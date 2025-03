Norsk Hydro: Hydro investerer 1,65 milliarder for å forsyne Europas kraftnett med lavkarbon-aluminium

Hydro skal bygge nytt trådstøperi på Karmøy. Det nye anlegget vil levere aluminium til bruk i kritisk energiinfrastruktur i Europa og er Hydros største investering i Norge på ti år. Produksjonsstart er forventet i 2028.

– Med denne investeringen følger ringvirkninger på Karmøy, eksportinntekter til fellesskapet og økt kapasitet til å forsyne våre kunder med lavkarbonløsninger når de skal bygge ut Europas mest samfunnskritiske infrastruktur. Det viser at med gode rammevilkår har en produktiv aluminiumsindustri gode vekstmuligheter i Norge, sier Hydros konsernsjef Eivind Kallevik.

Det nye trådstøperiet vil ha en kapasitet på 110.000 tonn per år og er planlagt ferdigstilt i første kvartal i 2028.

Det nye støperiet på Karmøy skal produsere aluminiumstråd for kraftkabler i Europa. Aluminium er definert av EU som et kritisk materiale. Norge står i dag for 40 prosent av aluminium som produseres i Europa.

– Europas energiomstilling handler om én ting: mer fornybar kraftproduksjon – og den må transporteres over lange avstander. Aluminium er avgjørende for å transportere strømmen dit den trengs. Når vi utvider kapasiteten for å levere lavkarbon-aluminium «made in Norway» til EU, bidrar vi til å sikre at infrastrukturen – selve ryggraden i fremtidens energisystem – støtter både Europas sikkerhetspolitiske og klimapolitiske mål, sier Kallevik.

Økt etterspørsel etter lavkarbon-aluminium

Mens et turbulent verdensbilde og lavere industriaktivitet har lagt en demper på aluminiumsetterspørsel det siste året, har Hydro solgt mer lavkarbonaluminium de siste årene. I energiomstillingen er spesielt egenskaper som vekt, holdbarhet og resirkulerbarhet noe som gir aluminium et konkurransefortrinn. En aluminiumskabel med samme elektriske ledningsevne som en kobberledning veier omtrent halvparten.

– Vi ser i våre egne salgstall økende bevissthet i markedet om at fremtidens fornybare energi må transporteres med fornybare materialer. Til tross for generelt svakere etterspørsel i 2024, solgte Hydro mer lavkarbon aluminium i fjor enn både i 2023 og rekordåret 2022, sier Kallevik.

Det nye støperiet vil bidra til økt produktfleksibilitet i et usikkert marked for aluminium, der særlig markedet for bil- og byggesystemer er utfordrende. Med et nytt trådstøperi kan Hydro produsere mer aluminiumstråd i et raskt voksende marked.

– Europas omstilling fra importert fossil energi til egenprodusert fornybar kraft åpner et spennende marked når infrastrukturen bak elektrifiseringsbølgen skal bygges. Vår ambisjon er at Hydro og Karmøy skal spille en nøkkelrolle som stabil, pålitelig leverandør av aluminiumsløsningene Europa trenger for å lykkes. Det gagner både Europa og Karmøy, sier Kallevik.

Prosjektet er betinget av en endelig byggebeslutning som er forventet i fjerde kvartal 2025. Investeringen er en del av Hydros årlige investeringsbudsjett på rundt 15 milliarder kroner.





