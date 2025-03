Umicore publiceert jaarverslag voor het volledige jaar 2024, inclusief eerste CSRD-rapportering

Umicore heeft haar jaarverslag voor het volledige jaar 2024 gepubliceerd. Dit uitgebreide verslag geeft een gedetailleerd overzicht van het bestuur en de financiële prestaties van de Groep en markeert de introductie van de Umicore’s informatie in overeenstemming met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Inaugurele CSRD-rapportering

Umicore is al lang voorstander van duurzaamheidsinformatie en geïntegreerde rapportering en heeft zich afgestemd op de CSRD-vereisten van de Europese Unie, die gestandaardiseerde duurzaamheidsrapportering voor grote ondernemingen verplicht stellen vanaf het boekjaar 2024. Umicore heeft uitgebreide milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) informatie bekendgemaakt zoals gedefinieerd door de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Het verslag bevat details over het klimaattransitieplan en de belangrijkste vooruitgang in de routekaart voor duurzaamheid van de Groep.

Hoogtepunten zijn onder andere:

Decarbonisatie: -28,8% in Scope 1+2 broeikasgasemissies vergeleken met de basislijn voor 2019.

Hernieuwbare energie: 46,3% van de elektriciteit is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen.

Circulariteit: 52% van de metaalhoudende materialen in de inputmix van Umicore zijn afkomstig van secundaire materialen.

Koolstofintensiteit van aangekochte materialen: -22,9% ten opzichte van de basislijn van 2019, wat een sterke vooruitgang betekent in het verbeteren van de Scope 3 categorie 1 voetafdruk van de Groep.





2024 was een ontnuchterend en intens jaar

Umicore maakte eerder haar financiële resultaten voor het volledige jaar 2024 bekend en benadrukte de aanhoudend sterke prestatie van haar foundation businesses ondanks aanzienlijke tegenwind die een impact had op de algemene prestaties en de uitvoering van de strategie van Umicore. De Groepsinkomsten van Umicore voor 2024 bedroegen € 3,5 miljard, met een aangepaste EBITDA van € 763 miljoen. De Groep nam doortastende maatregelen, waaronder efficiëntiemaatregelen en een gedisciplineerde kapitaalallocatie. Deze inspanningen onderstrepen het engagement van Umicore om een sterke balans te behouden en rendement te halen uit haar investeringen. Gedetailleerde financiële informatie is beschikbaar in het Jaarverslag.

"We zijn trots om ons Jaarverslag 2024 voor te stellen. Onze eerste duurzaamheidsinformatie in overeenstemming met de CSRD is een belangrijke mijlpaal. Dit verslag onderstreept het engagement van Umicore op het vlak van transparantie, duurzaamheid en verantwoorde bedrijfspraktijken. We blijven vooruitgang boeken met onze routekaart voor duurzaamheid. Deze verwezenlijkingen weerspiegelen ons engagement om een positieve ecologische en sociale impact te hebben," zei Bart Sap, CEO van Umicore.





Toegang tot het jaarverslag



Het Jaarverslag 2024 is beschikbaar in het Engels en het Nederlands op de website van Umicore.



Capital Markets Day

De Capital Markets Day van Umicore vindt plaats op 27 maart 2025 in Londen. Meer informatie is beschikbaar op de website.



Umicore profiel

Umicore is de circulaire materiaaltechnologiegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise in materiaalwetenschappen, scheikunde en metallurgie een concreet verschil maken. Haar activiteiten zijn ondergebracht in vier business groups: Battery Materials, Catalysis, Recycling en Specialty Materials.



Elke business group is georganiseerd in marktgerichte business units die materialen en oplossingen aanbieden die toonaangevend zijn in nieuwe technologische ontwikkelingen en onmisbaar in het dagelijks leven.



Umicore genereert het merendeel van haar inkomsten uit en wijdt het grootste deel van haar O&O-inspanningen aan schone mobiliteitsmaterialen en recyclage. De doorgedreven doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - vloeit voort uit de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een manier die beantwoordt aan haar missie: Materials for a better life.



De industriële en commerciële activiteiten en de O&O-activiteiten van Umicore zijn over de hele wereld verspreid om haar wereldwijde klantenbasis met meer dan 11.500 werknemers zo goed mogelijk te dienen. De Groep genereerde inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,5 miljard (omzet van € 14,9 miljard) in 2024.





