Correction: Equinors årsrapport for 2024

Korreksjon: Børsmeldingen nedenfor er en korreksjon av børsmelding som ble publisert 20. mars 2024 med message ID 641733. Årsaken til korreksjonen er at informasjon knyttet til balansen for Equinor ASA var ufullstendig i vedlegget «Equinor aarsrapport 2024.pdf». Informasjonen er nå fullstendig i vedlegget.

* * *

Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) publiserer i dag årsrapporten for 2024, som inkluderer finansiell- og bærekraftrapportering.

“2024 var preget av uforutsigbare energimarkeder, med økende energietterspørsel, politisk usikkerhet og ujevn fremgang i energiomstillingen. Equinor fortsetter å bygge porteføljen for å levere energien som trengs i dag, samtidig som vi utvikler energisystemer som er nødvendige for fremtiden,” sier Anders Opedal, konsernsjef for Equinor ASA.

Sikkerhet

“En systematisk tilnærming til sikkerhet førte til historisk gode sikkerhetsresultater i 2024. Imidlertid var året preget av SAR-helikopterulykken der vi mistet en god kollega. Samarbeidet med leverandører og deling av felles læring i bransjen er viktig for fortsatt forbedring av sikkerhetsarbeidet,” sier Opedal.

Tolv måneder gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser for 2024 var 0,3, en nedgang fra 0,4 i 2023.

Equinor leverte justert driftsinntekt* på 29,8 milliarder USD, og 9,18 milliarder USD etter skatt. Driftsresultatet ble 35,8 milliarder USD og resultatet 8,83 milliarder USD.

“Vi hadde god operasjonell drift, som et resultat av god innsats fra ansatte i hele selskapet. Vi er en betydelig energileverandør til Europa, og jeg er stolt av arbeidet vi gjør for å bidra til energisikkerhet,” sier Opedal.

Sterk drift på tvers av selskapet bidro til en egenproduksjon av væske og gass på 2.067 millioner foe per dag i 2024, på nivå med året før. Vår egenproduksjon av fornybar kraft økte med 51% til 2.935 GWh.

Sterke finansielle resultater bidro til en avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (RoACE)* på 21% for 2024. Kapitaldisiplin bidro til at organiske investeringer* endte på 12,1 milliarder USD for året. Equinor opprettholdt en sterk balanse med en netto gjeldsgrad* på negative 11,9% ved slutten av 2024.

De sterke finansielle resultatene i 2024 førte også til betydelige bidrag til samfunnet igjennom skatt. I 2024 betalte Equinor 20,6 milliarder USD i inntektskatt. 19,7 milliarder USD av disse ble betalt i Norge, der Equinor har størsteparten av virksomheten og inntjeningen.

Strategisk framdrift og industriell utvikling

“Vi har en konsistent vekststrategi, og vår strategiske retning ligger fast. Ved å tilpasse oss markedssituasjonen og mulighetene, er vi posisjonert for sterkere fri kontantstrøm og vekst. Vi er posisjonert for å skape aksjonærverdi i flere tiår fremover,” fortsetter Opedal.

Equinor brukte 2024 på å forbedre porteføljen og posisjonere seg for sterkere vekst og kontantstrøm, igjennom videreutvikling av prosjektene og transaksjoner som forbedret porteføljen.

På norsk sokkel fortsatte utviklingen av porteføljen med 39 nye lisenser og godkjenninger av PUD-ene for Eirin, Irpa, Verdande og Andvare. Johan Castberg FPSO ankom feltet og startet forberedelsene til oppstart.

Equinor fokuserte den internasjonale olje og gassporteføljen ved å fullføre salg av eiendelene i Nigeria og Aserbajdsjan, som selskapet har eid i lang tid. Samtidig ble posisjonen i kjerneområder styrket med oppkjøp av gassproduserende eierandeler i USA. I Storbritannia ble det signert en avtale om å danne et nytt selskap med Shell UK Ltd. Selskapet vil bli den største uavhengige olje- og gassprodusenten på britisk sokkel.

Gjennom 2024 tok Equinor grep for å sikre lønnsom vekst i fornybarvirksomheten, i et marked utfordret av kostnadsinflasjon og regulatoriske forsinkelser. I Storbritannia fortsatte verdens største havvindpark, Dogger Bank utviklingen mot kommersiell oppstart. Solenergianleggene Mendubim i Brasil startet produksjonen.

Equinors syn på viktigheten av havvind på lang sikt står ved lag. Gjennom kjøp av en 10% eierandel i Ørsted, fikk Equinor eksponering mot en premium portefølje av havvindprosjekter og -anlegg i drift.

Verdikjeder for karbontransport og lagring utviklet seg betydelig. I Norge ble Northern Lights, det første anlegget for kommersiell transport- og lagring av CO2 ferdigstilt og forventes å motta og lagre CO2 i 2025. I Storbritannia startet gjennomføringen av landets første prosjekter for karbonfangst og -lagring, der Equinor er partner.

Framdrift på energiomstillingsplanen

I 2024 oppnådde Equinor en reduksjon på 5% fra egne scope 1 og 2 klimagassutslipp, noe som bringer totalen ned til 11,0 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette er en reduksjon på 34% fra 2015, som er referanseåret for ambisjon om å redusere egne utslipp med 50% netto innen 2030. Gjennom 2024 ble det iverksatt tiltak for ytterligere utslippsreduksjoner med delvis elektrifisering av Sleipner-feltsenter, Gudrun-plattformen, samt feltene Troll B- og C.

Den gjennomsnittlige oppstrøms CO2-intensiteten i Equinors opererte portefølje var 6,2 kg CO2 per boe i 2024 (100% basis), en forbedring fra 6,7 kg CO2/boe i 2023 og godt under gjennomsnittet i industrien. Scope 3 klimagassutslipp fra bruk av våre produkter var 251 millioner tonn i 2024, på nivå med nivået i 2023.

Equinor forbedret netto karbonintensitet av produsert energi (inkludert scope 1, 2 og 3 utslipp) i 2024, som nå er 2% under 2019-nivået. Reduksjonen ble hovedsakelig drevet av økt produksjon av fornybar energi og lavere scope 1+2 utslipp.

Equinor har som mål å være et ledende selskap i energiomstillingen. Den oppdaterte energiomstillingsplanen, publisert 20. mars 2025, skisserer viktige tiltak og ambisjoner for å levere på selskapets strategi for å skape verdi i omstillingen, og samtidig tilpasse seg endrede eksterne forhold og markedsrealiteter.

****

Den tidligere annonserte beslutningen fra den franske energiregulatoren (CRE), inkluderer et krav til at Equinor publiserer følende oppsummering:

“Les sociétés Danske Commodities A/S et Equinor ASA ont été condamnées, par une décision n° 08-40-23 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 20 janvier 2025, au titre de la méconnaissance de l’article 5 du règlement REMIT qui prohibe les manipulations de marché, au paiement de sanctions pécuniaires, dont les montants s’élèvent à huit millions d’euros (8.000.000 €) pour la société Danske Commodities A/S et quatre millions d’euros (4.000.000 €) pour la société Equinor ASA, pour des manipulations commises sur le marché de gros en 2019 et en 2020, en ce qui concerne les capacités de transport de gaz naturel entre la France et l’Espagne.

Danske Commodities A/S og Equinor ASA ble ved vedtak 08-40-23 fra Commission de régulation de l'énergie (CRE) av 20 januar 2025 pålagt å betale - for brudd på artikkel 5 i REMIT-forordningen som forbyr markedsmanipulasjon - økonomiske bøter på åtte millioner euro (€ 8.000.000) for Danske Commodities A/S og fire millioner euro (€ 4.000.000) for Equinor ASA, for manipulasjon begått på engrosmarkedet i 2019 og 2020, med hensyn til naturgassoverføringskapasitet mellom Frankrike og Spania."

Den fullstendige beslutningen er inkludert i pressemeldingen i vedlegget «Full beslutningstekst». Equinor er ikke enig i beslutningen fra CRE og vil anke sake til Conseil d'État, den høyeste domstolen i Frankrike for behandling av saker som involverer offentlig forvaltning.

* * *

Den integrerte årsrapporten og underliggende rapporter som publiseres separat kan lastes ned fra equinor.com/reports. Aksjonærer kan på www.equinor.com be om å få tilsendt en papirutgave av årsrapporten kostnadsfritt.

* * *

Alle beløp er oppgitt i US dollar. Gjennomsnittlig daglig vekslingskurs for 2024, oppgitt i Equinors fjerdekvartalsrapport, for USD/NOK er 10,74.

(*) Dette er non-GAAP måltall. For mer informasjon, se "Bruk og avstemming av non-GAAP finansielle måltall» " under "Tilleggsinformasjon"- i den integrerte årsrapporten.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner

Bård Glad Pedersen, direktør IR,

+47 51 99 00 00

Presse

Rikke Høistad Sjøberg, pressetalsperson for finansiell kommunikasjon,

+47 901 01 451 (mobil)

***

Denne informasjonen er underlagt informasjonsplikt i henhold til EUs markedsmisbruksforordning, jf. verdipapirhandelloven § 3-1 og § 5-12.

