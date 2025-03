AVIS AUX MÉDIAS : La ministre Anand annoncera la première série de projets dans le cadre du Fonds pour les technologies et l’innovation en construction résidentielle dirigé par NGen

HAMILTON, Ontario, 20 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

QUOI :

L’honorable Anita Anand, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, fera une annonce pour souligner la première série de projets approuvés dans le cadre du Fonds pour les technologies et l’innovation en construction résidentielle, dirigé par NGen.

QUI :

L’hon. Anita Anand, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

Charles Alexandre Rioux, directeur de la stratégie, Habitations Mont Carleton

Marilou Hudon-Huot, vice-présidente au développement résidentiel, Société de développement Angus

Nancy Mancini, directrice des communications, Provencher_Roy

William Dubois, gestionnaire du développement de projets, NGen



QUAND :

Vendredi 21 mars 2025, de 12 h 30 à 13 h 00 (HE)

Arrivée demandée pour 12 h 15 (HE)

OÙ :

276, rue Saint-Jacques #700, Montréal, QC H2Y 1N3

POURQUOI :

Cet événement mettra en lumière les plus récents investissements de NGen dans des projets à travers le Canada qui amélioreront la conception, les procédés industriels et les chaînes d’approvisionnement pour fabriquer des habitations plus rapidement, à moindre coût et de manière plus écologique.

OPPORTUNITÉS POUR LES MÉDIAS :

Période de questions pour la presse suivant l’annonce officielle.

RSVP :

Veuillez confirmer votre présence par courriel à myah.tomasi@feddevontario.gc.ca

CONTACT :

Robbie MacLeod

Directeur, Communications stratégiques

NGen

robbie.macleod@ngen.ca

613-297-3578

Myah Tomasi

Directrice des communications

Bureau de la ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

myah.tomasi@feddevontario.gc.ca

343-543-7210