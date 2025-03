Quantexa se hisse parmi les dix premiers du classement 2025 de Chartis portant sur les 50 principaux fournisseurs de technologies de lutte contre la criminalité financière et de mise en conformité (Financial Crime and Compliance 50)

LONDRES, 20 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, leader mondial des solutions d’intelligence décisionnelle (ID) pour les secteurs public et privé, a été reconnu dans le prestigieux rapport FCC50 (Financial Crime and Compliance 50) de Chartis comme l’un des 10 meilleurs fournisseurs.

En se hissant à la 7e place du classement général, Quantexa continue de consolider sa position d’acteur clé sur le segment de marché en pleine croissance des technologies de lutte contre la criminalité financière et de mise en conformité. Les solutions d’IA de Quantexa ont également été récompensées par des prix de leadership dans leur catégorie pour l’enrichissement des données, l’amplification des capacités d’analyse de la gestion des entités, ainsi que par un prix d’excellence verticale et sectorielle sur les marchés de capitaux.

Cette reconnaissance intervient à un moment important pour Quantexa, alors qu’elle poursuit sa dynamique après la récente levée de fonds de série F de 175 millions de dollars qui a valorisé l’entreprise technologique britannique à hauteur de 2,6 milliards de dollars. Ces dernières semaines, Quantexa a fait deux annonces majeures qui élargissent davantage encore son offre d’innovation et de capacités aux banques de premier rang, de taille moyenne et communautaires :

Q Assist : cette suite de solutions d’IA générative contextuelle est conçue dans le but de démocratiser l’accès à des données fiables, d’optimiser la prise de décision et de fournir des informations en temps réel aux équipes de première ligne. Cette solution sera disponible en accès anticipé dès avril 2025.

: cette suite de solutions d’IA générative contextuelle est conçue dans le but de démocratiser l’accès à des données fiables, d’optimiser la prise de décision et de fournir des informations en temps réel aux équipes de première ligne. Cette solution sera disponible en dès avril 2025. et Quantexa Cloud : cette suite complète de solutions SaaS natives pour le secteur a été lancée avec Quantexa Cloud AML sur Microsoft Azure. Elle est désormais disponible en version préliminaire pour les clients. Cette solution innovante, développée en étroite collaboration avec des banques communautaires et de taille moyenne aux États-Unis, permet de simplifier et de moderniser les flux de travail en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, ce qui permet d’accélérer le retour sur investissement et de renforcer la mise en conformité.

La croissance rapide de Quantexa témoigne de la forte demande vis-à-vis de sa plateforme d’intelligence décisionnelle, qui permet aux entreprises et aux organismes gouvernementaux de développer leurs initiatives en matière d’IA et de données de manière plus rapide et plus efficace. Les clients choisissent la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa pour s’assurer qu'ils peuvent créer une base de données unifiée et fiable permettant de mettre en œuvre des décisions basées sur l’IA et d’optimiser leurs efforts en matière de KYC, de lutte contre le blanchiment d’argent, de fraude et de veille client.

Le rapport Chartis de cette année évalue les 50 principaux fournisseurs de technologies de lutte contre la criminalité financière et de mise en conformité, en se concentrant sur leur capacité à innover dans des domaines tels que la détection des fraudes, le contrôle des sanctions et la conformité KYC. Chartis évalue les principaux fournisseurs en fonction de leur influence générale sur le marché, de leur innovation technologique, de leur clientèle, de leur proposition commerciale unique et de leur fonctionnalité. Les niveaux de classement élevés de Quantexa dans les domaines de la technologie de base et de l’innovation soulignent l’approche de pointe de l’entreprise en matière de lutte contre la criminalité financière. Ces atouts reposent sur la capacité de Quantexa à fournir aux institutions financières des informations contextuelles essentielles, leur permettant ainsi de garder une longueur d’avance sur les menaces émergentes dans un cadre réglementaire de plus en plus contraignant.

Alexon Bell, directeur des produits (FinCrime) chez Quantexa, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d’être une fois de plus reconnus par Chartis en tant que leader dans le domaine des technologies de lutte contre la criminalité financière et de mise en conformité. Chez Quantexa, nous nous engageons à aider nos clients du secteur bancaire à briser les silos de données et organisationnels de manière à déployer une IA fiable, du back-office jusqu’au front-office, afin de mieux comprendre les comportements des clients, d’atténuer les risques de criminalité financière et de lutter efficacement contre la fraude. »

Commentant le rapport, Nick Vitchev, directeur de la recherche chez Chartis, a déclaré : « La reconnaissance continue dont Quantexa bénéficie dans le classement Financial Crime and Compliance 50 de Chartis reflète la solidité de son leadership dans le domaine de la gestion des risques en matière de criminalité financière. Sa position de leader dans des domaines clés tels que l’enrichissement des données, la gestion des entités et l’amplification des capacités d’analyse démontre un réel engagement en faveur de l’innovation et de la fourniture de solutions à haute valeur ajoutée au profit des institutions financières. Les menaces liées à la criminalité financière devenant de plus en plus sophistiquées, les capacités de Quantexa en matière d’unification des données et d’amélioration de la prise de décision en fonction du contexte constitue un facteur de différenciation déterminant sur le marché. »

À propos de Quantexa

Pionnier de l’intelligence décisionnelle, Quantexa est un éditeur mondial de logiciels d’IA, de données et d’analyse qui permet aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables à l’aide de données en contexte. En utilisant les dernières avancées en matière d’IA, la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa les aide à découvrir les risques cachés et les nouvelles opportunités en unifiant les données en silos et en les transformant en ressources réutilisables les plus fiables. Elle permet de relever des défis majeurs en lien avec la gestion des données, la veille client, la connaissance du client, la criminalité financière, les risques, la fraude et la sécurité, tout au long du cycle de vie de la relation client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude indépendante de Forrester TEI commandée sur la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa révèle que les clients enregistrent un retour sur investissement de 228 % en trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 800 collaborateurs et des milliers d’utilisateurs de la plateforme travaillant sur des milliards de transactions et de points de données à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.quantexa.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

