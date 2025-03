Ascenz Marorka, le pôle Smart Shipping de GTT, étend à la zone Amériques son service de surveillance en temps réel des performances des flottes

Paris, 20 Mars 2025 - Ascenz Marorka étend son service de surveillance en temps réel des performances des flottes aux fuseaux horaires de la zone Amériques. Après des déploiements réussis en France et à Singapour, cette extension à Vancouver renforce la portée mondiale d’Ascenz Marorka et témoigne de son engagement à fournir des services d’optimisation de flotte de premier ordre. Avec des opérations désormais réparties sur trois sites stratégiques, Ascenz Marorka assure un support 24h/24, permettant aux armateurs, affréteurs et gestionnaires de flotte d’opérer de manière fluide et efficace sur plusieurs fuseaux horaires.

Le service de surveillance en temps réel des performances des flottes d’Ascenz Marorka repose sur une équipe d’experts maritimes expérimentés, spécialisés en navigation, météorologie, gestion de la performance des navires, ainsi qu’en opérations GNL et offshore. L’une des fonctionnalités clés de ce service est la solution avancée d’optimisation des voyages, qui exploite des modélisations de navires basées sur l’IA et des algorithmes de navigation intelligents pour optimiser les itinéraires, améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. En tenant compte des contraintes opérationnelles, réglementaires et environnementales, cette solution permet des voyages plus sûrs et plus rentables, dans des conditions de navigation variables.

Anouar Kiassi, Directeur du Digital du groupe GTT et Directeur général d’Ascenz Marorka, a commenté : « L’extension de notre service de surveillance en temps réel des performances des flottes à la zone Amériques constitue une étape clé de notre mission visant à proposer des solutions de pointe qui améliorent à la fois la performance et la durabilité. En renforçant notre réseau de support mondial, nous permettons aux armateurs, affréteurs et opérateurs de navires de mener leurs activités avec plus d’efficacité et de confiance, sur plusieurs fuseaux horaires. »

A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas-carbone. Avec sa filiale Elogen, qui conçoit et produit des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (technologie PEM), GTT est également présent dans le domaine de l'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

A propos d'Ascenz Marorka

Ascenz Marorka, le pôle smart shipping du groupe GTT, est l'un des principaux fournisseurs de solutions numériques pour les navires intelligents dans l'industrie maritime, offrant l'une des plateformes numériques les plus complètes, innovantes et fiables pour les propriétaires de navires et les affréteurs dans le monde entier. Le portefeuille d'Ascenz Marorka comprend des solutions pour la gestion des cargaisons de GNL, la surveillance électronique du carburant, la gestion des performances des navires, la surveillance des émissions, les rapports opérationnels et réglementaires, l'optimisation des voyages.

Pour plus d’information, visitez : https://ascenzmarorka.com





