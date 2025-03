eXp Realty lance son activité au Pérou, créant des opportunités sans précédent pour l’avenir professionnel des agents immobiliers

BELLINGHAM, Washington, 21 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, la plus grande société de courtage immobilier indépendante au monde et filiale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), a annoncé aujourd’hui le lancement de ses activités au Pérou, son 25e marché international. La société renforce ainsi sa présence mondiale et offre aux agents immobiliers péruviens des perspectives inédites de réussite, de création de richesse et de collaboration mondiale.

« Notre expansion au Pérou marque une nouvelle étape ambitieuse dans le développement du réseau de courtage immobilier axé sur l’agent le plus important au monde, » a déclaré Glenn Sanford, fondateur, PDG et Président d’eXp World Holdings. Contrairement aux sociétés de courtage traditionnelles qui limitent la croissance des agents, eXp leur donne les moyens d’agir grâce à un modèle économique qui récompense leur réussite, favorise leur développement professionnel et les met en relation avec une communauté mondiale en plein essor. Les agents péruviens ont désormais accès à une opportunité inégalée de développer leurs activités et de prendre le contrôle total de leur carrière. »

Ricardo Alfaro, Responsable pays pour eXp Peru, a souligné les avantages exceptionnels qu’offre eXp.

« Les agents péruviens ont désormais accès à un modèle de courtage à la fois innovant et révolutionnaire. eXP Realty n’est pas une société immobilière comme les autres, c’est un mouvement où les agents s’épanouissent véritablement grâce à la collaboration, à la participation au capital et aux opportunités de développement commercial à l’échelle mondiale. »

Pourquoi les agents immobiliers péruviens choisissent eXp Realty

Grâce à son modèle basé sur le cloud et ses plateformes de collaboration propriétaires, eXp Realty offre aux agents immobiliers péruviens l’avantage concurrentiel dont ils ont besoin aujourd’hui pour réussir dans un secteur immobilier en constante évolution. En voici les principaux avantages :

Conservation d’une plus grande partie des gains : des commissions parmi les plus élevées du secteur et des montants plafonnés pour optimiser les revenus des agents.

des commissions parmi les plus élevées du secteur et des montants plafonnés pour optimiser les revenus des agents. Investissement dans leur avenir : des opportunités de participation au capital d’une société cotée au Nasdaq , permettant aux agents de se constituer un patrimoine au-delà des transactions.

, permettant aux agents de se constituer un patrimoine au-delà des transactions. Potentiel de croissance illimité : un réseau mondial de près de 83 000 agents pour développer leurs opportunités commerciales au-delà des frontières.

un réseau mondial de près de 83 000 agents pour développer leurs opportunités commerciales au-delà des frontières. Formation et assistance hors pair : accès à des séances de coaching en direct, à du mentorat et à des stratégies de croissance commerciale de la part des meilleurs agents du monde entier.

accès à des séances de coaching en direct, à du mentorat et à des stratégies de croissance commerciale de la part des meilleurs agents du monde entier. Flexibilité et liberté d’action inégalées : les agents peuvent travailler depuis n’importe où, développer une équipe sans restrictions géographiques et commercialiser des propriétés à l’échelle mondiale.



Les agents péruviens qui souhaitent développer leur carrière dans l’immobilier peuvent en savoir plus sur l’adhésion à eXp Realty et sur les opportunités offertes par l’immobilier en consultant le site exprealty.international

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) (la « Société ») est la société holding des entreprises eXp Realty® et SUCCESS® Enterprises. eXp Realty est la plus grande société de courtage immobilier indépendante au monde, avec près de 83 000 agents présents dans 25 pays. En tant que courtier basé sur le cloud et axé sur les agents, eXp Realty offre aux agents immobiliers des commissions, un partage des revenus et des opportunités de participation au capital de premier plan, ainsi qu’un réseau mondial qui permet aux agents de développer avec succès leur activité. Pour plus d’informations sur eXp World Holdings, Inc., consultez expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, avec pour fer de lance son magazine SUCCESS®, est une référence en matière de développement personnel et professionnel depuis 1897. Elle fait partie de l’écosystème eXp et offre aux agents un accès à des ressources précieuses pour améliorer leurs compétences, développer leur activité et réussir sur le long terme. Pour plus d’informations au sujet de SUCCESS, consultez success.com.

Dispositions dites Safe Harbor et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act (loi américaine sur la réforme des recours collectifs en matière de valeurs mobilières) de 1995. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations actuelles de la Société et de sa direction mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient avoir une incidence significative sur les résultats réels. Ces déclarations comprennent, entre autres, des déclarations concernant l’expansion internationale, le succès des agents immobiliers et la disponibilité des programmes de participation au capital. Parmi les facteurs majeurs susceptibles d’entraîner un écart sensible et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, figurent notamment les fluctuations du marché immobilier, les changements dans la rétention ou le recrutement d’agents immobiliers, la capacité de la Société à se développer avec succès sur les marchés internationaux, les pressions de la concurrence, les changements réglementaires et des risques d’autre nature, lesquels sont détaillés régulièrement dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s’y limiter, les derniers rapports trimestriel et annuel déposés respectivement dans les formulaires 10-Q et 10-K. Nous n’assumons aucune obligation quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

Contact relations avec les médias :

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contact relations avec les investisseurs :

Denise Garcia, Associée-directrice

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e94eada6-775b-4309-8337-f2788d770fd9