Umicore - Oproep tot gewone en bijzondere algemene vergaderingen

Oproep tot gewone en bijzondere algemene vergaderingen





Umicore nodigt haar aandeelhouders uit om deel te nemen aan haar Gewone en Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders die zullen plaatsvinden op donderdag 24 april 2025 om 17 uur CEST in de kantoren van Umicore (Broekstraat 31, 1000 Brussel).



De vergaderingen zullen ook live via webcast worden uitgezonden, zonder de mogelijkheid om te stemmen of vragen te stellen tijdens de webcast. De link naar de webcast zal binnenkort hier beschikbaar zijn.

Voorgestelde wijzigingen in de raad van toezicht

Na 10 jaar zitting te hebben gehad in de raad van toezicht van Umicore, kondigde de heer Mark Garrett aan dat hij niet zal vragen om zijn mandaat te verlengen op de komende algemene vergadering van 2025. De raad van toezicht stelt voor om mevrouw Martina Merz te benoemen als nieuw onafhankelijk lid van de raad van toezicht ter vervanging van de heer Garrett voor een termijn van 3 jaar. Na haar benoeming zal mevrouw Merz ook toetreden tot het benoemings- en remuneratiecomité van Umicore.

Martina Merz, Duits staatsburger, is een vooraanstaand leider in verscheidene industrieën. Ze was CEO bij Thyssenkrupp AG van 2019 tot 2023 na verschillende executive functies te hebben bekleed bij Robert Bosch GmbH, Brose Group en Chassis Brakes International. Ze heeft als niet-uitvoerend bestuurder zitting gehad in de raad van toezicht van verschillende beursgenoteerde bedrijven in Europa en is momenteel niet-uitvoerend bestuurder bij Rio Tinto Group en AB Volvo. Mevrouw Merz heeft een diploma van ingenieur mechanica van de University of Cooperative Education in Stuttgart.

De heer Laurent Raets, Groep Brussel Lambert (GBL), kondigde eveneens zijn voornemen aan om terug te treden uit de raad van toezicht, na er 6 jaar van deel te hebben uitgemaakt. De raad van toezicht stelt voor om de heer Michael Bredael te benoemen als nieuw lid van de raad van toezicht ter vervanging van de heer Raets voor een termijn van 3 jaar, die ingaat op de jaarlijkse algemene vergadering van 2025. Na zijn benoeming zal de heer Bredael ook lid worden van het auditcomité en het investeringscomité van Umicore.

Michael Bredael, Belgisch staatsburger, met ervaring in zowel publieke als private raden van toezicht, is Investment Partner bij GBL sinds 2016. Voor zijn aantreden bij GBL, had de heer Bredael een uitgebreide expertise opgebouwd in investment banking in verschillende sectoren en regio's bij BNP Paribas en in consultancy bij Towers Watson. Hij heeft een master in economische wetenschappen en bedrijfsbeheer.





“In naam van de raad van toezicht wil ik Mark Garett en Laurent Raets van harte danken voor hun scherpe inzichten, hun cruciale steun en voor het delen van hun uitgebreide expertise met de raad van toezicht de voorbije jaren,” zei Thomas Leysen, voorzitter van de raad van toezicht van Umicore. "Ik ben verheugd aan de algemene vergadering de benoeming voor te stellen van mevrouw Martina Merz als onafhankelijk bestuurder. Ze brengt een rijkdom aan relevante industriële en bestuurlijke expertise voor Umicore. Ik ben evenzeer verheugd de benoeming voor te stellen van de heer Michael Bredael, wiens ervaring eveneens zeer gewaardeerd zal worden in de raad van toezicht."





Jaarverslag 2024



Op 21 maart 2025 publiceerde Umicore haar Jaarverslag 2024 (pagina in het Engels, jaarverslag downloadbaar in Nederlands en Engels).



Umicore profiel

Umicore is de circulaire materiaaltechnologiegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise in materiaalwetenschappen, scheikunde en metallurgie een concreet verschil maken. Haar activiteiten zijn ondergebracht in vier business groups: Battery Materials, Catalysis, Recycling en Specialty Materials.



Elke business group is georganiseerd in marktgerichte business units die materialen en oplossingen aanbieden die toonaangevend zijn in nieuwe technologische ontwikkelingen en onmisbaar in het dagelijks leven.



Umicore genereert het merendeel van haar inkomsten uit en wijdt het grootste deel van haar O&O-inspanningen aan schone mobiliteitsmaterialen en recyclage. De doorgedreven doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - vloeit voort uit de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een manier die beantwoordt aan haar missie: Materials for a better life.



De industriële en commerciële activiteiten en de O&O-activiteiten van Umicore zijn over de hele wereld verspreid om haar wereldwijde klantenbasis met meer dan 11.500 werknemers zo goed mogelijk te dienen. De Groep genereerde inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,5 miljard (omzet van € 14,9 miljard) in 2024.





