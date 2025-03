Avis de mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2024

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros

Siège social à : Paris (17ème) 11, rue de Tilsitt

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 21 mars 2025.

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2024

Capgemini SE a déposé ce jour auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son Document d’Enregistrement Universel 2024, qui comprend les documents suivants :

• le rapport financier annuel 2024, incluant le rapport de gestion et notamment les informations en matière de durabilité et le rapport de certification sur ces informations,

• le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise et les observations des Commissaires aux comptes y relatives,

• le descriptif du programme de rachat d’actions.

Le Document d’enregistrement universel 2024 est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur . Il est également disponible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : https://investors.capgemini.com/fr/.

