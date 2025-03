Portés par ses activités pharmaceutiques, les résultats 2024 de Roquette démontrent la résilience de son modèle intégré

Performances commerciales en ligne avec un marché qui reste en deçà des niveaux historiques. Chiffre d’affaires 2024 de 4 495 M€ (-10 % vs. 2023).

La gestion rigoureuse des coûts d’exploitation du groupe a permis de préserver son niveau de marge (11,8 % en 2024 contre 12,2 % en 2023), avec un EBITDA consolidé qui atteint 529 M€ (-13 % vs. 2023).

Nette amélioration de la génération de Free Cash-Flow à 275 M€, principalement liée à la discipline financière du groupe et au relâchement de la pression inflationniste sur le besoin en fonds de roulement.

Acquisition d’IFF Pharma Solutions, attendue au deuxième trimestre 2025, qui renforcera la part de Pharma Solutions du groupe.

Succès de l’émission obligataire inaugurale en deux tranches pour un montant total de 1,2 Md€, afin de financer une partie de l’acquisition d’IFF Pharma Solutions.





Lille – 21 mars 2025 – Roquette publie aujourd’hui ses résultats annuels 2024, à la suite de l’arrêté de ses comptes annuels par le conseil d’administration en date du 20 mars 2025.

À cette occasion Pierre Courduroux, Directeur Général de Roquette, a déclaré : « Roquette a réalisé une performance financière résiliente en 2024. L’activité Pharma Solutions a poursuivi son développement, avec une forte croissance qui confirme notre stratégie visant à renforcer notre leadership sur ce marché. Malgré un environnement difficile, l’activité Core Ingredients est en ligne avec un marché qui reste en deçà des niveaux historiques. »

2024 a été marquée par une forte génération de Free Cash-Flow, due à l'excellence opérationnelle, la discipline financière du groupe et la décélération de l'inflation. L'allègement de la dette nette met le groupe dans une position favorable pour l’exécution de sa politique d’investissement ambitieuse. « Le projet d’acquisition en cours d’IFF Pharma Solutions constitue une avancée stratégique majeure pour le groupe. Cette acquisition nous permettra de mieux équilibrer notre portefeuille entre santé et nutrition, réduisant ainsi notre exposition aux fluctuations du marché des commodités. Cela renforcera notre présence mondiale, notamment notre empreinte industrielle aux États-Unis, sur des marchés à forte valeur ajoutée. Par ailleurs, le succès de notre première émission obligataire en deux tranches témoigne de la confiance des investisseurs et marque le début d’une nouvelle phase de création de valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes » souligne Pierre Courduroux.

Malgré un contexte économique incertain, Roquette aborde 2025 confiant en sa stratégie, porté par la résilience de son modèle intégré, la diversité de son portefeuille et sa présence mondiale. La gestion rigoureuse des coûts et la croissance soutenue de l’activité Pharma Solutions renforcent cette dynamique. À l’instar d’autres industries, la visibilité sur l’année reste limitée, et le groupe demeure pleinement concentré sur ses priorités stratégiques. « En 2025, notre priorité sera d’intégrer avec succès IFF Pharma Solutions tout en maintenant la performance de nos activités. Nous continuerons également à renforcer notre compétitivité et à nous concentrer sur le désendettement du groupe. L'acquisition d’IFF Pharma Solutions, prévue au deuxième trimestre de 2025, est unique en raison de la nature complémentaire de nos portefeuilles et de nos empreintes industrielles. Cette acquisition renforcera considérablement la position de Roquette comme partenaire clé des entreprises pharmaceutiques mondiales, en offrant une gamme diversifiée de solutions d’administration de médicaments reposant sur des technologies d'excipients variées. Cette étape transformante ouvrira la voie à une croissance durable et à un succès à long terme pour Roquette » conclut Pierre Courduroux.



CHIFFRES CONSOLIDÉS CLEFS 20241

millions d’euros 2023 2024 Var. Var. cours de change constants Chiffre d’affaires 4 992 4 495 -10 % -10 % EBITDA 609 529 -13 % -12 % Marge d’EBITDA 12,2 % 11,8 % -43 pb -36 pb Résultat net 204 61 -70 % - Free Cash-Flow IFRS (364)(a) 275 - - Endettement net IFRS 1 033 237(b) -77 % - Ratio dette nette IFRS / EBITDA 1,70x 0,45x - -

(a) Free Cash-Flow IFRS égal à + 83 M€, hors coût d’acquisition de Qualicaps réalisée en octobre 2023.

(b) Incluant 1,2 Md€ de placement à court terme issu des émissions Eurobond de novembre 2024, dont 600 M€ d’obligations hybrides comptabilisées en fonds propres, conformément aux normes IFRS.

PERFORMANCE FINANCIÈRE

UNE PERFORMANCE EN RETRAIT APRÈS DEUX TRÈS FORTES ANNÉES

Les années 2022 et 2023 ont été marquées par les déséquilibres consécutifs à la crise sanitaire et une mécanique inflationniste intensifiée par le choc exogène de la guerre en Ukraine. L’année 2024 signe un retour à des conditions de marché qui se normalisent avec des coûts en baisse et une reprise progressive de la demande, notamment en santé et en nutrition.

Dans un contexte de reprise de la demande et de concurrence accrue, le groupe a adopté une stratégie de protection de ses parts de marché, notamment sur ses activités Core Ingredients en Europe. Cet ajustement de la politique commerciale associée à la reprise de la demande a permis l’augmentation des volumes du groupe. Par ailleurs, afin de préserver sa performance, le groupe s’est attaché à maintenir une gestion rigoureuse de ses coûts opérationnels et a également bénéficié des retombées favorables de son ambitieux programme de compétitivité lancé en 2022.



Le groupe enregistre ainsi un chiffre d’affaires de 4 495 M€, en recul de 10 % par rapport à 2023, et un EBITDA qui s’établit à 529 M€ sur l’exercice (-13 % par rapport à 2023), soit une marge de 11,8 %. La croissance des produits de spécialités, notamment pour les activités Pharma Solutions, compense en partie la pression exercée par la baisse des prix de vente.

Le résultat net publié ressort finalement à 61 M€, impacté par des éléments non récurrents (avant impôts) pour 68 M€, principalement liés au projet d’acquisition d’IFF Pharma Solutions et aux coûts d’intégration de Qualicaps.

NETTE AMÉLIORATION DE LA GÉNERATION DE FREE CASH-FLOW

Chiffres consolidés

millions d’euros 2023 2024 Cash-Flow opérationnel 462 352 Variation du besoin en fonds de roulement (104) 157 Investissements décaissés (c) (722) (234) Free Cash-Flow IFRS (364) 275



(c) Dont l’acquisition de Qualicaps en 2023.

Le besoin en fonds de roulement s’améliore, passant de 20,4 % du chiffre d’affaires en 2023 à 18,9 % en 2024.



Cette baisse s’explique notamment par une réduction de la valeur des stocks et des créances clients dans un contexte de décélération de l’inflation.



De plus, l’application d’une stricte discipline opérationnelle, combinée à la réduction des pressions inflationnistes, ont permis au groupe d’enregistrer un Free Cash-Flow en nette amélioration, à 275 M€ en 2024 vs -364 M€ en 2023. En 2023, hors acquisition de Qualicaps le groupe aurait généré un Free Cash-Flow positif de 83 M€.

PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES ET COMMERCIALES

PHARMA SOLUTIONS – CROISSANCE ET ACQUISITION TRANSFORMANTE EN COURS

Chiffres consolidés

millions d’euros 2023 2024 Var. Var. % Ventes 680 818 138 20 % Part des ventes groupe 14 % 19 % - - EBITDA 225 272 47 21 % Part de l’EBITDA groupe 37 % 51 % - -

Les ventes 2024 de l’activité Pharma Solutions ressortent à 818 M€ en croissance de 20 % par rapport à 2023, renforcées par les ventes de capsules et d’équipements de Qualicaps, dont le groupe a fait l’acquisition en octobre 20232. Porté par la consolidation des niveaux de marge sur ce marché, l’EBITDA progresse de 21 % pour atteindre 272 M€, soit une marge de 33,3 % en légère augmentation par rapport à 2023.



En 2024, Roquette a franchi une étape stratégique majeure en signant un accord en vue de l’acquisition d’IFF Pharma Solutions3, attendue durant le deuxième trimestre 2025. Cela lui permettra de renforcer son rôle de partenaire privilégié de l’industrie pharmaceutique.

CORE INGREDIENTS – VERS UNE NORMALISATION DES CONDITIONS DE MARCHÉ APRÈS DEUX ANNÉES ATYPIQUES

Chiffres consolidés

millions d’euros 2023 2024 Var. Var. % Ventes 4 108 3 562 (546) -13 % Part des ventes groupe 86 % 81 % - - EBITDA 385 258 (127) -33 % Part de l’EBITDA groupe 63 % 49 % - -

L’année 2024 s’est distinguée par une dynamique en contraste avec celle de 2023. L’année 2023 avait été marquée par des niveaux de prix de vente historiquement élevés et un fort déclin des volumes, notamment sur les produits de commodité en Europe. En 2024, Core Ingredients constate une hausse de +8 % de ses volumes liée à la reprise du marché et à sa stratégie de défense de sa position de leadership en Europe. En parallèle, la baisse du prix du sucre et l’environnement concurrentiel accru continuent d’exercer une pression sur les prix de vente, particulièrement pour les commodités en Europe.

Ainsi, Core Ingredients affiche une performance en ligne avec un marché qui reste en deçà des niveaux historiques, avec des ventes qui atteignent 3 562 M€, en recul de 13 % par rapport à l’année 2023. L’EBITDA s’établit à 258 M€, en baisse de 33 % par rapport à l’exercice 2023.

SITUATION BILANCIELLE

UN LEVIER 2024 EN BAISSE EN AMONT DE L’ACQUISITION D’IFF PHARMA SOLUTIONS

Chiffres consolidés

millions d’euros 2023 2024 Endettement brut IFRS 1 250 1 791 Trésorerie et placements financiers 217 1 554 Endettement net IFRS 1 033 237 (d) Levier IFRS (endettement net / EBITDA) 1,70x 0,45x Dette brute envers les institutions financières (cf. Annexe 5) 1 067 1 651

(d) Incluant 1,2 Md€ de placement à court terme issu des émissions Eurobond de novembre 2024 dont 600 M€ d’obligations hybrides comptabilisées en fonds propres, conformément aux normes IFRS.

Gestion dynamique du bilan en 2024

En 2024, le groupe a réduit sa dette financière nette à 237 M€, contre 1 033 M€ fin 2023. Cette évolution intègre les bénéfices de l’émission obligataire hybride de 600 M€ comptabilisée en fonds propres conformément aux normes IFRS. Les émissions obligataires réalisées en 2024 sont destinées au financement de l’acquisition en cours d’IFF Pharma Solutions. À ce jour, les fonds sont placés dans l’attente de l’acquisition.

L’ensemble des informations liées aux émissions obligataires euro sont disponibles sur notre site internet du groupe : Informations financières Roquette.

La dette financière brute (IFRS), hors trésorerie et équivalents de trésorerie, s’établit à 1 791 M€ en 2024, en hausse de 541 M€ par rapport à 2023, principalement en raison de l’émission obligataire de 600 M€. Hors émission senior, la dette financière est en légère baisse de 60 M€ par rapport à 2023. Le coût du service de la dette s’élève à 52 M€ en 2024, contre 33 M€ en 2023, impacté par la hausse des taux, le financement de Qualicaps (acquis fin 2023) et les frais du bridge d’acquisition. Malgré cela, le coût moyen de la dette a diminué, passant de 4,42 % en 2023 à 3,81 % en 2024.

Un profil de dette équilibré, de solides liquidités

Le groupe a également sécurisé son endettement, avec 80 % de dette à taux fixe, contre un tiers en 2023. Son profil de dette est équilibré, sans aucun remboursement majeur avant 2028 et une maturité moyenne de 5,4 ans.

Au 31 décembre 2024, le groupe disposait d’une liquidité de plus d’un milliard d’euros, incluant 798 M€ de lignes de crédit confirmées, dont 614 M€ non tirées. Son programme de billets de trésorerie de 300 M€, utilisé à hauteur de 90 M€, renforce cette position solide. La notation court terme du groupe est maintenue à A-2 par S&P Global Ratings.

Noté BBB par S&P Global Ratings avec perspective négative, le groupe poursuit une gestion active de son bilan et vise un ratio de levier IFRS entre 2,3x et 2,7x d’ici 2027, réaffirmant son engagement à maintenir une notation Investment Grade solide.

Un financement sécurisé en vue de l’acquisition d’IFF Pharma Solutions

L’acquisition en cours d’IFF Pharma Solutions, d’un montant de 2,6 Md USD4, est intégralement sécurisée via un bridge d’acquisition signé en mars 2024 avec des banques paneuropéennes de premier plan.

Le communiqué de presse peut être consulté sur le site internet du groupe www.roquette.com.

Statut des comptes :

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d’émission et est prévu pour le 28 mars 2025.

À propos de Roquette :

Entreprise familiale, Roquette est un leader mondial des ingrédients d'origine végétale et un fournisseur majeur d'excipients pharmaceutiques. Fondé en 1933, le groupe, actuellement présent dans plus de 100 pays, à travers plus de 30 sites de production, réalise un chiffre d'affaires d'environ 4,5 Md€ en 2024 et emploie près de 10 000 personnes dans le monde.

Depuis des décennies, la vie et la nature sont nos sources d’inspiration. Grâce à nos matières premières d'origine naturelle, nous créons une toute nouvelle gastronomie à base de plantes ; nous proposons des solutions pharmaceutiques qui jouent un rôle clé dans les traitements médicaux ; et nous développons des ingrédients innovants pour les marchés de l'alimentation, de la nutrition et de la santé. Nous nous appliquons à libérer pleinement le potentiel de la nature pour améliorer, soigner et sauver des vies.



Portés par une volonté constante d'innovation et une vision à long terme, nous nous engageons à améliorer le bien-être des personnes partout dans le monde. Nous plaçons le développement durable au cœur de nos préoccupations, en veillant à prendre soin des ressources et des territoires. Nous sommes déterminés à créer un avenir meilleur et plus sain pour toutes les générations. Pour en savoir davantage sur Roquette, cliquez sur ce lien .

INFORMATIONS FINANCIÈRES - Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de Roquette sont disponibles sur le site internet du groupe : www.roquette.com

GLOSSAIRE



Pour mesurer sa performance, le groupe utilise certains indicateurs financiers qui ne sont pas définis par les normes IFRS. Ces indicateurs sont utilisés dans le cadre du suivi opérationnel de ses activité et dans la communication financière du groupe (communiqués de presse, présentations financières, etc.).

Indicateurs alternatifs de performance Définitions et rapprochement avec les indicateurs IFRS EBITDA L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant consolidé du groupe, après ajout de tous les montants déduits du résultat opérationnel courant consolidé : dotations aux amortissements et aux dépréciations d'actifs, les montants nets relatifs aux cessions d'actifs, aux assurances et subventions d'investissement, les revenus ou charges liés aux activités diverses ou connexes. Cash-Flow opérationnel Le Cash-Flow opérationnel correspond aux flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles (du tableau des flux de trésorerie issu des comptes consolidés), auquel est additionné la variation du besoin en fonds de roulement net, le résultat financier latent sur créances et dettes opérationnelles, la « Dépréciation nette des actifs circulants » (impacte le Cash- Flow opérationnel) et des « Autres éléments de réconciliation ». Free Cash-Flow Le Free Cash-Flow correspond aux flux de trésorerie après investissements (du tableau des flux de trésorerie issu des comptes consolidés), auquel est additionné la Variation des autres actifs courants (pour les placements à court terme mentionnés dans la Note 16 "Actifs financiers courants et non courants", qui sont inclus dans l'agrégat "Endettement net"), la variation des autres actifs non-courants (pour les placements à long terme et les créances rattachées à des participations et prêts mentionnés dans la Note 16 "Actifs financiers courants et non courants", qui sont inclus dans l'agrégat "Endettement net"), la variation de périmètre de la dette Qualicaps mentionnée dans la Note 22.2a de l’exercice 2023 et des « Autres éléments de réconciliation ». Endettement net L’endettement net correspond, sur base des comptes consolidés, aux dettes financières non courantes, dettes financières courantes, déduction de la trésorerie et équivalents de trésorerie, ainsi que des Autres actifs courants (pour les Placements à court terme mentionnés dans la Note 16 "Actifs financiers courants et non courants", qui sont inclus dans l'agrégat "Endettement net") et des Autres actifs non-courants (pour les Placements à long terme et les Créances rattachées à des participations et prêts mentionnés dans la Note 16 "Actifs financiers courants et non courants", qui sont inclus dans l'agrégat "Endettement net").

ANNEXE 1 – COMPTE DE RÉSULTAT





ANNEXE 2 – ÉTAT DU RESULTAT GLOBAL

ANNEXE 3 – BILAN





ANNEXE 4 – TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

* Inclut un acompte sur dividendes de 29,2 M€, au titre de l’exercice 2024 versé par anticipation, décidé lors du conseil d’administration du 25 septembre 2024, préalablement à la création de la holding familiale.

ANNEXE 5 – DETTE BRUTE ENVERS LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES





* Hors frais d’émission

1 La définition des indicateurs alternatifs de performance est donnée à la fin de ce communiqué de presse.

2 Se reporter au communiqué de presse sur le site de Roquette (Qualicaps).

3 Se reporter au communiqué de presse sur le site de Roquette (IFF Pharma Solutions).

4 Excluant d’éventuels compléments de prix, eux-mêmes sécurisés par le bridge d’acquisition.