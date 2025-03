TOUAX : RÉSULTATS 2024 Progression du volume d’affaires et de la profitabilité opérationnelle

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 20 mars 2025 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

RÉSULTATS 2024

Progression du volume d’affaires et de la profitabilité opérationnelle

Volume d’affaires 1 de 165,0 m€, en progression de +7,9 m€

Hausse de l’EBITDA opérationnel 2 , à 59,0 m€ (+3,6 m€)

Résultat Net part du Groupe : 3,9 m€ (+0,3 m€)

Valeur nette comptable par action : 11,63 € (+6 %)

Augmentation du dividende à 0,15 € par action (+25 %)



« Les résultats 2024 confirment la solidité du modèle d’affaires de TOUAX caractérisé par une offre produits diversifiée, une présence forte sur différents segments d’activité complémentaires, répartie sur des zones géographiques variées, des revenus récurrents et des investissements sélectifs dans des actifs logistiques de qualité. Parallèlement à la bonne tenue de notre activité en propriété, le dynamisme des opérations de gestion d’actifs témoigne de la confiance de nos partenaires investisseurs dans la capacité du Groupe à proposer plusieurs catégories d’actifs offrant des rendements récurrents et significatifs à long terme. » indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de TOUAX SCA.

Les produits retraités des activités s’élèvent à 165,0 millions d’euros au 31 décembre 2024, en hausse de +7,9 millions d’euros. L’EBITDA opérationnel atteint 59,0 millions d’euros, en progression de +3,6 millions d’euros, soutenu par la bonne performance des activités de gestion.

Après prise en compte des dotations aux amortissements, des charges financières et de produits non récurrents, le résultat net part du Groupe s’élève à 3,9 millions d’euros contre 3,6 millions d’euros en 2023.

La valeur nette comptable par action s’élève à 11,63 euros, en hausse de +6 % par rapport au 31 décembre 2023.

Les gérants proposeront à l’Assemblée Générale des actionnaires un dividende de 15 centimes par action (correspondant à environ 27 % du résultat net de l’année), en progression de 25 % par rapport à l’an passé.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2024 ont été arrêtés par le Conseil de Gérance le 19 mars 2025 et présentés au Conseil de Surveillance le 20 mars 2025. Les procédures d’audit sont en cours.

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DES COMPTES

Chiffres clés Déc. 2024





Déc. 2023





Variation





(en millions d'euros) Produits retraités (*) des activités 165,0 157,1 5% Dont Wagons de Fret 58,1 58,3 -0,3% Dont Barges Fluviales 14,8 15,0 -1% Dont Conteneurs 70,9 66,9 6% Dont Divers et éliminations 21,1 16,9 25% EBITDA Opérationnel 59,0 55,3 7% Résultat opérationnel courant 26,2 25,9 1% Autres produits et charges opérationnels 0,4 2,4 -83% Résultat opérationnel 26,6 28,3 -6% Résultat financier -21,9 -21,0 4% Impôt sur les sociétés -1,6 -1,5 7% Résultat des activités cédées 1,5 0,0 - Résultat net part du Groupe 3,9 3,6 8% Résultat net par action (€) 0,56 0,52 8% Total actifs non courants 424,8 406,3 5% Total bilan 611,4 563,4 9% Capitaux propres de l'ensemble 153,3 147,6 4% Endettement financier net (a) 304,7 285,7 7% Flux opérationnels de trésorerie (b) 16,6 21,1 -21% Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) (c) 59,0% 59,1% -0,1%





(a) Incluant 262,1 millions d’euros de dettes sans recours au 31 décembre 2024. L’endettement financier net prend en compte la valeur des instruments dérivés actifs et passifs (1,9 million d’euros) (b) Les flux opérationnels intègrent 47,6 millions d’euros d’acquisitions nettes de matériels (29,6 millions d’euros en 2023) (c) LTV : Endettement financier brut / Total actifs hors goodwill et immobilisations incorporelles

(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.

Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA opérationnel, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué.

UNE ACTIVITÉ EN HAUSSE

Les produits retraités des activités s’élèvent à 165,0 millions d’euros, en hausse de +7,9 millions d’euros (+5 %) par rapport à 2023.

L’activité en propriété est en légère progression, à 152,5 millions d’euros à fin décembre 2024 (+4,5 millions d’euros).

Le chiffre d’affaires locatif continue sa progression sur l’année (+2,4 millions d’euros, soit +3,4 %), confirmant sa contribution récurrente aux revenus du Groupe. Les taux moyens d’utilisation sur l’année des activités Wagons de Fret (86,2 %), Barges Fluviales (97,9 %) et Conteneurs (96,8 %) affichent un niveau élevé. À l’inverse, les prestations annexes diminuent de -5,8 millions d’euros, principalement sur les divisions Wagons de Fret et Barges Fluviales. Les ventes de matériels détenus en propre sont également en hausse de +8,0 millions d’euros (+ 13,9 %), essentiellement grâce aux activités Conteneurs et Constructions Modulaires.

L’activité de gestion s’élève à 12,5 millions d’euros en progression de +3,4 millions d’euros (+36,7 %). Avec un rythme soutenu d’opérations, les commissions de syndication augmentent significativement dans les activités Conteneurs, Wagons de Fret et Barges Fluviales pour +5,2 millions d’euros au total. Cette variation est partiellement altérée par la baisse de -1,8 million d’euros des ventes de conteneurs d’occasion appartenant aux investisseurs.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Les revenus retraités de la division Wagons de Fret s’élèvent à 58,1 millions d’euros en 2024, constants par rapport à 2023 (-0,3 % sur l’année).

L’activité en propriété décroît de -0,4 million d’euros sur l’année (55,4 millions d’euros en 2024). Cette diminution s’explique par la baisse des prestations annexes de -2,5 millions d’euros induite par la fin d’un contrat de maintenance, qui absorbe la hausse du chiffre d’affaires locatif (+1,1 million d’euros). Le taux d’utilisation moyen est en recul de -2,5 points à 86,2 % sur l’année 2024. Le marché du transport ferroviaire européen affiche une baisse en 2024 sur les transports intermodaux, du fait d’une concurrence accrue et d’un ralentissement des industries européennes. Ce phénomène est compensé en partie par la forte croissance du marché ferroviaire en Inde où Touax Rail est présent depuis 2011.

Grâce aux syndications réalisées pendant l’année, l’activité de gestion pour compte de tiers augmente de +0,2 million d’euros, avec un chiffre d’affaires de 2,7 millions d’euros à fin décembre 2024.

Les revenus retraités de la division Barges Fluviales affichent une légère baisse de -0,2 million d’euros, à 14,8 millions d’euros. La baisse de -2,6 millions d’euros de l’activité d’affrètement sur le Rhin est compensée par l’activité de gestion qui connait un essor en 2024 avec la vente d’actifs sous gestion à des investisseurs.

Les revenus retraités de la division Conteneurs s’élèvent à 70,9 millions d’euros à fin décembre 2024, en hausse de +4,0 millions d’euros (+6 %).

L’activité en propriété est en hausse de +3,5 millions d’euros, avec un chiffre d’affaires de 63,9 millions d’euros en 2024. Le chiffre d’affaires locatif augmente de +1,5 million d’euros profitant des investissements et d’une hausse des taux d’utilisation moyens (de 95,1 % en 2023 à 96,8 % en 2024). Les prestations annexes sont en retrait de -0,7 million d’euros en raison de la baisse des restitutions de conteneurs sur dépôts et de la baisse des frais de réparation. À l’inverse, les ventes des conteneurs détenus en propre augmentent de +2,8 millions d’euros, passant de 39,8 millions d’euros à 42,6 millions d’euros en 2024.

L’activité de gestion pour compte de tiers est en hausse de +0,5 million d’euros à 7,0 millions d’euros, avec un mix de commissions de syndication en hausse et de commissions sur ventes de conteneurs appartenant aux investisseurs en recul (baisse de la disponibilité à la vente du fait de taux d’utilisation élevés, et effet de comparaison défavorable avec une transaction significative réalisée en 2023).

Enfin, les revenus de l’activité de vente de Constructions Modulaires présentés dans la ligne « Divers » continuent de progresser en 2024, pour s’élever à 21,1 millions d’euros (+4,2 millions d’euros).

PROGRESSION DE LA PROFITABILITÉ OPÉRATIONNELLE

L’EBITDA opérationnel atteint 59,0 millions d’euros, en hausse de +3,6 millions d’euros (+6,6 %).

L’EBITDA opérationnel de la division Wagons de Fret est en légère hausse de +0,7 million d’euros, à 32,1 millions d’euros (+2 %), marqué par une baisse de +2,2 millions d’euros des dépenses opérationnelles, avec notamment une baisse des frais de maintenance liés à la fin du contrat de maintenance de certains actifs sous gestion.

La division Barges Fluviales enregistre un EBITDA opérationnel de 6,9 millions d’euros sur l’année, en augmentation de +1,6 million d’euros (+31,1 %) grâce à l’activité de gestion et la baisse des dépenses opérationnelles du fait d’un moindre volume d’affrètement.

L’EBITDA opérationnel de la division Conteneurs est en retrait de -0,8 million d’euros (-5 %). La hausse du volume d’affaires est notamment obérée par les dépenses opérationnelles en hausse de -3,3 millions d’euros, comprenant des dotations pour risques clients.

L’EBITDA opérationnel de l’activité de vente de Constructions Modulaires progresse de +0,9 million d’euros.

Les dotations aux amortissements et provisions du Groupe sont en hausse de -3,4 millions d’euros (dont -2,3 millions d’euros sur la division Wagons de Fret et -1,0 million d’euros sur la division Conteneurs), du fait des nouveaux investissements.

Le Résultat opérationnel courant s’établit à 26,2 millions d’euros, en légère hausse (+0,3 million d’euros) par rapport à 2023.

Le Résultat Financier est de -21,9 millions d’euros contre -21,0 millions d’euros en 2023. L’augmentation de la charge financière nette s’explique par un coût de l’endettement financier plus important du fait de la hausse moyenne des taux d’intérêt sur l’exercice, ainsi que par une hausse de l’endettement de la division Wagons de Fret en Inde permettant de soutenir les investissements.

Alors qu’un produit net non récurrent de 2,4 millions d’euros avait été comptabilisé en 2023 (produit comptable de 3,5 millions d’euros lié au rachat des parts du minoritaire de la division Constructions Modulaires ; charge de 1,0 million de dollars suite à la condamnation aux États-Unis pour le litige sur l’ex-filiale de Constructions Modulaires), TOUAX a comptabilisé en 2024 un produit net non récurrent de 0,4 million d’euros à la suite de la remise en cause du litige aux États-Unis.

De plus, la cession en 2017 de l’activité Constructions Modulaires s’étant finalisée par le versement d’un complément de prix de 1,5 million d’euros en 2024, un résultat des activités cédées pour un montant équivalent a été comptabilisé.

Le Résultat net part du Groupe s’élève alors à 3,9 millions d’euros, en hausse de +0,3 million d’euros comparé à 2023.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE ÉQUILIBRÉE

L’année 2024 est marquée par une hausse des investissements nets (+39,4 millions d’immobilisations corporelles et stocks par rapport au 31 décembre 2023). Le bilan de TOUAX demeure solide, comme en témoigne le ratio de « Loan to Value » de 59,0 % à fin 2024, contre 59,1 % au 31 décembre 2023.

Les capitaux propres de l’ensemble augmentent à 153,3 millions d’euros, contre 147,6 millions d’euros au 31 décembre 2023. Cette augmentation s’explique principalement par le résultat net part du Groupe de 2024 (+3,9 millions d’euros) et des écarts de conversion positifs.

La trésorerie consolidée est confortable à 48,9 millions d’euros au 31 décembre 2024.

PERFORMANCE ACTIONNARIALE

TOUAX a pour objectif de maximiser la performance actionnariale via la progression de la valeur nette comptable par action et le versement de dividendes.

La performance actionnariale moyenne sur les 5 dernières années est de +12 % CAGR (augmentation de la VNC par action + dividendes versés). En 2024, la performance actionnariale est de 7,4%.

L’actif net réévalué par action (NAV) n’est plus communiqué car les plus-values latentes à dire d’experts sur les matériels sont avant impôts et sont théoriques dans la stratégie d’un loueur longue durée (cédant généralement ses actifs à la fin de leur durée de vie locative). La gérance préfère donc communiquer sur la performance actionnariale basée sur les comptes audités et le dividende versé.

PERSPECTIVES STRUCTURELLES FAVORABLES DES ACTIVITÉS AU CŒUR DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DURABLE

Les perturbations géopolitiques de ce début d’année, les menaces américaines sur les droits de douane et la faiblesse de la croissance européenne (impactant notamment le transport ferroviaire intermodal) auront des impacts sur la croissance des échanges mondiaux.

Malgré un contexte difficile, le trafic maritime conteneurisé a augmenté de +5,9 % en 2024 et devrait croître de +2,9 %3 en 2025. Le FMI prévoit une croissance du PIB mondial de +3,3 % en 2025, tandis que l’OMC anticipe une amélioration des échanges de marchandises en volume, passant de +2,7 % en 2024 à +3 % en 2025, soutenue par les baisses respectives des taux d’intérêt et des coûts de l’énergie. Les chaînes d’approvisionnement et le commerce mondial évoluent, s’adaptent, se complexifient, suivant le rythme de la croissance économique mondiale. Une issue favorable des conflits au Moyen Orient et en Ukraine pourraient également favoriser les échanges.

La tendance de fond reste favorable pour l’ensemble des activités du Groupe : l’essor de l’e-commerce, des besoins logistiques qui en découlent, et la demande croissante pour des solutions de transport respectueuses de l’environnement (intermodaux, ferroviaires et fluviaux) sont des soutiens forts à nos activités.

Pour soutenir sa croissance organique, le Groupe mobilisera ses ressources d’autofinancement et s’appuie sur des investisseurs tiers (notamment les fonds d’infrastructure, caisses de retraite et investisseurs institutionnels) qui montrent un intérêt croissant pour les stratégies d’investissement locatif dans les actifs réels liés aux infrastructures de transport. Cette dynamique amorcée en 2024 se poursuit, avec 80 millions d’euros d’investissements tiers en discussions avancées en ce début d’année qui viendront compléter les 1,3 milliard d’actifs sous gestion dont 46 % gérés pour compte de tiers.

DYNAMIQUE RSE ET NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES

En offrant des solutions de location, vente et gestion de matériels de transport intermodaux, ferroviaires et fluviaux, TOUAX est un acteur clé des transports bas carbone et continue à mettre en œuvre son plan d’actions en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale pour une économie décarbonée.

Cet engagement a été validé par l’amélioration de ses notations extra-financières en 2024 : TOUAX a obtenu un score EcoVadis4 de 79/100 (médaille d’or, +7 points par rapport à 2023), se plaçant dans le top 2% des sociétés évaluées par EcoVadis tous secteurs d’activité confondus; et une note de 75/100 (médaille d’or, +5 points) lors de sa dernière évaluation Ethifinance Ratings5 réalisée sur les PME européennes cotées, se classant à la première place du secteur Industrie, sous-secteur Transports.

ANNEXES

1 - Analyse des produits retraités des activités

Produits retraités des activités T1 2024





T2 2024





T3 2024





T4 2024





2024





T1 2023





T2 2023





T3 2023





T4 2023





2023





Variation





(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 19 381 18 108 17 524 18 424 73 437 17 139 17 510 17 412 18 985 71 046 2 391 Prestations annexes 3 021 3 939 3 083 3 843 13 886 5 030 4 271 5 299 5 124 19 724 -5 838 Ventes de matériels détenus en propre 12 213 15 898 18 806 18 215 65 132 13 053 16 895 13 024 14 206 57 178 7 954 Total Activité en propriété 34 615 37 945 39 413 40 482 152 455 35 223 38 675 35 735 38 315 147 948 4 507 Total Activité de gestion 1 765 6 096 1 683 3 000 12 544 1 882 3 272 1 696 2 328 9 178 3 366 Plus ou moins-values de cession non récurrentes 0 5 -1 10 14 1 1 -1 -1 1 13 Total Autres 0 5 -1 10 14 1 1 -1 -1 1 13 Total Produits retraités des activités 36 380 44 046 41 095 43 492 165 013 37 105 41 949 37 430 40 642 157 127 7 886

2 - Tableau de passage de la présentation comptable à la présentation retraitée

Produits des activités 2024 Retraitement





2024 2023 Retraitement





2023 (en milliers d’euros) comptable retraité comptable retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 73 437 73 437 71 046 71 046 Prestations annexes 17 040 -3 154 13 886 23 867 -4 143 19 724 Ventes de matériels détenus en propre 65 132 65 132 57 178 57 178 Total activité en propriété 155 609 -3 154 152 455 152 091 -4 143 147 948 Total activité de gestion 42 910 -30 366 12 544 43 329 -34 151 9 178 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 14 14 1 1 Total Autres 14 0 14 1 0 1 Total Produits des activités 198 533 -33 520 165 013 195 421 -38 294 157 127

3 - Détail des produits retraités des activités par division

Produits retraités des activités T1 2024





T2 2024





T3 2024





T4 2024





2024





T1 2023





T2 2023





T3 2023





T4 2023





2023





Variation





(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 12 234 12 125 11 978 11 839 48 176 11 124 11 615 11 857 12 443 47 039 1 137 Prestations annexes 1 137 1 555 1 203 1 894 5 789 1 938 1 937 2 082 2 308 8 265 -2 476 Ventes de matériels détenus en propre 136 332 143 804 1 415 76 132 133 86 427 988 Total Activité en propriété 13 507 14 012 13 324 14 537 55 380 13 138 13 684 14 072 14 837 55 731 -351 Total Activité de gestion 746 882 542 546 2 716 538 553 586 871 2 548 168 Total Wagons de Fret 14 253 14 894 13 866 15 083 58 096 13 676 14 237 14 658 15 708 58 279 -183 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 749 1 908 1 824 1 826 7 307 1 878 1 886 1 880 1 895 7 539 -232 Prestations annexes 1 196 1 311 1 282 949 4 738 2 072 1 629 2 090 1 567 7 358 -2 620 Ventes de matériels détenus en propre 1 0 0 0 1 0 5 0 47 52 -51 Total Activité en propriété 2 946 3 219 3 106 2 775 12 046 3 950 3 520 3 970 3 509 14 949 -2 903 Total Activité de gestion 32 1 674 55 1 026 2 787 11 14 20 31 76 2 711 Total Barges Fluviales 2 978 4 893 3 161 3 801 14 833 3 961 3 534 3 990 3 540 15 025 -192 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 5 393 4 072 3 717 4 755 17 937 4 133 4 004 3 671 4 643 16 451 1 486 Prestations annexes 688 1 073 598 1 000 3 359 1 021 704 1 127 1 249 4 101 -742 Ventes de matériels détenus en propre 8 955 9 365 12 861 11 429 42 610 10 211 10 949 8 994 9 656 39 810 2 800 Total Activité en propriété 15 036 14 510 17 176 17 184 63 906 15 365 15 657 13 792 15 548 60 362 3 544 Total Activité de gestion 987 3 540 1 086 1 428 7 041 1 333 2 705 1 090 1 426 6 554 487 Total Conteneurs 16 023 18 050 18 262 18 612 70 947 16 698 18 362 14 882 16 974 66 916 4 031 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 5 3 5 4 17 4 5 4 4 17 0 Ventes de matériels détenus en propre 3 121 6 201 5 802 5 982 21 106 2 766 5 809 3 897 4 417 16 889 4 217 Total Activité en propriété 3 126 6 204 5 807 5 986 21 123 2 770 5 814 3 901 4 421 16 906 4 217 Plus ou moins-values de cession non récurrentes 0 5 -1 10 14 1 1 -1 -1 1 13 Total Autres 0 5 -1 10 14 1 1 -1 -1 1 13 Total Divers & éliminations 3 126 6 209 5 806 5 996 21 137 2 771 5 815 3 900 4 420 16 907 4 230 Total Produits retraités des activités 36 380 44 046 41 095 43 492 165 013 37 105 41 949 37 430 40 642 157 127 7 886





1 Le volume d’affaires correspond aux produits retraités des activités.

2 L’EBITDA opérationnel correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et pertes de valeur

3 En millions TEUs – source : Clarksons

4 Ecovadis : 150 000 sociétés évaluées dans le monde en 2024

5 Ethifinance Ratings : 1 868 sociétés européennes cotées, évaluées en 2024

