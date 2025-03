Selskabsmeddelelse

20. marts 2025

Meddelelse nr. 15

Ledende medarbejderes allokering af NKT-aktier og efterfølgende salg

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art.19 oplyser NKT at have modtaget meddelelse om tildelingen af NKT-aktier til Claes Westerlind, administrerende direktør i NKT A/S, og Line Andrea Fandrup, finansdirektør i NKT A/S, med henvisning til det langsigtede incitamentsprogram (LTI) fra 2022, som oplyst i vedhæftede filer.



Efterfølgende oplyser NKT at have modtaget information om, at Claes Westerlind og Line Andrea Fandrup har solgt NKT-aktier, som oplyst i vedhæftede filer.

