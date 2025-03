Gereglemeteerde informatie – voorwetenschap

Nyrstar NV – Update m.b.t. het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Brussel van 5 maart 2025

21 maart 2025 om 07.00 CET

Nyrstar NV (“Nyrstar”, of de “Vennootschap”) geeft vandaag een aanvullende update over de strafprocedure in Brussel.

Zoals meegedeeld in een persbericht van 5 maart 2025 (zie ook link), heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Brussel de Vennootschap bij arrest van die datum buiten vervolging gesteld.

De FSMA heeft Nyrstar verzocht om de markt bijkomende informatie te verstrekken over deze beslissing. Nyrstar heeft daarop beslist om het arrest in integrale en (op identificatiegegevens van natuurlijke en rechtspersonen, andere dan Nyrstar) geanonimiseerde vorm te publiceren op haar website: https://www.nyrstarnv.be/nl/investors/restructuring/summary-of-ongoing-proceedings

Over Nyrstar NV

De Vennootschap werd opgericht in België en is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstarnv.be

Neem voor meer informatie contact op met:

Company Secretary company.secretary@nyrstarnv.be

Bijlage