Alm. Brand A/S - Bestyrelsesformand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen genopstiller ikke ved næste ordinære generalforsamling

Bestyrelsesformand i Alm. Brand A/S Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen genopstiller ikke ved næste generalforsamling. Bestyrelsen indstiller Jais Valeur som ny formand.

Jais Valeur har været medlem af bestyrelsen siden 2023, og har mange års erfaring med komplekse virksomhedsstrukturer, forretningsudvikling, transformation og M&A. Jais Valeur har ligeledes en lang bestyrelseskarriere bag sig, herudover som næstformand i Royal Unibrew A/S. Med Jais Valeur som formand for bestyrelsen sikres selskabet således kontinuitet såvel som fortsat fremgang.

”Jeg er meget beæret over at blive indstillet som bestyrelsesformand for Alm. Brand A/S. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen for hans mangeårige virke i Alm. Brand Group, herunder for at stå i spidsen for den store transformation af koncernen, herunder for opkøbet af Codan. Sammen med bestyrelsen og i tæt dialog med ledelsen vil jeg sikre, at Alm. Brand Group fortsætter den positive udvikling også i den kommende strategiperiode”, siger Jais Valeur.

Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen har gennem de seneste år foretaget omfattende ændringer i Alm. Brand Group. Koncernen er ikke længere et finansielt supermarked med bank, forsikring og pension, men er i dag et stort, dansk-forankret og fuldt fokuseret skadeforsikringsselskab.

”Jeg vil gerne takke Alm. Brands aktionærer og bestyrelse for tilliden under transformation af koncernen og ikke mindst ledelsen og de mange dedikerede medarbejdere for at levere på vores langsigtede mål for Alm. Brand Group. Sammen har vi forandret og styrket koncernen, og ikke mindst med opkøbet af Codan og det efterfølgende frasalg af Energi & Marine, er der skabt et godt fundament for fremtiden. Jeg er derfor glad for at give stafetten videre til Jais Valeur, som jeg ved også er dedikeret til at fortsætte den gode udvikling”, siger Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen

En oversigt over kandidater til bestyrelsen fremgår som en del af dagsordenen til generalforsamling 2025, der kan findes på selskabets hjemmeside under ”Investorer”.

Den valgte bestyrelse vil samme dag efter generalforsamlingen konstituere sig med ny formand.

CV for Jais Valeur er vedlagt.

