Umicore - Avis de convocation aux assemblées générales ordinaire et spéciale des actionnaires

Avis de convocation aux assemblées générales ordinaire et spéciale des actionnaires

Umicore invite ses actionnaires à participer à ses assemblées générales ordinaire et spéciale qui se tiendront le jeudi 24 avril 2025, 17h00 CEST dans les bureaux d'Umicore (rue du Marais 31, 1000 Bruxelles).



Les assemblées générales seront également retransmises et accessibles en direct. Il n’y aura pas de possibilité de voter ou de poser des questions via cette retransmission. Le lien pour accéder à la retransmission sera prochainement mis à disposition ici.

Proposition de modification du conseil de surveillance

Après avoir siégé pendant 10 ans au conseil de surveillance d'Umicore, M. Mark Garrett a annoncé qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2025. Le conseil de surveillance propose la nomination de Mme Martina Merz en tant que nouveau membre indépendant du conseil de surveillance pour remplacer M. Garrett pour un mandat de 3 ans. Dès sa nomination, Mme Merz rejoindra également le comité de nomination et de rémunération d'Umicore.



Martina Merz, de nationalité allemande, est une dirigeante d'entreprise réputée. Elle a été PDG de Thyssenkrupp AG de 2019 à 2023 après avoir occupé divers postes de direction chez Robert Bosch GmbH, Brose Group et Chassis Brakes International. Elle a été administratrice non exécutive au sein des conseils d'administration de plusieurs sociétés cotées en Europe et est actuellement administratrice non exécutive chez Rio Tinto Group et AB Volvo. Mme Merz est titulaire d'un diplôme en génie mécanique de l'Université de formation coopérative de Stuttgart.

M. Laurent Raets, Groupe Bruxelles Lambert (GBL), a également annoncé son intention de démissioner du conseil de surveillance, après y avoir siégé pendant 6 ans. Le conseil de surveillance propose de nommer M. Michael Bredael en tant que nouveau membre du conseil de surveillance pour remplacer M. Raets pour un mandat de 3 ans, à compter de assemblée générale ordinaire de 2025. Dès sa nomination, M. Bredael rejoindra également le comité d'audit et le comité d'investissement d'Umicore.

De nationalité belge, Michael Bredael est Investment Partner chez GBL depuis 2016. M. Bredael a exercé des mandats au sein de conseils de sociétés à la fois privés et publics. Avant de rejoindre GBL, M. Bredael a acquis une vaste expertise dans le domaine de la banque d'investissement dans différents secteurs et régions au sein de BNP Paribas, ainsi que dans le conseil chez Towers Watson. Il est titulaire d'un master en sciences économiques et gestion d'entreprise.

« Au nom du conseil de surveillance, je tiens à remercier chaleureusement Mark Garett et Laurent Raets pour leurs idées pertinentes, leur soutien crucial et le partage de leur vaste expertise au sein du conseil de surveillance au cours des dernières années », déclare Thomas Leysen, président du conseil de surveillance d'Umicore. « J'ai le plaisir de proposer à l'assemblée générale ordinaire la nomination de Mme Martina Merz en tant qu'administratrice indépendante. Elle apporterait à Umicore une grande expertise industrielle et de gouvernance. Je suis également heureux de proposer la nomination de M. Michael Bredael, dont l'expérience serait également très précieuse au sein du conseil de surveillance. »

Rapport annuel 2024

Le 21 mars 2025, Umicore a publié son rapport annuel 2024 (page uniquement disponible en EN).



Profil d’Umicore

Umicore est un groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur des domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en quatre business groups : Battery Materials, Catalysis, Recycling et Specialty Materials. Chaque business group est divisé en business units axées sur le marché offrant des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.



Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).



Les activités industrielles et commerciales d'Umicore, ainsi que ses activités de R&D, sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale, qui compte plus de 11.500 employés. Le Groupe a généré des revenus (hors métal) de € 3,5 milliards (chiffre d'affaires de € 14,9 milliards) en 2024.

Pour tout complément d’information

Investor Relations Media Relations Caroline Kerremans

Eva Behaeghe +32 2 227 72 21

+32 2 227 70 68 Marjolein Scheers

Caroline Jacobs +32 2 227 71 47

+32 2 227 71 29

Please visit Umicore Group’s website, newsroom and Investor Relations pages.

For images visit our media gallery and video center.