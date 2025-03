Alm. Brand A/S – kandidater til selskabets bestyrelse 2025

I forlængelse af selskabets meddelelse nr. 23 af 19. marts 2025 skal det hermed oplyses, at listen over kandidater til valg til bestyrelsen for Alm. Brand A/S på selskabets ordinære generalforsamling 2025 er offentliggjort på selskabets hjemmeside. Kandidaterne er følgende:

Jais Valeur

Jan Skytte Pedersen

Tina Schmidt Madsen

Christian Høegh-Andersen

Pia Laub

Anette Eberhard

CV på de foreslåede kandidater er tilgængelig på selskabets hjemmeside. Fuldmagt og stemmeseddel vil blive opdateret hurtigst muligt, ligesom Investorportalen opdateres snarest muligt.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Head of IR, Rating and ESG reporting

Mads Thinggaard

mobil nr. 2025 5469

