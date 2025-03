Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

DK-1067 Copenhagen K

København, 21. Marts 2025

SELSKABSMEDDELELSE nr. 8/2025

Næste fase af Moje Bielany-boligudviklingsprojektet – WZ (lokalplan) opnået

Med opnåelsen af en bindende WZ (lokalplan) for et boligudviklingsprojekt på en 4.797 m2 stor grund har CeMat A/S taget endnu et skridt hen imod at opfylde strategien for 2025-2027. Denne grund er en del af et større areal på 13.303 m2, der ligger i Bielany-distriktet i Warszawa, Polen. Pr. 24. marts 2025 er der re-zonet 13.402 m2 (8,4 %) af det samlede grundareal på 159.300 m2 i Bielany-distriktet.

Ifølge den nye WZ (lokalplan) og de første analyser vil arealet kunne rumme mellem 119 og 128 boliger med et samlet etageareal på mellem 5.900 og 6.400 m2. De endelige tal vil blive fastlagt i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse. Med denne WZ (lokalplan) indledes den næste fase af Moje Bielany-projektet.

Det er nødvendigt med pre-development-aktiviteter, byggetilladelser, forhåndssalgsproces og bankfinansiering, før anlægsarbejdet kan påbegyndes. Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i midten af 2026.

Efter godkendelsen af WZ (lokalplanen) har CeMat revurderet handelsværdien for den re-zonede del af grunden. Ifølge en rapport fra Cushman & Wakefield repræsenterer den re-zonede faste ejendom i sin nuværende form en handelsværdi på PLN 13,07 mio. (mod PLN 2,99 mio. i årsrapporten fra 2024) eller ca. DKK 23,26 mio. (mod DKK 5,24 mio. i årsrapporten fra 2024).

Som følge af denne stigning i ejendomsværdien vil selskabets regnskabsresultat for 2025 blive positivt påvirket med 18 mio. kr.

Fremdrift i Moje Bielany-projektet

I første fase af Moje Bielany-projektet er det lykkedes CeMat at sælge 79 % af lejlighederne og opnå en forventet udviklingsmargin på omkring 21-22 %.





Cemat A/S

Frede Clausen

Bestyrelsesformand





Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

