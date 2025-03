Quantexa sichert sich einen Platz unter den ersten Zehn im Chartis Financial Crime and Compliance 50 Ranking 2025

LONDON, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit führender Anbieter von Decision Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, wurde im renommierten Chartis Financial Crime and Compliance 50 (FCC50) Bericht als einer der zehn besten Anbieter ausgezeichnet.

Mit dem 7. Platz in der Gesamtwertung festigt Quantexa weiterhin seine Position als wichtiger Akteur im wachsenden Marktsegment „Finanzkriminalität und Compliance“. Die KI-gestützten Lösungen von Quantexa wurden außerdem in den Kategorien „Datenanreicherung“ und „Entity Management Augmented Analytics“ sowie für herausragende branchen- und segmentspezifische im Bereich „Kapitalmärkte“ ausgezeichnet.

Diese Auszeichnung kommt für Quantexa zu einem wichtigen Zeitpunkt, da das Unternehmen Kurzem eine Investitionsrunde der Serie F in Höhe von 175 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Damit wird das britische Technologieunternehmen auf einen Gesamtwert von 2,6 Milliarden US-Dollar geschätzt. In den letzten Wochen hat Quantexa zwei wichtige Ankündigungen gemacht, mit denen das Unternehmen sein Angebot an Innovationen und Fähigkeiten für Tier-1-, Mittelstands- und Regionalbanken weiter ausbaut:

Q Assist : eine kontextsensitive Suite generativer KI-Lösungen, die den Zugriff auf vertrauenswürdige Daten demokratisieren, die Entscheidungsfindung verbessern und den Teams an vorderster Front Einblicke in Echtzeit bieten soll. Sie wird im April 2025 für den frühzeitigen Zugang verfügbar sein.

: eine kontextsensitive Suite generativer KI-Lösungen, die den Zugriff auf vertrauenswürdige Daten demokratisieren, die Entscheidungsfindung verbessern und den Teams an vorderster Front Einblicke in Echtzeit bieten soll. Sie wird im April 2025 für den verfügbar sein. und Quantexa Cloud: eine umfassende Suite nativer SaaS-Branchenlösungen, die mit Quantexa Cloud AML auf Microsoft Azure eingeführt wird und jetzt als Kundenvorschau verfügbar ist. Diese innovative Lösung, die in enger Zusammenarbeit mit lokalen und mittelgroßen Banken in den USA entwickelt wurde, rationalisiert und modernisiert Arbeitsabläufe zur Bekämpfung der Geldwäsche und sorgt so für eine schnellere Wertschöpfung und eine stärkere Einhaltung der Vorschriften.

Das schnelle Wachstum von Quantexa unterstreicht die Nachfrage nach seiner DI-Plattform, die Unternehmen und Regierungsbehörden dabei unterstützt, KI- und Dateninitiativen schneller und erfolgreicher zu skalieren. Kunden entscheiden sich für die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa, um sicherzustellen, dass sie eine einheitliche und vertrauenswürdige Datengrundlage aufbauen können, um KI-gestützte Entscheidungen zu operationalisieren und so bessere Ergebnisse bei ihren Bemühungen in den Bereichen „KYC, AML, Betrug und Customer Intelligence“ zu erzielen.

Im diesjährige Chartis-Bericht werden die 50 führenden Anbieter von Technologien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Compliance bewertet. Der Fokus liegt dabei auf ihrer Innovationsfähigkeit in Bereichen wie Betrugserkennung, Sanktionsscreening und KYC-Compliance. Chartis bewertet die Top-Anbieter hinsichtlich ihres allgemeinen Markteinflusses, ihrer technologischen Innovation und Kundenbreite, ihres USP und ihrer Funktionalität. Die hohen Platzierungen von Quantexa sowohl in den Bereichen „Kerntechnologie“ als auch „Innovation“ unterstreichen den branchenführenden Ansatz des Unternehmens im Kampf gegen Finanzkriminalität. Diese Stärken basieren auf der Fähigkeit, Finanzinstituten wichtige Kontextinformationen bereitzustellen, die es ihnen ermöglichen, in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld aufkommenden Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein.

Alexon Bell, Chief Product Officer (FinCrime) bei Quantexa, sagte: „Wir sind unglaublich stolz, von Chartis erneut als führendes Unternehmen im Bereich „Finanzkriminalität und Compliance-Technologie“ anerkannt zu werden.“ Bei Quantexa möchten wir unsere Bankkunden dabei unterstützen, Daten- und Organisationssilos aufzubrechen und vertrauenswürdige KI vom Backoffice bis zum Frontoffice einzusetzen. So können wir das Kundenverhalten besser verstehen, das Risiko von Finanzkriminalität mindern und Betrug effizient und effektiv bekämpfen.“

Nick Vitchev, Research Director bei Chartis, kommentierte den Bericht wie folgt: „Die anhaltende Anerkennung von Quantexa im Chartis Financial Crime and Compliance 50-Ranking spiegelt seine starke Führungsrolle im Bereich des Risikomanagements bei Finanzkriminalität wider. Seine führende Position in Schlüsselbereichen wie Datenanreicherung, Entity Management und Augmented Analytics zeugt von seinem Engagement für Innovation und der Bereitstellung hochwertiger Lösungen für Finanzinstitute. Angesichts der immer raffinierteren Bedrohungen durch Finanzkriminalität stellt die Fähigkeit von Quantexa, Daten zu vereinheitlichen und kontextbezogene Entscheidungen zu verbessern, ein wichtiges Differenzierungsmerkmal auf dem Markt dar."

Um mehr über die Lösungen von Quantexa für die Bankenbranche zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.quantexa.com/industries/banking/

Über Quantexa

Quantexa ist ein globales Unternehmen für KI-, Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um Organisationen in die Lage zu versetzen, fundierte operative Entscheidungen auf der Grundlage von Daten im Kontext zu treffen. Mit den neuesten Fortschritten in der Künstlichen Intelligenz (KI) hilft die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa Unternehmen, versteckte Risiken und neue Chancen aufzudecken, indem sie isolierte Daten zusammenführt und in eine zuverlässige, wiederverwendbare Ressource verwandelt. Es löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit einer um über 90 % größeren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine von Forrester unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie über die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa ergab, dass die Kunden innerhalb von drei Jahren einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde 2016 gegründet und hat heute über 800 Mitarbeiter und Tausende von Plattformnutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

