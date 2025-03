Stefanini se positionne comme un acteur de niche dans le domaine des solutions d’intégration et de gestion des services (SIAM)

BRUXELLES, 20 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stefanini, leader mondial des solutions technologiques, est fier d’annoncer sa présence en tant qu’acteur de niche dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® pour les services d’intégration et de gestion des services (SIAM). Nous sommes convaincus que cette prestigieuse reconnaissance souligne l’engagement de Stefanini à proposer des solutions SIAM sur mesure et centrées sur le client qui permettent aux entreprises de gérer efficacement les écosystèmes informatiques multifournisseurs complexes.

Un engagement en faveur de l’excellence dans la gestion des services





Fort de plusieurs décennies d’expérience en matière de SIAM, Stefanini a développé un cadre robuste qui aide les entreprises à optimiser leurs opérations informatiques. Grâce à des partenariats stratégiques, à une automatisation avancée et à une approche centrée sur le client, Stefanini garantit une intégration transparente des services qui contribue à l’amélioration de l’efficacité et de l’innovation dans des secteurs tels que la banque, la santé et l’industrie manufacturière.

Parce qu’il évalue les fournisseurs en fonction de leur capacité d’exécution et de l’exhaustivité de leur vision, le Magic Quadrant de Gartner offre des informations précieuses aux organisations en quête de partenaires informatiques fiables. Le positionnement de Stefanini en tant qu’acteur de niche reflète son expertise et son engagement à répondre avec agilité et précision aux différents besoins de ses clients.

« Les acteurs de niche se concentrent avec succès sur un service spécifique, sur un nombre limité de marchés géographiques, ou bien sur les deux. Cette approche particulièrement focalisée est de nature à optimiser leur capacité à surpasser les attentes ou à innover », souligne le Magic Quadrant™ de Gartner® pour l’intégration et la gestion des services.

Stimuler la réussite opérationnelle grâce à une approche spécialisée

Dans le paysage informatique actuel en constante évolution, il est essentiel de pouvoir disposer d’une gestion efficace des environnements multifournisseurs. L’expertise de Stefanini en matière de SIAM permet aux organisations de rationaliser leurs processus, de réduire leurs risques opérationnels, et d’améliorer la qualité globale de leurs services. En s’appuyant sur les technologies de pointe et sur les meilleures pratiques, la société permet aux entreprises de s’adapter et de prospérer dans un monde toujours plus numérique.

Innovation et investissement dans des solutions tournées vers l’avenir

Conscient des besoins dynamiques du marché, Stefanini continue d’investir dans les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle, l’automatisation et la prise de décision basée sur les données afin d’améliorer ses capacités en matière de SIAM. Ces avancées aident les organisations à accélérer leur transformation numérique, tout en leur garantissant l’adaptabilité et la résilience nécessaires dans un paysage technologique en constante évolution.

Un partenaire de confiance pour la transformation numérique

Depuis plus de 35 ans, Stefanini est un partenaire fiable pour les entreprises en quête de services innovants. Son engagement envers l’excellence opérationnelle et la satisfaction client en a fait un choix de prédilection pour les entreprises qui souhaitent améliorer la gestion de leurs services et renforcer leur intégration informatique.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la reconnaissance et l’évaluation de Stefanini, téléchargez votre exemplaire gratuit du rapport Gartner.

Gartner, Magic Quadrant pour les services d’intégration et de gestion de services (SIAM), par DD Mishra, Andrea Lanzavecchia, Christopher Wiles, Karl Rosander, Jess Aggio, 9 décembre 2024.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales, et est utilisée avec l’autorisation de son propriétaire. Tous droits réservés.

Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses rapports de recherche, ni ne conseille aux utilisateurs de technologies de ne retenir que les fournisseurs les mieux notés ou autrement désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l’organisation de recherche et de conseil de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

À propos de Stefanini

Stefanini est un fournisseur mondial de services technologiques qui s’engage à accompagner les organisations dans leur transformation numérique et dans leur quête d’excellence opérationnelle. Du conseil aux entreprises à la gestion de services, Stefanini propose des solutions évolutives, durables et innovantes, adaptées à l’évolution des besoins de ses clients dans le monde entier.

Coordonnées des médias

Diana Iosu

Conseillère principale en communication d’entreprise, DiFine PR

diana.iosu@difinepr.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l'adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ba8a8bf9-242e-46a4-a19f-61384673b5a6