Selon une analyse réalisée par SmartRecruiters, les entreprises françaises consacrent 39 jours à pourvoir chaque poste vacant

PARIS, 21 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une analyse portant sur plus de 18,3 millions de candidatures en ligne à un emploi en France révèle que le délai médian pour pourvoir un poste vacant est de 39 jours, chaque poste attirant 93 candidats. L’étude menée par SmartRecruiters, l’agence de recrutement basée sur l’IA, révèle également qu’en dépit des 93 candidatures reçues par offre d’emploi, seuls 2,2 % des candidats sont invités à passer un entretien, et 0,6 % seulement reçoivent une offre d’embauche.

En ce qui concerne le processus de recrutement, les données indiquent que le délai moyen d’examen des candidatures est de 6 jours en France, les entretiens ayant lieu 14 jours après la réception des candidatures. À l’échelle mondiale, les entreprises qui utilisent l’IA pourvoient leurs postes vacants 26 % plus rapidement que les entreprises qui n’y ont pas recours.

L’étude a porté sur 89 millions de candidatures à un emploi en Australie, en France, en Allemagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les employeurs français reçoivent 28 % de candidatures en plus par poste que la moyenne mondiale. Selon l’étude, 92 % des offres d’embauche sont acceptées, mais seuls 4 % des postes vacants en France sont pourvus par des recrutements internes, ce qui est nettement inférieur à la moyenne mondiale.

Rebecca Carr, PDG de SmartRecruiters, a déclaré : « La façon dont les entreprises françaises gèrent l’acquisition de talents continue d’évoluer. L’adoption de l’IA est de plus en plus répandue et permet de rationaliser le processus, le rendant ainsi plus efficace et efficient. Elle permet aussi de veiller à ce que l’expérience du candidat reflète les valeurs de l’employeur, tout en étant conforme à la législation du travail.

Les données recueillies indiquent que les entreprises françaises devancent l’Australie, l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni en termes de pourvoi de postes par le biais de recommandations, ce qui constitue généralement une méthode de recrutement et de gestion des talents moins risquée et plus rentable. »

Cette étude fait partie du nouveau rapport annuel de SmartRecruiters sur l’embauche, qui fournira des informations sur les tendances en matière d’embauche, d’efficacité du recrutement et de mobilité interne sur les principaux marchés mondiaux, d’une année sur l’autre. SmartRecruiters a analysé 12 mois de données de candidature combinées et anonymisées traitées par son système de suivi des candidatures de septembre 2023 à août 2024.

Pour télécharger le rapport, cliquez ici.

