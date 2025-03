ORION OYJ

Lääketeollisuus luovutti hallitukselle arvolupauksen: miljarditason investoinnit vuoteen 2030 mennessä

Lääketeollisuuden toimijat investoivat vuonna 2023 yli 460 miljoonaa euroa Suomeen. Investoinneista puolet kohdistuivat T&K-toimintaan ja puolet tuotantoon.

Perjantaina 21.3. lääketeollisuuden edustajat luovuttivat valtiovarainministeri Riikka Purralle alan kasvulupauksen. Toimiala haluaa osallistua kasvutalkoisiin ja on valmis kasvattamaan lääkealan kokonaisinvestoinnit miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Yhteiskunnan on samalla kehitettävä toimintaympäristöä ja tuotava uudet hoidot sujuvammin käyttöön.

”Globaalin lääketeollisuuden investoinnit suuntautuvat korkean osaamisen ja huippututkimuksen maihin. Suomessa terveys ja hyvinvointi on nyt tunnistettu yhdeksi yhteiskunnan uudistamisen, tuottavuuden, talouskasvun ja julkisen talouden kestävyyden lähteeksi”, Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne-Mari Virolainen kehuu.

Risto Murron johtaman kasvutyöryhmän loppuraportin ja tutkimus- ja innovaationeuvoston T&K-strategisen suunnitelman lisäksi terveys- ja hyvinvointialalla rakennetaan kasvuohjelmaa.

”Terveys- ja lääkeala on yksi harvoista teollisuudenaloista, jotka ovat kasvattaneet investointejaan Suomessa sekä vientiään viime vuosien aikana. Ennakkotietojen mukaan viennin arvoa vuonna 2024 kasvatti eniten kemianteollisuuden tuotteiden vienti. Näistä tuotteista farmaseuttisten tuotteiden vienti kasvoi eniten, 23,4 %. Uskommekin, että lääketeollisuudella voi olla keskeinen rooli Suomen 4 %:n BKT-tavoitteen saavuttamisessa. Tämä edellyttää kuitenkin vahvempaa strategista painotusta ja toimintaympäristön jatkuvaa kehittämistä”, Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme korostaa.

Yksi kehittämisen kohteista on kliinisten lääketutkimuksen määrä, joka on laskenut vuosia. Sekä Murron työryhmän loppuraportissa että terveys- ja hyvinvointialan kasvuohjelmassa kansallinen koordinaatio alan tutkimuksille on nähty tärkeäksi toimenpiteeksi kääntää T&K-investoinnit toimialalla nopeampaan kasvuun.

Lääketeollisuus investoi globaalisti noin 300 miljardia euroa T&K-toimintaan. Alan T&K-investoinnit Eurooppaan olivat vuonna 2023 noin 47 miljardia euroa. Suomella on hyvät edellytykset kasvattaa T&K-investoinnit nykyisestä 230 miljoonasta eurosta lähemmäs naapurimaiden Ruotsin ja Tanskan miljardia euroa. Vahva T&K-toiminta luo edellytykset kasvaville investoinneille tutkimuksesta tuotantoon asti.

Hallituksen kevään kasvuriihestä toimiala odottaa tukea historialliselle investointinäkymälleen. Kasvua tukevien toimien lisäksi on tärkeä pidättäytyä alaan kohdistuvista uusista kasvua tukahduttavista säästötoimista.



