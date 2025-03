ECCO onthult Chloë Sevigny als ster van ‘Icons That Last’

Een bij deze aankondiging behorend mediafragment is beschikbaar door op deze link te klikken.

Het merk kiest een veelgeprezen actrice en stijlicoon voor de lente/zomer-campagne 2025

KOPENHAGEN, Denemarken, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Internationaal schoenen- en lederwarenmerk ECCO introduceert met trots Chloë Sevigny als nieuwste campagnester. Als het gezicht van de nieuwe ‘Icons that Last’-campagne drukt Sevigny haar eigen, individuele stempel op de heldendesigns van ECCO's lente/zomer-collectie 2025.

Assertief. Creatief. Slim. Sterk. Sevigny staat bekend om haar moderne, unieke en dynamische benadering van mode, film en tv. Ze is een leider, geen volger. Net zoals Sevigny trends overstijgt, staan de ontwerpen van ECCO bekend om hun duurzame stijl, met de nadruk op comfort en kwaliteit.

“Ik vind het geweldig om met ECCO samen te werken aan deze campagne, het merk heeft een authenticiteit die ik bewonder - het is onpretentieus en ongedwongen. Ik hou ervan hoe ECCO net zoveel aandacht besteedt aan hoe dingen aanvoelen als aan hoe ze eruit zien. Echte stijl betekent voor mij de vrijheid om mezelf te uiten en ongeremd te leven, en dat is iets wat ik altijd voel als ik ECCO draag.” – Chloë Sevigny.

Het is deze pioniersgeest die Sevigny meeneemt naar 'Icons that Last', een campagne die vrouwen inspireert om zichzelf te uiten en hun potentieel te bereiken. Gefotografeerd door fotograaf Brianna Capozzi in een grimmige, brutalistische villa in Los Angeles, geeft Sevigny een persoonlijke draai aan de ontwerpen van ECCO. Ze draagt de atletische ECCO BIOM® C-TRAIL-sneakers, minimale ECCO SCULPTED ALBA-sandalen en de strakke ECCO POT-tas op haar eigen manier. Chloë draagt ook een nieuwe seizoensuitvoering van de ECCO BIOM® C-TRAIL-ballerina's, ontworpen in samenwerking met Natacha Ramsay-Levi, ECCO's langdurige creatieve partner – een stijl waar Sevigny al eens eerder in is gespot terwijl ze in haar vrije tijd rondliep in New York.

Andere ECCO-iconen in de lente/zomer-collectie 2025 zijn de ECCO SCULPTED ALBA 65, sandalen met blokhakken die gebruik maken van ECCO's Fluidform™ Direct PU-injectietechnologie, ontworpen om natuurlijke bewegingen te ondersteunen en de hele dag comfort te bieden. Er zijn ook de perfect eenvoudige ECCO MARGOT-ballerina's en een aanbod aan functionele tassen. De ECCO PINCH-crossbody en ECCO's versie van een klassieker, de HOBO in zwart en roze.

Met ECCO's gedurfde combinatie van stijl en comfort, functionaliteit en verfijning, zijn alle stijlen in de collectie ontworpen om aan te sluiten op het moderne leven. Deze schoenen zijn gemaakt voor vrouwen die dingen altijd op hun eigen manier doen en dragen.

De damescollectie voor lente/zomer 2025 is vanaf 20 maart verkrijgbaar bij geselecteerde winkels en op ecco.com.

PERSCONTACT

Yasmin Ajani

yasmin.ajani@karlaotto.com

Een bij deze aankondiging behorende pdf is beschikbaar op https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/f303c0d0-779c-4de5-81c8-4bc4fab45e14