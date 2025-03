Umicore publie son rapport annuel pour l'exercice 2024, incluant son premier rapport CSRD

Umicore publie son rapport annuel pour l'exercice 2024, qui inclut son premier rapport conforme au CSRD

Umicore a publié son rapport annuel pour l'exercice 2024. Ce rapport complet détaille la gouvernance et les performances financières du Groupe et marque l'introduction du premier reporting d'Umicore conforme à la Directive européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD).

Premier rapport CSRD

Promoteur de longue date à la publication d'informations sur le développement durable et au reporting intégré, Umicore s'est alignée sur les exigences de la Directive européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), qui impose aux grandes entreprises de publier des rapports de développement durable standardisés à partir de l'exercice 2024. Umicore a publié des informations détaillées sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) telles que définies par les Normes européennes de reporting de durabilité (ESRS). Le rapport comprend des détails sur le plan de transition climatique ainsi que sur les principaux progrès réalisés dans le cadre de la feuille de route du Groupe en matière de développement durable.

Les points forts sont les suivants :

Décarbonation : -28,8 % des émissions de gaz à effet de serre de scope 1+2 par rapport à l'année de référence 2019.

Énergie renouvelable : 46,3 % de l'électricité provient de sources renouvelables.

Circularité : 52 % des matériaux contenant du métal dans le mix d'intrants d'Umicore proviennent de matériaux secondaires.

Intensité carbone des matériaux achetés : -22,9 % par rapport à l'année de référence 2019, ce qui marque une nette amélioration de l'empreinte carbone de scope 3 catégorie 1 du Groupe.



2024 a été une année intense et qui donne à réfléchir

Umicore a précédemment annoncé ses résultats financiers pour l'année 2024 et a souligné la performance solide de ses activités de base malgré des vents contraires importants qui ont eu un impact sur la performance globale d'Umicore et l'exécution de sa stratégie. Le chiffre d'affaires du groupe Umicore pour 2024 s'est élevé à 3,5 milliards d'euros, avec un EBITDA ajusté de 763 millions d'euros. Le groupe a pris des mesures décisives, notamment des mesures d'efficacité et une allocation rigoureuse du capital. Ces efforts soulignent l'engagement d'Umicore à maintenir un bilan solide et à générer des retours sur ses investissements. Les états financiers détaillés sont disponibles dans le rapport annuel.

« Nous sommes fiers de présenter notre rapport annuel 2024, qui marque une étape importante avec notre premier reporting en matière de développement durable alignées sur Directive européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. Ce rapport souligne l'engagement d'Umicore en faveur de la transparence, du développement durable et des pratiques commerciales responsables. Nous continuons à progresser dans notre feuille de route en matière de développement durable. Ces réalisations reflètent notre engagement à générer un impact environnemental et social positif. » Bart Sap, CEO d’Umicore.





Le rapport annuel 2024 est disponible en anglais et en néerlandais sur le site web d'Umicore.





Journée des marchés des capitaux

La journée des marchés des capitaux d'Umicore aura lieu le 27 mars 2025 à Londres. De plus amples informations sont disponibles sur le site web.



Profil d’Umicore

Umicore est un groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur des domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en quatre business groups : Battery Materials, Catalysis, Recycling et Specialty Materials. Chaque business group est divisé en business units axées sur le marché offrant des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.



Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).



Les activités industrielles et commerciales d'Umicore, ainsi que ses activités de R&D, sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale, qui compte plus de 11.500 employés. Le Groupe a généré des revenus (hors métal) de € 3,5 milliards (chiffre d'affaires de € 14,9 milliards) en 2024.

