PyroGenesis Fournit une Mise à Jour sur le Projet de Recyclage du Carbone de Varennes

MONTRÉAL, 21 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PyroGenesis Inc. (« PyroGenesis ») (http://pyrogenesis.com) (TSX : PYR) (OTCQX : PYRGF) (FRA : 8PY1), une entreprise de haute technologie qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des processus plasma 100 % électriques et des solutions durables pour aider l'industrie lourde dans sa transition énergétique, la réduction des émissions, la sécurité des matières premières et la gestion des déchets, fournit une mise à jour sur sa participation au projet de Recyclage du Carbone de Varennes (« VCR ») à la suite des développements récents concernant Varennes Cellulosic Ethanol LP (« VCE »).

PyroGenesis, par l'intermédiaire de sa filiale Pyro Green-Gas, joue un rôle essentiel dans le projet VCR, qui vise à devenir une initiative majeure de production de biocarburants au Québec. Pyro Green-Gas a obtenu des contrats totalisant 2,5 millions de dollars pour l'ingénierie, la conception et la fabrication d'un système d'adsorption thermique à oscillation (TSA) pour la récupération des gaz à l'usine VCR ( voir le communiqué de presse de juin 2024 ) avant de signer un contrat supplémentaire de 1,1 million de dollars en février 2025 ( voir le communiqué de presse de février 2025 ).

Le 11 mars 2025, VCE, l'entité gérant le projet VCR, a demandé la protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC ») dans le cadre de sa stratégie pour faire face à des difficultés de liquidité. Ce processus juridique permet à VCE de poursuivre ses activités tout en recherchant des solutions de restructuration financière sous supervision judiciaire.

La procédure de la LACC reconnaît explicitement PyroGenesis comme un fournisseur clé du projet. Comme indiqué dans les communications récentes de VCE, PyroGenesis a été invité à poursuivre son travail sur le projet et recevra des paiements en temps opportun pour les biens et services contractés.

PyroGenesis continuera à suivre de près l'évolution de la situation et espère que, grâce au processus de la LACC, VCE trouvera une solution qui garantira la poursuite réussie de cette initiative importante.

PyroGenesis propose plusieurs solutions technologiques au sein d'un écosystème de solutions en trois axes qui s'aligne avec les moteurs économiques essentiels à l'industrie lourde mondiale. Les trois axes sont :

Sécurité et optimisation des matières premières,

Transition énergétique et réduction des émissions,

Gestion des déchets.

À propos de PyroGenesis Inc.

PyroGenesis, une entreprise de haute technologie, est un leader reconnu dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de processus plasma avancés et de solutions durables qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES) et constituent des alternatives économiquement attractives aux processus conventionnels polluants. PyroGenesis a développé des technologies plasma exclusives, brevetées et avancées qui sont évaluées et adoptées par plusieurs leaders industriels multinationaux dans quatre grands marchés : la granulation du minerai de fer, l'aluminium, la gestion des déchets et la fabrication additive. Avec une équipe d'ingénieurs, de scientifiques et de techniciens expérimentés basés à Montréal, ainsi que ses installations de fabrication de 3 800 m² et 2 940 m², PyroGenesis maintient son avantage concurrentiel en restant à la pointe du développement et de la commercialisation technologique. Les opérations sont certifiées ISO 9001:2015 et AS9100D, la société étant certifiée ISO depuis 1997. Les actions de PyroGenesis sont cotées en bourse au TSX au Canada (TSX : PYR), sur l'OTCQX aux États-Unis (OTCQX : PYRGF) et sur la Bourse de Francfort en Allemagne (FRA : 8PY1).

Avertissements et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes comme « planifie », « cible », « s'attend à », « estime », « anticipe », ou d'autres expressions similaires indiquant des projections futures. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques et ne constituent ni des garanties ni des assurances de performance future, mais représentent plutôt les croyances actuelles de la direction concernant les événements et performances futures.

Les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et estimations raisonnables à la date du présent communiqué. Toutefois, elles sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles de faire varier significativement les résultats réels. Les facteurs de risque sont détaillés sous la section « Facteurs de risque » du dernier rapport annuel de PyroGenesis et dans ses dépôts périodiques accessibles sur www.sedarplus.ca.

