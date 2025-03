Bombardier, TCS et TECHNATION Canada annoncent les gagnants et gagnantes du Défi d’innovation étudiant L’avIAtion durable

MONTRÉAL, 20 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier, Tata Consultancy Services (TCS) et TECHNATION Canada sont fières d’annoncer les gagnants et gagnantes du Défi d’innovation étudiant L’avIAtion durable, un concours qui invite tous les étudiants et toutes les étudiantes postsecondaires du Québec à façonner l’avenir de l’aviation d’affaires.

Lors d’une journée inspirante au Centre de finition Laurent-Beaudoin de Bombardier à Dorval, au Québec, les étudiants et étudiantes finalistes ont présenté leurs propositions qui tirent parti de l’intelligence artificielle pour soutenir les efforts continus de l’industrie de l’aviation en matière d’écoresponsabilité. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, a donné le coup d’envoi de l’événement par une allocution sur l’état actuel de l’IA.

Durant tout le défi, les étudiants et étudiantes ont bénéficié du soutien des experts aguerris de Bombardier et de TCS qui ont éclairé et encadré les diverses équipes. Des dirigeants des deux entreprises ont également participé à ce passionnant événement, siégeant au jury à l’étape finale du concours. Et, pour démontrer davantage le potentiel de l’intelligence artificielle, le jury comprenait également un robot propulsé par une technologie d’IA générative révolutionnaire. Le robot interagissait avec les étudiants et étudiantes par des conversations et des interactions sociales dignes d’un être humain, écoutait toutes les présentations et posait des questions aux finalistes tant en français qu’en anglais.

« Chez Bombardier, l’innovation fait partie intégrante de notre ADN. C’est donc avec enthousiasme que nous avons ouvert nos portes aux étudiants et étudiantes du Québec passionnés de technologie afin d’écouter leurs idées pour continuer à propulser le monde de l’aviation d’affaires vers un futur plus écoresponsable », a commenté Brigitte Larivière, responsable des technologies de l’information de Bombardier. « Nous sommes impressionnés par la créativité dont ont fait preuve les étudiants et étudiantes et nous sommes impatients d’accueillir les gagnants et gagnantes du concours dans notre programme de stages. »

– Brigitte Larivière, responsable des technologies de l’information de Bombardier

« Nous sommes très fiers de soutenir la prochaine génération de leaders, d’innovateurs et d’innovatrices; nous sommes ravis de voir ces idées au pouvoir transformateur influencer Bombardier », a déclaré Soumen Roy, directeur général et responsable du territoire du Canada de TCS. « Chez TCS, nous sommes convaincus que l’innovation réside au carrefour de la technologie, de l’écoresponsabilité et de la collaboration. Ce défi offre aux étudiants et étudiantes une occasion incroyable de contribuer au futur de l’IA et de l’aviation tout en faisant connaissance avec la communauté technologique dynamique de Montréal. »

– Soumen Roy, directeur général et responsable du territoire du Canada de TCS

« L’écoresponsabilité est une stratégie que chaque industrie doit déployer pour protéger notre planète, et le secteur de l’aviation aide à ouvrir la voie. Le Défi L’avIAtion durable est une initiative unique qui a mobilisé notre prochaine génération d’innovateurs et d’innovatrices. TECHNATION, Bombardier et TCS se sont associées pour s’attaquer à des questions critiques comme l’écoresponsabilité, en offrant aux futurs talents technologiques du Canada des défis réels à relever, tout en utilisant des solutions d’IA novatrices. Une solution gagnante pour le Canada et pour toutes et tous! »

– Angela Mondou, présidente et chef de la direction de TECHNATION

« Montréal est un pôle majeur de l’aérospatiale et nous avons l’ambition claire de faire de la métropole une cheffe de file mondiale en matière de décarbonation de l’aviation. C’est pourquoi je me réjouis de voir une initiative telle que L’avIAtion durable – Défi d’innovation étudiant à Montréal. Il est question d’innovation qui favorise le développement durable grâce à l’intelligence artificielle, des domaines d’expertise qui font rayonner notre métropole à l’échelle mondiale. De plus, être à l’écoute de la jeune génération est primordial pour notre Administration, et ce défi interpelle directement les étudiantes et les étudiants. Il mobilise leur créativité en les incitant à partager leurs idées et il leur offre de formidables opportunités d’avenir. »

– Valérie Plante, mairesse de Montréal

Près de 100 étudiants et étudiantes se sont inscrits au défi dans diverses disciplines, dont le génie, l’informatique et le commerce, et 25 sont passés à la ronde finale. Le défi offrait aux participants et participants la chance de remporter des prix en argent totalisant 16 000 $, ainsi que d’obtenir de précieux stages, tout en exerçant un impact durable sur l’avenir de l’aviation.

