l’exercice précédent et nous avons dégagé un taux de croissance annuel composé sur trois ans de plus de 30 %. Nous avons réalisé des progrès importants pour l’avancement et l’élargissement de notre portefeuille de produits en développement grâce à de nouveaux produits, à de nombreuses soumissions et approbations de produits et à trois lancements de produits. Après la clôture de l’exercice, nous avons annoncé l’acquisition de Paladin au Canada. L’acquisition de Paladin est synergique, car elle permet d’ajouter un portefeuille rentable et une masse critique qui font croître considérablement la taille de nos activités canadiennes en plus de générer une source stable de flux de trésorerie qui permettra de financer notre croissance au Canada et en Amérique latine », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.

1 Les produits des activités ordinaires ajustés et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.

PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS PRÉSENTÉS SELON LES IFRS (en milliers de dollars canadiens) Variation Variation T4-24 T4-23 $1 %2 CUM-24 CUM-23 $1 %2 Produits des activités ordinaires 96 864 74 197 22 667 31 % 371 304 328 199 43 105 13 % Marge brute 40 352 34 215 6 137 18 % 174 405 152 652 21 753 14 % Marge brute (en %) 42 % 46 % 47 % 47 % Ventes et commercialisation 14 576 10 816 (3 760 ) 35 % 53 861 46 279 (7 582 ) 16 % Charges administratives 10 741 8 109 (2 632 ) 32 % 45 488 37 414 (8 074 ) 22 % Recherche et développement 7 365 4 258 (3 107 ) 73 % 23 304 17 549 (5 755 ) 33 % Amortissement des immobilisations incorporelles 10 630 11 115 485 4 % 44 355 45 040 685 2 % Dépréciation d’actifs non courants — 9 260 9 260 100 % — 9 260 9 260 100 % Charges d’exploitation 43 312 43 558 246 1 % 167 008 155 542 (11 466 ) 7 % Résultat (perte) d’exploitation (2 960 ) (9 343 ) 6 383 68 % 7 397 (2 890 ) 10 287 356 % Résultat net 10 735 (24 326 ) 35 061 144 % 4 332 (16 835 ) 21 167 126 % 1 Un écart positif représente un effet positif sur le résultat net, tandis qu’un écart négatif représente un effet négatif sur le résultat net.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

Produits des activités ordinaires : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, les produits des activités ordinaires ont augmenté de 22 667 $, ou 31 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, dont une tranche de 17 003 $ est attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, l’augmentation s’est établie à 5 664 $, ou 6 %, en raison de la croissance de nos principaux produits promus, contrebalancée en partie par la diminution de nos produits à maturité et la dépréciation de certaines devises d’Amérique latine.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, les produits des activités ordinaires ont augmenté de 43 105 $, ou 13 %, par rapport à ceux de l’exercice précédent, dont une tranche de 20 831 $ est attribuable à l’incidence de l’hyperinflation. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, l’augmentation s’est établie à 22 274 $, ou 6 %, en raison de la croissance de nos principaux produits promus, contrebalancée en partie par la diminution de nos produits à maturité et la dépréciation de certaines devises d’Amérique latine.

1 L’incidence de l’hyperinflation découle de l’application d’IAS 29 en Argentine. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Hyperinflation.

Le tableau ci-après présente les produits des activités ordinaires par domaine thérapeutique.

Variation Variation Domaines thérapeutiques T4-24

T4-23 $

% CUM-24

CUM-23 $

% Oncologie/hématologie 35 771 26 053 9 718 37 % 140 837 114 626 26 211 23 % Maladies infectieuses 40 545 31 080 9 465 30 % 150 986 136 662 14 324 10 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 20 548 17 064 3 484 20 % 79 481 76 911 2 570 3 % Total 96 864 74 197 22 667 31 % 371 304 328 199 43 105 13 %

L’augmentation des produits des activités ordinaires s’explique comme suit :

Oncologie/hématologie : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, le portefeuille d’oncologie/hématologie a augmenté de 9 718 $, ou 37 %, dont une tranche de 9 768 $ est attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, le portefeuille d’oncologie/hématologie a diminué de 50 $. Les produits des activités ordinaires tirés de nos principaux produits promus ont augmenté de 5 781 $, ou 42 %, en devises constantes2, ce qui s’explique par la croissance de Lenvima®, Akynzeo® et Trelstar®, ainsi que par le lancement de Minjuvi® au Brésil. Cette croissance a été contrebalancée par la diminution de nos produits à maturité et de nos produits génériques de marque en raison de leur cycle de vie ainsi que de l’arrivée sur le marché de nouveaux concurrents.



Pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, le portefeuille d’oncologie/hématologie a augmenté de 26 211 $, ou 23 %, dont une tranche de 11 336 $ est attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, le portefeuille d’oncologie/hématologie a augmenté de 14 875 $, ou 12 %. Nos principaux produits promus ont connu une croissance de 23 831 $, ou 49 %, en devises constantes2, ce qui s’explique surtout par la croissance de Lenvima®, Akynzeo® et Trelstar®, ainsi que par le lancement de Minjuvi® au Brésil. Cette croissance a été contrebalancée en partie par une baisse de nos produits à maturité et de nos produits génériques de marque en raison de leur cycle de vie ainsi que de l’arrivée sur le marché de nouveaux concurrents, et par l’incidence de la dépréciation des devises d’Amérique latine.



De plus, au T3-24, un concurrent au Brésil a lancé un produit générique et un produit générique de marque de Lenvima®. Knight et Eisai collaborent pour conserver l’exclusivité commerciale de Lenvima® au Brésil. Même si nous continuons à concurrencer de nouveaux produits génériques, leur introduction augmentera la pression provenant de nos concurrents et aura une incidence négative sur les ventes et les marges futures de Lenvima® au Brésil.

Maladies infectieuses : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, le portefeuille de produits contre les maladies infectieuses a augmenté de 9 465 $, ou 30 %, dont une tranche de 4 992 $ est attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, le portefeuille de produits contre les maladies infectieuses a augmenté de 4 473 $, ou 13 %, ou de 7 591 $, ou 24 %, en devises constantes2. L’augmentation s’explique par les habitudes d’achat de certains clients et la croissance de Cresemba® en Amérique latine.



Pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, le portefeuille de produits contre les maladies infectieuses a augmenté de 14 324 $, ou 10 %, dont une tranche de 5 797 $ est attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, le portefeuille de produits contre les maladies infectieuses a augmenté de 8 527 $, ou 6 %, et de 12 617 $, ou 9 %, en devises constantes2 en raison de la croissance de nos principaux produits promus, y compris AmBisome® et Cresemba®, contrebalancée en partie par une diminution de la demande d’Impavido®. En 2024, la Société a effectué des livraisons d’AmBisome® totalisant 24 800 $ au ministère de la Santé du Brésil (le « MSB »), comparativement à 25 200 $ en 2023.



Contrat MSB : En décembre 2022, la Société a signé un contrat avec le MSB visant AmBisome® (le « contrat MSB de 2022 »). Les livraisons de Knight se sont élevées à 34 600 $ aux termes du contrat MSB de 2022 et se détaillaient comme suit : 7 000 $ en 2022, 25 200 $ en 2023 (2 400 $ au T1-23, 18 000 $ au T2-23 et 4 800 $ au T4-23) et 2 400 $ au T1-24. En décembre 2023, Knight a signé un deuxième contrat avec le MSB (le « contrat MSB de 2024 »), et les livraisons se sont élevées à 22 400 $ en 2024 et se détaillaient comme suit : 6 800 $ au T1-24, 8 900 $ au T2-24 et 6 700 $ au T3-24. Les ventes d’AmBisome® livrées au MSB ont totalisé 24 800 $ au CUM-24. En janvier 2025, Knight a signé un troisième contrat avec le MSB et devrait effectuer des livraisons de 22 400 $ en 2025.

1 L’incidence de l’hyperinflation découle de l’application d’IAS 29 en Argentine. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Hyperinflation.

2 Les produits des activités ordinaires en devises constantes est une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.

Autres domaines thérapeutiques spécialisés : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, le portefeuille de produits pour d’autres domaines thérapeutiques spécialisés a augmenté de 3 484 $, ou 20 %, dont une tranche de 2 243 $ est attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, le portefeuille de produits pour d’autres domaines thérapeutiques spécialisés a augmenté de 1 241 $, ou 7 %, et de 2 898 $, ou 17 %, en devises constantes2 en raison principalement du lancement d’Imvexxy® et de Bijuva® au Canada.



Pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, le portefeuille de produits pour d’autres domaines thérapeutiques spécialisés a augmenté de 2 570 $, ou 3 %, dont une tranche de 3 698 $ est attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, le portefeuille de produits pour d’autres domaines thérapeutiques spécialisés a diminué de 1 128 $, ou 1 %. En devises constantes2, les produits des activités ordinaires ont connu une augmentation de 621 $, ou 1 %, en raison surtout du lancement d’Imvexxy® et de Bijuva® au Canada, contrebalancé par une baisse des produits des activités ordinaires tirés de nos produits génériques de marque arrivés à maturité en raison de leur cycle de vie.

Marge brute : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, la marge brute, en pourcentage des produits des activités ordinaires, a été de 42 %, comparativement à 46 % pour le T4-23. Cette diminution de la marge brute s’explique principalement par l’incidence de l’hyperinflation sur la marge brute1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, la marge brute ajustée2, en pourcentage, s’est établie à 47 %, comparativement à 48 % au T4-23. Il n’y a pas eu d’écart important.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, la marge brute, en pourcentage des produits des activités ordinaires, a été de 47 %, comparativement à 47 % pour le CUM-23. Il n’y a pas eu d’écart important. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, la marge brute ajustée2, en pourcentage, s’est établie à 47 %, comparativement à 48 % au CUM-23. Il n’y a pas eu d’écart important.

Frais de vente et de commercialisation : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, les charges de vente et de commercialisation ont augmenté de 3 760 $, ou 35 %, dont une tranche de 4 181 $ est attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. L’écart restant n’était pas important.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, les charges de vente et de commercialisation ont augmenté de 7 582 $, ou 16 %, dont une tranche de 4 980 $ est attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, les charges de vente et de commercialisation ont augmenté de 2 602 $, ou 5 %. L’augmentation s’explique principalement par les frais de commercialisation liés au lancement de Minjuvi® au Brésil, d’Imvexxy® et de Bijuva® au Canada, ainsi qu’aux activités de prélancement de Jornay PMMC au Canada.

Charges administratives : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, les charges administratives ont augmenté de 2 632 $, ou 32 %, dont une tranche de 1 809 $ est attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. L’écart restant n’était pas important.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, les charges administratives ont augmenté de 8 074 $, ou 22 %, dont une tranche de 2 624 $ est attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, les charges administratives ont augmenté de 5 450 $, ou 14 %. L’augmentation découle principalement des charges de structure et de rémunération.

Frais de recherche et de développement (« R et D ») : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, les frais de recherche et de développement ont augmenté de 3 107 $, ou 73 %, dont une tranche de 2 805 $ est attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. L’écart restant n’était pas important.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, les frais de recherche et de développement ont augmenté de 5 755 $, ou 33 %, dont une tranche de 3 040 $ est attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, les frais de recherche et de développement ont augmenté de 2 715 $, ou 14 %. L’augmentation s’explique par une hausse des activités de développement de produits en lien avec nos portefeuilles de développement de produits et nos initiatives médicales liées aux principaux produits promus. Knight a investi 2 368 $ dans ses activités de développement de produits en 2024, une hausse de 1 930 $ par rapport au montant investi à l’exercice précédent. Tous les coûts liés aux activités de développement, qui comprennent généralement les demandes d’approbation aux organismes de réglementation, les transferts de méthodes analytiques, les études de stabilité et les études de bioéquivalence, ont été passés en charges.

1 L’incidence de l’hyperinflation et l’incidence de l’hyperinflation sur la marge brute découlent de l’application d’IAS 29 en Argentine. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Hyperinflation.

2 Les produits des activités ordinaires en devises constantes et la marge brute ajustée, en pourcentage, sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.



Dépréciation d’actifs non courants : En 2023, la perte de valeur de 9 260 $ est principalement attribuable à Exelon®. La valeur comptable de l’immobilisation incorporelle d’Exelon® est comptabilisée en $ US et réévaluée en $ CA à la fin de chaque période de présentation de l’information financière. Étant donné que l’immobilisation incorporelle d’Exelon® est comptabilisée en $ US, soit la monnaie fonctionnelle, elle est convertie en $ CA à la fin de chaque période de présentation de l’information financière. L’appréciation du $ US par rapport au $ CA entre le taux à la date d’acquisition d’Exelon® et le taux de change de clôture de 2023 a entraîné une augmentation de la valeur de l’actif en $ CA non contrebalancée par les projections de flux de trésorerie, donnant lieu à une perte de valeur.

Résultat net

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, le résultat net s’est établi à 10 735 $, en comparaison à une perte nette de 24 326 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’écart découle essentiellement des éléments susmentionnés et 1) d’un profit net de 8 317 $ sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, contre une perte nette de 7 878 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent, 2) d’un profit de change de 1 740 $ au T4-24 du fait principalement de la dépréciation du $ CA par rapport au $ US, contrebalancée en partie par les pertes liées aux soldes intersociétés en raison de la dépréciation du BRL, en comparaison à une perte de change de 9 007 $ au T4-23 principalement attribuable aux pertes latentes découlant de l’incidence de la dépréciation de l’ARS sur les fournisseurs libellés en $ US détenus par la société affiliée de Knight en Argentine, et 3) d’un recouvrement d’impôt de 2 860 $ au T4-24, contre 1 826 $ au T4‑23.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, le résultat net s’est établi à 4 332 $, en comparaison à une perte nette de 16 835 $ pour l’exercice précédent. L’écart découle essentiellement des éléments susmentionnés et 1) d’une perte nette de 11 435 $ sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, contre une perte nette de 10 224 $ pour l’exercice précédent, et 2) d’une perte de change de 4 194 $ en 2024, du fait principalement des pertes latentes liées aux soldes intersociétés en raison de la dépréciation du BRL et du COP, par rapport à une perte de change de 15 169 $ en 2023, principalement attribuable aux pertes latentes découlant de l’incidence de la dépréciation de l’ARS sur les fournisseurs libellés en $ US détenus par la société affiliée de Knight en Argentine, le tout contrebalancé par 3) un profit lié à l’hyperinflation de 9 226 $, par rapport à 3 303 $ à l’exercice précédent, et 4) un recouvrement d’impôt de 2 280 $ en 2024, par rapport à 5 153 $ en 2023.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU BILAN (en milliers de dollars canadiens) Variation 31 décembre 2024 31 décembre 2023 $ % Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 142 331 161 825 (19 494 ) 12 % Créances clients et autres débiteurs 154 518 141 684 12 834 9 % Stocks 102 698 91 834 10 864 12 % Actifs financiers 133 932 128 369 5 563 4 % Fournisseurs et charges à payer 83 173 90 617 (7 444 ) 8 % Emprunts bancaires 43 385 61 866 (18 481 ) 30 %

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 31 décembre 2024, Knight détenait de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables totalisant 142 331 $, soit une diminution de 19 494 $, ou 12 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2023. La diminution est attribuable aux activités d’investissement de 29 830 $, principalement en lien avec certaines conventions de licence, ainsi qu’aux activités de financement de 33 540 $, principalement les emprunts bancaires et l’OPRCNA, contrebalancée par les entrées de trésorerie de 36 280 $ liées aux activités d’exploitation et un profit de change de 7 596 $ sur les titres négociables.

Actifs financiers : Au 31 décembre 2024, les actifs financiers se sont fixés à 133 932 $, une hausse de 5 563 $, ou 4 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2023, du fait surtout d’une hausse nette de la valeur de nos actifs financiers. Au cours du T4-24, la Société a perçu des distributions de 5 800 $ liées à certains paiements d’étape éventuels qui n’étaient pas précédemment inscrites au bilan.

Fournisseurs et charges à payer : Au 31 décembre 2024, les fournisseurs et charges à payer s’établissaient à 83 173 $, une baisse de 7 444 $, ou 8 %, en comparaison à ceux au 31 décembre 2023, en raison essentiellement du calendrier des paiements.

Emprunts bancaires : Au 31 décembre 2024, les emprunts bancaires s’établissaient à 43 385 $, une baisse de 18 481 $, ou 30 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2023, en raison principalement des remboursements de capital et de la dépréciation du réal brésilien, du peso mexicain et du peso colombien.

« Au 31 décembre 2024, Knight disposait d’une trésorerie et de titres négociables totalisant plus de 140 millions de dollars. Après la clôture de la transaction avec Paladin, Knight continuera de dégager des flux de trésorerie sains provenant de ses activités et de celles de Paladin, tout en affichant un solide bilan. Nous disposerons ainsi d’une plus grande capacité d’emprunt, qui nous permettra de réaliser des transactions futures, et nous continuerons de surveiller et de gérer efficacement notre stratégie de répartition du capital pour faire croître la valeur actionnariale à long terme », de déclarer Arvind Utchanah, chef des finances de Thérapeutique Knight inc.

Mises à jour sur les produits

Crexont® (capsules de carbidopa/lévodopa à libération prolongée)

Knight a obtenu une licence pour Crexont® au Canada et en Amérique latine. Crexont® représente une nouvelle formulation orale de capsules à libération prolongée de carbidopa/lévodopa destinée au traitement de la maladie de Parkinson. La Société prévoit soumettre une demande d’approbation pour Crexont® au Canada en 2025 et poursuivre dans certains pays clés de l’Amérique latine.

QelbreeMC (capsules de viloxazine à libération prolongée)

Knight a présenté une demande d’approbation pour QelbreeMC auprès de Santé Canada. QelbreeMC est un nouveau médicament non stimulant pour le traitement du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (« TDAH »).

Minjuvi® (tafasitamab)

Knight a obtenu l’approbation réglementaire au Mexique pour Minjuvi® en association avec la lénalidomide suivi du Minjuvi® en monothérapie pour le traitement de patients adultes atteints d’un lymphome diffus à grandes cellules B (« LDGCB ») récidivant ou réfractaire qui ne sont pas admissibles à une greffe autologue de cellules souches (« GACS »). La Société prévoit lancer Minjuvi® au Mexique en mars 2025. De plus, Knight prévoit soumettre une demande d’approbation pour Minjuvi® en association avec la lénalidomide et le rituximab, suivi du Minjuvi® en monothérapie pour le traitement de patients atteints d’un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire dans nos marchés clés d’Amérique latine en 2025.

Pemazyre® (pémigatinib)

Knight a obtenu l’approbation réglementaire au Brésil et au Mexique pour Pemazyre® pour le traitement des adultes atteints d’un cholangiocarcinome localement avancé ou métastatique avec fusion ou réarrangement du FGFR2 et qui a progressé après au moins un traitement de première intention systémique antérieur.

Jornay PMMC (capsules de chlorhydrate de méthylphénidate à libération prolongée)

Knight a obtenu l’approbation réglementaire au Canada pour Jornay PMMC, une formulation à libération prolongée de méthylphénidate, médicament stimulant destiné au traitement du TDAH chez les enfants. La Société prévoit faire la mise en marché de Jornay PMMC au Canada au deuxième semestre de 2025.

Tavalisse® (fostamatinib disodique hexahydraté)

Knight a obtenu l’approbation réglementaire au Mexique pour Tavalisse® pour le traitement des patients adultes atteints de thrombocytopénie immunitaire (« TPI ») chronique qui ont eu une réponse insuffisante à un traitement antérieur.

Mise à jour de la Société

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 11 juillet 2024, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto avait accepté son avis d’intention de procéder à une OPRCNA (l’« OPRCNA de 2024 »). Aux termes de l’OPRCNA de 2024, la Société peut racheter à des fins d’annulation jusqu’à 5 312 846 actions ordinaires de la Société, soit 10 % du flottant au 30 juin 2024. L’OPRCNA de 2024 a commencé le 15 juillet 2024 et prendra fin le 14 juillet 2025 ou à la date à laquelle la Société aura atteint le nombre maximal de rachats dans le cadre de l’OPRCNA, selon la première des deux occurrences. De plus, la Société a conclu une convention avec un courtier visant à faciliter le rachat de ses actions ordinaires aux termes de l’OPRCNA.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, la Société a acheté 1 619 1671 actions ordinaires (11 125 288 en 2023), dont 16 800 actions ordinaires équivalant à 90 $ devaient toujours être réglées au 31 décembre 2024, à un prix moyen de 5,53 $ (4,82 $ en 2023), pour une contrepartie en trésorerie totalisant 8 956 $ (53 596 $ en 2023).

Après la clôture de l’exercice et jusqu’au 10 mars 2025, la Société a acheté 605 400 actions ordinaires supplémentaires à un prix d’achat moyen de 5,53 $, pour une contrepartie en trésorerie totale de 3 346 $.

1 Comprennent 1 413 506 actions ordinaires rachetées dans le cadre de l’OPRCNA de 2024. Par conséquent, au 31 décembre 2024, il restait 3 899 340 actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA de 2024.

Événement postérieur à la date de clôture

Le 10 mars 2025, Knight a conclu une convention d’achat d’actifs définitive avec Endo Operations Limited et Paladin Pharma Inc. (les « vendeurs ») en vue de l’acquisition des actifs utilisés par les vendeurs pour leurs activités internationales, qui sont menées principalement au Canada (« Paladin »). À la clôture, Knight effectuera un paiement initial en trésorerie de 120 000 $, qui comprend des stocks évalués à 20 000 $. En outre, Knight pourrait verser ultérieurement des paiements conditionnels pouvant atteindre 15 000 $ US à l’atteinte de certaines étapes de vente. Sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires habituelles, y compris celles prévues par la législation antitrust du Canada, la clôture de la transaction devrait avoir lieu au milieu de l’exercice 2025. L’acquisition de Paladin augmente la masse critique et fait croître la taille des activités de la Société au Canada, en plus d’ajouter un portefeuille de produits générant des flux de trésorerie qui permettront de financer la croissance de Knight au Canada et en Amérique latine.

Perspectives financières1

Pour l’exercice 2025, Knight prévoit dégager des produits des activités ordinaires allant de 390 millions de dollars à 405 millions de dollars, ainsi qu’un BAIIA ajusté correspondant à environ 13 % des produits des activités ordinaires. La diminution de notre BAIIA ajusté prévu en pourcentage des produits des activités ordinaires par rapport à l’exercice précédent s’explique par des investissements liés aux 18 produits à la fois de notre portefeuille de produits en développement et récemment mis en marché. Ces investissements comprennent les frais de mise en marché de Jornay PMMC au Canada et de Minjuvi® au Mexique, ainsi que des investissements visant à faire avancer notre portefeuille de produits en développement en menant des activités de développement, de demande d’approbation et de prélancement dans l’ensemble de nos territoires. Les prévisions comprennent les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté que la Société prévoit générer à la clôture de la transaction visant l’acquisition de Paladin au milieu de l’exercice 2025. Les prévisions reposent sur un certain nombre d’hypothèses, y compris, sans s’y limiter, ce qui suit :

Clôture de la transaction visant l’acquisition de Paladin au milieu de l’exercice 2025

Aucune incidence importante sur les produits des activités ordinaires à la suite de l’application de la comptabilité liée à l’hyperinflation pour les filiales en Argentine

Aucun produit des activités ordinaires dégagé par les transactions de développement des activités non réalisées au 19 mars 2025

Aucune résiliation imprévue des conventions de licence, de distribution et d’approvisionnement

Aucune interruption de l’approvisionnement en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale ou de problèmes généraux de fabrication

Aucun nouveau produit générique de nos principales marques de produits pharmaceutiques

Aucune modification imprévue apportée à la réglementation gouvernementale relative à l’établissement des prix

Exécution commerciale couronnée de succès des ententes d’inscription des produits auprès des organismes d’assurance maladie, des assureurs, des principaux comptes et des payeurs publics

Mise en œuvre réussie des lancements de produits et de l’adoption des produits récemment mis en marché

Aucune augmentation importante des provisions pour stocks ou des créances clients

Aucune variation importante des taux de change prévus

Taux d’inflation se maintenant dans la fourchette prévue

Si l’une de ces hypothèses varie, les perspectives financières et les résultats réels pourraient différer considérablement. Pour plus de renseignements, se reporter aux risques et hypothèses que renferme la section Énoncés prospectifs du présent communiqué de presse.

1 Cette information prospective est fondée sur des hypothèses propres à la nature des activités de la Société relativement à la croissance annuelle des produits des activités ordinaires, en tenant compte de l’information sectorielle, de la part de marché prévue, des hypothèses sur les prix, des mesures prises par les concurrents, des taux d’érosion des ventes après la fin de la protection des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle, du moment de l’entrée en concurrence des médicaments génériques et des résultats prévus des appels d’offres, entre autres variables.

Conférence téléphonique

Knight analysera les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice clos le 31 décembre 2024 dans le cadre d’une conférence téléphonique et d’une webémission audio qui auront lieu aujourd’hui à 8 h 30 (HE). Knight invite toutes les parties intéressées à y participer.

Date : Le jeudi 20 mars 2025

Heure : 8 h 30 (HE)

Téléphone : Sans frais 1-888-699-1199 ou international 1-416-945-7677

Webémission : www.knighttx.com ou Webémission

Il s’agit d'une webémission en mode écoute uniquement. Il faut avoir préalablement téléchargé Media Player pour écouter la webémission.

Rediffusion : La rediffusion de la webémission sera disponible pendant 30 jours à l’adresse www.knighttx.com

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée axée sur l’acquisition ou l’octroi de licences et la commercialisation de produits pharmaceutiques pour le Canada et l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, de Biotoscana Farma et de Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la Bourse de Toronto, sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements sur Thérapeutique Knight inc., visitez le site Web de la Société à l’adresse www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, impliquent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par les énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés étaient raisonnables au moment où ils ont été préparés, mais prévient le lecteur que les hypothèses concernant les événements futurs, dont bon nombre sont hors du contrôle de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient s’avérer inexactes. Les facteurs et les risques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles sont abordés dans le rapport annuel et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 et déposés sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de faits nouveaux ou d’événements futurs, sauf si la loi l’exige.

HYPERINFLATION

La Société applique la norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes (« IAS 29 »), car les filiales de la Société en Argentine emploient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. Selon IAS 29, les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix approprié pour refléter les effets de l’inflation. Après la prise en compte des effets de l’hyperinflation, le compte de résultat est converti selon le taux de change de clôture à la fin du mois.

Les produits des activités ordinaires et les charges d’exploitation libellés dans la monnaie locale, soit l’ARS, sont retraités entre le mois au cours duquel les ventes ont été effectuées ou les charges ont été engagées et la fin de la période de présentation de l’information financière au moyen de l’indice d’inflation en vigueur au cours de cette période. Le retraitement est calculé sur une base cumulée depuis le début de l’exercice conformément à IAS 29 (les « chiffres ajustés selon l’inflation »). Pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023, la Société a retraité les chiffres de chaque mois respectif en utilisant les indices d’inflation suivants :

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2024 1,81 1,59 1,44 1,32 1,27 1,21 1,16 1,12 1,08 1,05 1,03 1,00 2023 2,94 2,75 2,56 2,36 2,19 2,07 1,94 1,73 1,53 1,42 1,25 1,00

Selon IAS 29, les chiffres ajustés selon l’inflation sont convertis de la monnaie locale à la monnaie de présentation selon le taux en vigueur à la fin de la période de présentation de l’information financière. Les chiffres ajustés selon l’inflation ont été convertis en $ CA au taux de clôture en vigueur à la fin du trimestre pour chacune des périodes respectives suivantes :

T4-24 T4-23 ARS 717 610

T4-24 T4-23 CUM-24 CUM-23 Variation de l’ARS (%)1 (0,1) % (137) % (17) % (368) % 1 Dépréciation de l’ARS par rapport au $ CA au cours de chaque période, calculé comme suit : (taux en vigueur à la fin de la période - taux en vigueur au début de la période) / taux en vigueur au début de la période.

En 2024, l’indice d’inflation utilisé pour l’ajustement des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation des filiales de la Société en Argentine pour tenir compte de l’hyperinflation était plus élevé que la dépréciation de l’ARS au cours de la même période. Par exemple, les produits des activités ordinaires générés et les charges d’exploitation engagées en janvier 2024 ont été retraités au moyen d’un indice d’inflation de 81 %, alors que l’ARS ne s’est déprécié que de 17 % par rapport au $ CA en 2024. Cela a donc entraîné une hausse des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation présentés en $ CA selon IAS 29. En revanche, en 2023, l’indice d’inflation était moins élevé que la dépréciation de l’ARS, ce qui a entraîné une baisse des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation présentés en $ CA selon IAS 29. Par conséquent, la comptabilisation liée à l’hyperinflation selon IAS 29 a donné lieu à une variation excessive des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation présentés en $ CA pour les filiales de la Société en Argentine pour le quatrième trimestre de 2024 et l’exercice 2024, par rapport à celle des périodes correspondantes de l’exercice précédent (l’« incidence de l’hyperinflation »).

Dans le cadre de la comptabilisation liée à l’hyperinflation, le coût des produits vendus dans la monnaie locale, soit l’ARS, est retraité au moyen de l’indice d’inflation en vigueur entre la date de l’achat et la fin de la période de présentation de l’information financière. Le retraitement est calculé sur une base cumulée depuis le début de l’exercice conformément à IAS 29 (les « montants ajustés relatifs au coût des produits vendus »).

Selon IAS 29, les chiffres ajustés relatifs au coût des produits vendus ont été convertis en $ CA au taux de clôture en vigueur à la fin du trimestre pour chacune des périodes respectives. En 2024, l’indice d’inflation utilisé pour l’ajustement des montants relatifs au coût des produits vendus des filiales de la Société en Argentine pour tenir compte de l’hyperinflation était plus élevé que la dépréciation de l’ARS au cours de la même période. Le coût des produits vendus présenté en $ CA selon IAS 29 était donc plus élevé, entraînant une baisse de la marge brute. En revanche, en 2023, l’indice d’inflation était moins élevé que la dépréciation de l’ARS, ce qui a entraîné une baisse du coût des produits vendus et, par le fait même, une hausse de la marge brute. Par conséquent, la comptabilisation liée à l’hyperinflation selon IAS 29 a donné lieu à une variation excessive du coût des produits vendus et à une baisse de la marge brute en $ CA pour les filiales de la Société en Argentine pour le quatrième trimestre de 2024 et l’exercice 2024, par rapport à celle des périodes correspondantes de l’exercice précédent (l’« incidence de l’hyperinflation sur la marge brute »).

RÉSULTATS FINANCIERS SELON DES MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

(en milliers de dollars canadiens)

La Société présente des mesures et des ratios non conformes aux PCGR qui n’ont pas de définition normalisée prescrite selon les IFRS. La Société est d’avis que ces mesures sont utiles pour aider les actionnaires, les analystes en placement et les autres lecteurs à comprendre son rendement financier. Les mesures financières non conformes aux PCGR et le ratio BAIIA ajusté par action n’ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et peuvent ne pas être calculés comme des mesures financières libellées de façon semblable présentées par d’autres entreprises. La Société a recours aux mesures non conformes aux PCGR suivantes :

i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29

La Société applique la norme IAS 29, Informations financières dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales de la Société en Argentine emploient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. Selon IAS 29, les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix approprié pour refléter les effets de l’inflation.

Les résultats financiers selon les IFRS sont ajustés afin de supprimer l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. Conformément à IAS 29, l’incidence de l’hyperinflation est calculée au moyen d’un indice général des prix approprié pour tenir compte des effets de l’inflation. Après la prise en compte des effets de la conversion, le compte de résultat est converti selon le taux de change de clôture à la fin du mois.

La Société est d’avis que les résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 sont une mesure utile pour les investisseurs, car ils permettent de présenter les résultats sans tenir compte de l’incidence d’IAS 29 et ainsi de comparer plus facilement les résultats d’une période à l’autre. La présentation des résultats financiers, compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Les tableaux suivants présentent des rapprochements des résultats financiers publiés selon les IFRS et des résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29.

T4-24 CUM-24 Publiés selon

les IFRS Ajustement

selon IAS 29 Compte non tenu de l’incidence

d’IAS 29 Publiés selon

les IFRS Ajustement

selon IAS 29 Compte non tenu de l’incidence

d’IAS 29 Produits des activités ordinaires 96 864 (2 798 ) 94 066 371 304 (5 892 ) 365 412 Coût des produits vendus 56 512 (6 769 ) 49 743 196 899 (4 983 ) 191 916 Marge brute 40 352 3 971 44 323 174 405 (909 ) 173 496 Marge brute (en %) 42 % 47 % 47 % 47 % Charges Ventes et commercialisation 14 576 (626 ) 13 950 53 861 (1 253 ) 52 608 Charges administratives 10 741 (370 ) 10 371 45 488 (1 406 ) 44 082 Recherche et développement 7 365 (502 ) 6 863 23 304 (652 ) 22 652 Amortissement des immobilisations incorporelles 10 630 (9 ) 10 621 44 355 (27 ) 44 328 Résultat d’exploitation (2 960 ) 5 478 2 518 7 397 2 429 9 826

T4-23 CUM-23 Publiés selon

les IFRS Ajustement

selon IAS 29 Compte non tenu de l’incidence

d’IAS 29 Publiés selon

les IFRS Ajustement

selon IAS 29 Compte non tenu de l’incidence

d’IAS 29 Produits des activités ordinaires 74 197 14 205 88 402 328 199 14 939 343 138 Coût des produits vendus 39 982 5 981 45 963 175 547 1 401 176 948 Marge brute 34 215 8 224 42 439 152 652 13 538 166 190 Marge brute (en %) 46 % 48 % 47 % 48 % Charges Ventes et commercialisation 10 816 3 555 14 371 46 279 3 727 50 006 Charges administratives 8 109 1 439 9 548 37 414 1 218 38 632 Recherche et développement 4 258 2 303 6 561 17 549 2 388 19 937 Amortissement des immobilisations incorporelles 11 115 48 11 163 45 040 (88 ) 44 952 Dépréciation d’actifs non courants 9 260 — 9 260 9 260 — 9 260 Résultat d’exploitation (9 343 ) 879 (8 464 ) (2 890 ) 6 293 3 403

Principaux résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 291

Variation Variation T4-24 T4-23 $ % CUM-24 CUM-23 $ % Produits des activités ordinaires ajustés 94 066 88 402 5 664 6 % 365 412 343 138 22 274 6 % Coût des produits vendus 49 743 45 963 (3 780 ) 8 % 191 916 176 948 (14 968 ) 8 % Marge brute ajustée 44 323 42 439 1 884 4 % 173 496 166 190 7 306 4 % Marge brute ajustée (en %) 47 % 48 % 47 % 48 % Charges Ventes et commercialisation 13 950 14 371 421 3 % 52 608 50 006 (2 602 ) 5 % Charges administratives 10 371 9 548 (823 ) 9 % 44 082 38 632 (5 450 ) 14 % Recherche et développement 6 863 6 561 (302 ) 5 % 22 652 19 937 (2 715 ) 14 % Amortissement des immobilisations incorporelles 10 621 11 163 542 5 % 44 328 44 952 624 1 % Dépréciation d’actifs non courants — 9 260 9 260 100 % — 9 260 9 260 100 % Résultat d’exploitation 2 518 (8 464 ) 10 982 130 % 9 826 3 403 6 423 189 % BAIIA ajusté1 14 996 12 057 2 939 24 % 57 783 60 075 (2 292 ) 4 % BAIIA ajusté1 (en %) 16 % 14 % 16 % 18 % BAIIA ajusté par action1 0,15 0,12 0,03 25 % 0,58 0,59 (0,01 ) 2 % 1 Le BAIIA ajusté et les résultats financiers, compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, sont considérés comme des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Produits des activités ordinaires ajustés1 par domaine thérapeutique

Variation Variation Domaines thérapeutiques T4-24

T4-23 $ % CUM-24

CUM-23 $ % Oncologie/hématologie 34 323 34 373 (50 ) — % 137 611 122 736 14 875 12 % Maladies infectieuses 39 485 35 012 4 473 13 % 149 198 140 671 8 527 6 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 20 258 19 017 1 241 7 % 78 603 79 731 (1 128 ) 1 % Total 94 066 88 402 5 664 6 % 365 412 343 138 22 274 6 % 1 Compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. Les produits des activités ordinaires ajustés sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

ii) Résultats financiers en devises constantes

Les résultats financiers en devises constantes sont obtenus en convertissant en $ CA les produits des activités ordinaires et les résultats financiers de la période précédente exprimés en monnaie fonctionnelle au moyen des taux de change en vigueur pendant la période considérée. En outre, en ce qui concerne l’Argentine, la Société ne tient pas compte de l’effet de l’hyperinflation et convertit les produits des activités ordinaires et les résultats au taux de change moyen en vigueur pour chacune des périodes.

La Société est d’avis que les résultats financiers en devises constantes sont une mesure utile pour les investisseurs, car ils permettent d’éliminer l’incidence des variations des taux de change sur la comparabilité d’une période à l’autre compte tenu de la volatilité sur les marchés de change et, par conséquent, offrent une plus grande transparence à l’égard de la performance sous-jacente de nos résultats financiers consolidés. La présentation des produits des activités ordinaires et des résultats financiers en devises constantes est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des résultats financiers selon les IFRS et des résultats financiers et résultats financiers en devises constantes.

T4-23 CUM-23 Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Ajustement en

devises constantes Devises

constantes Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Ajustement en

devises constantes Devises

constantes Produits des activités ordinaires ajustés 88 402 (6 717 ) 81 685 343 138 (7 165 ) 335 973 Coût des produits vendus 45 963 (3 606 ) 42 357 176 948 (4 608 ) 172 340 Marge brute ajustée 42 439 (3 111 ) 39 328 166 190 (2 557 ) 163 633 Marge brute ajustée (en %) 48 % 48 % 48 % 49 % Charges Ventes et commercialisation 14 371 (1 004 ) 13 367 50 006 (1 358 ) 48 648 Charges administratives 9 548 (289 ) 9 259 38 632 (37 ) 38 595 Recherche et développement 6 561 (96 ) 6 465 19 937 (111 ) 19 826 Amortissement des immobilisations incorporelles 11 163 (1 062 ) 10 101 44 952 (806 ) 44 146 Dépréciation d’actifs non courants 9 260 (680 ) 8 580 9 260 (680 ) 8 580 Résultat d’exploitation (8 464 ) 20 (8 444 ) 3 403 435 3 838 1 Pour de plus amples renseignements, se reporter à la sous-section i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29.

Principaux résultats financiers en devises constantes1 Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29 Devises constantes1 Variation Devises constantes1 Variation 2024 2023 $ % 2024 2023 $ % Produits des activités ordinaires ajustés 94 066 81 685 12 381 15 % 365 412 335 973 29 439 9 % Coût des produits vendus 49 743 42 357 (7 386 ) 17 % 191 916 172 340 (19 576 ) 11 % Marge brute ajustée 44 323 39 328 4 995 13 % 173 496 163 633 9 863 6 % Marge brute ajustée (en %) 47% 48% 47% 49% Charges Ventes et commercialisation 13 950 13 367 (583 ) 4 % 52 608 48 648 (3 960 ) 8 % Charges administratives 10 371 9 259 (1 112 ) 12 % 44 082 38 595 (5 487 ) 14 % Recherche et développement 6 863 6 465 (398 ) 6 % 22 652 19 826 (2 826 ) 14 % Amortissement des immobilisations incorporelles 10 621 10 101 (520 ) 5 % 44 328 44 146 (182 ) — % Dépréciation d’actifs non courants — 8 580 8 580 100 % — 8 580 8 580 100 % Résultat d’exploitation 2 518 (8 444 ) 10 962 130 % 9 826 3 838 5 988 156 % BAIIA ajusté1 14 996 10 183 4 813 47 % 57 783 58 855 (1 072 ) 2 % BAIIA ajusté1 (en %) 16% 12% 16% 18% BAIIA ajusté par action1 0,15 0,10 0,05 49 % 0,58 0,58 — — % 1 Le BAIIA ajusté et les résultats financiers en devises constantes sont considérés comme des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Produits des activités ordinaires en devises constantes1 par domaine thérapeutique Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29 Devises constantes1 Devises constantes1 Produits novateurs 2024 2023 $ % 2024 2023 $ % Oncologie/hématologie 34 323 32 431 1 892 6 % 137 611 121 410 16 201 13 % Maladies infectieuses 39 485 31 894 7 591 24 % 149 198 136 581 12 617 9 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 20 258 17 360 2 898 17 % 78 603 77 982 621 1 % Total 94 066 81 685 12 381 15 % 365 412 335 973 29 439 9 % 1 Les produits des activités ordinaires en devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

iii) Marge brute ajustée

La marge brute ajustée correspond aux produits des activités ordinaires diminués du coût des biens vendus, sans tenir compte de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29.

La Société est d’avis que la marge brute ajustée représente une mesure utile pour les investisseurs, car elle permet de considérer la marge brute sans l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation de la marge brute ajustée est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

iv) BAIIA

Le BAIIA correspond au résultat d’exploitation ajusté pour exclure l’amortissement des immobilisations incorporelles, la dépréciation d’actifs non courants et l’amortissement des immobilisations corporelles, mais tient compte des coûts liés aux contrats de location.

La Société est d’avis que le BAIIA représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation. La présentation du BAIIA est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

v) BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté pour tenir compte de l’incidence d’IAS 29 (comptabilisation liée à l’hyperinflation), des coûts d’acquisition et des charges non récurrentes. La Société est d’avis que le BAIIA ajusté représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation.

La Société est d’avis que le BAIIA ajusté représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation, sans tenir compte de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation du BAIIA ajusté est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant représente le rapprochement du résultat d’exploitation et du BAIIA et BAIIA ajusté.

Variation Variation T4-24 T4-23 $ % CUM-24 CUM-23 $ % Résultat d’exploitation (2 960 ) (9 343 ) 6 383 68 % 7 397 (2 890 ) 10 287 356 % Ajustements du résultat d’exploitation : Amortissement des immobilisations incorporelles 10 630 11 115 (485 ) 4 % 44 355 45 040 (685 ) 2 % Dépréciation d’actifs non courants — 9 260 (9 260 ) 100 % — 9 260 (9 260 ) 100 % Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation 3 340 343 2 997 874 % 8 754 5 357 3 397 63 % Charges locatives (ajustement selon IFRS 16) (1 052 ) (705 ) (347 ) 49 % (3 913 ) (2 851 ) (1 062 ) 37 % BAIIA 9 958 10 670 (712 ) 7 % 56 593 53 916 2 677 5 % Incidence d’IAS 29 5 038 1 331 3 707 279 % 963 6 103 (5 140 ) 84 % Coûts d’acquisition et de transaction — 56 (56 ) — 121 56 65 — Autres charges non récurrentes — — — — 106 — 106 — BAIIA ajusté 14 996 12 057 2 939 24 % 57 783 60 075 (2 292 ) 4 % BAIIA ajusté par action 0,15 0,12 0,03 25 % 0,58 0,59 (0,01 ) 2 %

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, le BAIIA ajusté a augmenté de 2 939 $, ou 24 %. Cette augmentation s’explique par la croissance de la marge brute ajustée.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, le BAIIA ajusté a diminué de 2 292 $, ou 4 %. La diminution est attribuable à la hausse des frais de commercialisation liés au lancement de Minjuvi® au Brésil, d’Imvexxy® et de Bijuva® au Canada ainsi qu’aux activités de prélancement de Jornay PMMC, à la hausse des charges administratives liées principalement à l’accroissement des charges de structure et de rémunération, et à l’augmentation des frais de recherche et de développement qui s’explique par les activités de développement de produits en lien avec nos portefeuilles de développement de produits et les initiatives médicales liées à nos principaux produits promus, le tout en partie contrebalancé par la hausse des produits des activités ordinaires ajustés et de la marge brute ajustée correspondante.

Explication des ajustements au BAIIA pour obtenir le BAIIA ajusté Incidence d’IAS 29 Incidence de la comptabilisation liée à l’hyperinflation selon IAS 29 sur le résultat d’exploitation. Coûts d’acquisition et de transaction Les coûts d’acquisition et de transaction correspondent aux coûts engagés au titre des frais juridiques et des honoraires de consultation et de services-conseils liés aux acquisitions. Autres charges non récurrentes Les autres charges non récurrentes correspondent aux charges qui n’ont pas été engagées par la Société dans le cours normal des activités et qui ne devraient pas l’être.

vi) BAIIA ajusté par action

Le BAIIA ajusté par action correspond au BAIIA ajusté divisé par le nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période concernée.

La Société est d’avis que le BAIIA ajusté par action représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation sur une base par action, sans tenir compte de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation du BAIIA ajusté par action est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

La Société a calculé le BAIIA ajusté par action comme suit :

T4-24 T4-23 CUM-24 CUM-23 BAIIA ajusté 14 996 12 057 57 783 60 075 BAIIA ajusté par action 0,15 0,12 0,58 0,59 Nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période (en milliers) 100 048 101 170 100 048 101 170

BILANS CONSOLIDÉS (en milliers de dollars canadiens) Aux 31 décembre 2024 2023 ACTIFS Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 80 106 58 761 Titres négociables 62 225 95 657 Créances clients 105 196 88 722 Autres débiteurs 4 339 7 427 Stocks 102 698 91 834 Charges payées d’avance et dépôts 7 744 4 881 Autres actifs financiers courants 30 506 15 753 Impôts sur le résultat à recevoir 3 999 2 080 Total des actifs courants 396 813 365 115 Titres négociables — 7 407 Charges payées d’avance et dépôts 7 217 7 767 Actifs au titre de droits d’utilisation 5 912 6 190 Immobilisations corporelles 14 110 11 669 Immobilisations incorporelles 283 612 289 960 Goodwill 86 477 79 844 Autres actifs financiers 103 426 112 616 Actifs d’impôt différé 21 247 19 390 Autres créances à long terme 44 983 45 535 Total des actifs non courants 566 984 580 378 Total de l’actif 963 797 945 493

BILANS CONSOLIDÉS (suite) (en milliers de dollars canadiens) Aux 31 décembre 2024 2023 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Actifs courants Fournisseurs et charges à payer 78 345 85 366 Obligations locatives 2 640 1 728 Autres passifs 1 876 1 046 Emprunts bancaires 17 486 17 850 Impôts sur le résultat à payer 213 1 182 Autres soldes à payer 10 688 6 857 Total des passifs courants 111 248 114 029 Fournisseurs et charges à payer 4 828 5 251 Obligations locatives 3 434 5 497 Emprunts bancaires 25 899 44 016 Autres soldes à payer 19 443 27 012 Passifs d’impôt différé 3 840 2 817 Total du passif 168 692 198 622 Capitaux propres Capital social 534 266 540 046 Bons de souscription 117 117 Surplus d’apport 25 708 25 991 Cumul des autres éléments du résultat global 80 220 29 829 Résultats non distribués 154 794 150 888 Total des capitaux propres 795 105 746 871 Total du passif et des capitaux propres 963 797 945 493

COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉS (en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre 2024 2023 2024 2023 Produits des activités ordinaires 96 864 74 197 371 304 328 199 Coût des produits vendus 56 512 39 982 196 899 175 547 Marge brute 40 352 34 215 174 405 152 652 Marge brute (en %) 42% 46% 47% 47% Charges Ventes et commercialisation 14 576 10 816 53 861 46 279 Charges administratives 10 741 8 109 45 488 37 414 Recherche et développement 7 365 4 258 23 304 17 549 Amortissement des immobilisations incorporelles 10 630 11 115 44 355 45 040 Dépréciation d’actifs non courants — 9 260 — 9 260 Résultat (perte) d’exploitation (2 960 ) (9 343 ) 7 397 (2 890 ) Produits d’intérêts sur les instruments financiers évalués au coût amorti (2 540 ) (2 449 ) (9 094 ) (8 667 ) Autres produits d’intérêts (122 ) (632 ) (1 316 ) (3 908 ) Charge d’intérêts 2 447 4 090 9 223 12 488 Autres charges (produits) 1 135 (782 ) 129 (2 905 ) (Profit net) perte nette sur les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (8 317 ) 7 878 11 435 10 224 (Profit) perte de change (1 740 ) 9 007 4 194 15 169 Profit lié à l’hyperinflation (1 698 ) (303 ) (9 226 ) (3 303 ) Résultat net (perte nette) avant impôt sur le résultat 7 875 (26 152 ) 2 052 (21 988 ) Impôt sur le résultat Exigible (3 813 ) 722 963 3 973 Différé 953 (2 548 ) (3 243 ) (9 126 ) Recouvrement d’impôt (2 860 ) (1 826 ) (2 280 ) (5 153 ) Résultat net 10 735 (24 326 ) 4 332 (16 835 ) Résultat net de base et dilué par action 0,11 (0,23 ) 0,04 (0,16 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation De base 100 533 651 103 718 322 101 040 581 107 465 978 Dilué 100 942 735 103 718 322 101 436 902 107 465 978