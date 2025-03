ABO-Group: Uitbetaling kapitaalvermindering

Gent, 21 maart 2025 – 18.30 uur – Persbericht / Gereglementeerde informatie

Op 26 december 2024 keurde de Buitengewone Algemene Vergadering van ABO-Group Environment NV een vermindering van het kapitaal met € 993.461,09 goed, met als doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, door terugbetaling op ieder aandeel van 1/10.568.735ste van het bedrag van de kapitaalvermindering. Dit komt neer op de betaling van een aandeelhoudersvergoeding van € 0,094 per aandeel, conform het positief advies van de Rulingcommissie verkregen door de Vennootschap.

De volgende data werden vastgesteld:

Ex-date op 21 maart 2025 - vanaf deze datum zullen de aandelen van de Vennootschap verhandeld worden op Euronext Brussels ex-coupon nr. 2;

De registratiedatum op 24 maart 2025; en

De betaaldatum op 25 maart 2025.

De uitbetaling van de kapitaalvermindering zal gebeuren door de Vennootschap voor nominatieve aandeelhouders en via de paying agent Belfius Bank voor houders van gedematerialiseerde aandelen en tegen voorlegging van coupon nr. 2.

Over ABO-Group Environment

ABO-Group, opgericht in 1995 als adviesbureau voor bodemonderzoek, is uitgegroeid tot een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in alle aspecten van milieu en bodem: kwaliteit, hergebruik en sanering, geotechniek en monitoring, ecologie en cultuurhistorie.

Dit doet ABO-Group met haar verschillende semi-onafhankelijke dochterondernemingen in België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan 700 experts beschikt de groep over technologie, expertise en schaalgrootte om een volledige oplossing te bieden bij de meest uitdagende projecten. Voor klanten

in bouw, infrastructuur, mijnbouw en grondstoffen, energie en water;

van indicatief en ontwerp tot uitvoering en onderhoud van diverse assets.

ABO-Group Environment is genoteerd op EURONEXT Brussel en EURONEXT Parijs. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van ABO-Group Environment, zie www.abo-group.eu.

Voor meer informatie

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T: +32 (0)496 59 88 88

