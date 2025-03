CGTN: Kina fremmer udvikling af høj kvalitet af landdistrikter i overensstemmelse med lokale forhold

CGTN udgav en artikel om den kinesiske præsident Xi Jinpings inspektionstur i Yunnan-provinsen i det sydvestlige Kina. Ved at introducere Yunnans indsats for at fremme "blomsterøkonomien" og fremme kulturturisme fremhæver artiklen provinsens indsats for udvikling af høj kvalitet af landdistrikter i overensstemmelse med lokale forhold med det formål at gå nye veje i bestræbelserne på at modernisere Kina.

BEIJING, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lijiang Modern Flower Industrial Park ligger i Lijiang i den sydvestlige kinesiske Yunnan-provins og er indbegrebet af Kinas bestræbelser på at fremme fornyelse af landdistrikterne.

Med et intelligent produktionssystem bruger alle drivhusene i parken jordløs dyrkningsteknologi, og dækningsgraden for integrerede vand- og gødningsanlæg når op på mere end 85 procent.

Med udgangspunkt i den nærliggende Lijiang-lufthavn kan produkter som friskskårne roser og calla-liljer leveres med fly til byer som Beijing, Shanghai og Guangzhou inden for 36 timer og sælges til lande som Japan, Vietnam og Rusland, hvilket skaber job til mere end 300 mennesker i de omkringliggende landområder.

Da den kinesiske præsident Xi Jinping besøgte parken onsdag eftermiddag, talte han med landsbyboere og teknikere og spurgte ind til blomstersorter, markedssalg og deres indkomster.

Landsbyboerne fortalte Xi, at de i gennemsnit tjente over 4.000 yuan (ca. 557,46 dollars) om måneden, og at deres månedlige indkomst oversteg 7.000 yuan i højsæsonen. At dyrke blomster er et virkelig glædeligt job, fortalte de.

"Jeres indsats er blomstrende og i tråd med det moderne landbrugs udvikling. Må jeres liv være lige så smukke som blomster", sagde Xi med glæde.

'Blomsterøkonomi'

Udvikling af karakteristiske industrier har altid været Xis fokus under hans indenlandske inspektioner i de senere år. "Nøglen til genoplivning af landdistrikterne er industriel genoplivning", sagde han engang.

Yunnans unikke geografiske og klimatiske forhold har givet provinsen ry for at være "planternes rige", hvilket har givet anledning til udvikling af "blomsterøkonomien". I mange år har Yunnans produktion af friskskårne blomster været den største i landet.

I 2024 nåede provinsens areal beplantet med blomster op på 1,95 millioner mu (ca. 130.000 hektar), herunder 350.000 mu dedikeret til friskskårne blomster. I alt blev der produceret 20,6 milliarder friskskårne blomster, hvilket giver en førsteplads på verdensplan.

Blomsterindustrien i Yunnan beskæftiger direkte 380.000 mennesker inden for plantning, sortering og pakning, logistik og e-handel, og over 1 million flere er indirekte beskæftiget. Årtiers indsats fra lokalbefolkningen har etableret en omfattende industrikæde, herunder Asiens første og verdens næststørste auktionscenter for blomster.

På Kunming International Flora Auction Trading Center nåede den gennemsnitlige daglige handelsvolumen op på 7,06 millioner stængler i 2024, med en gennemsnitlig transaktionstid på kun 4 sekunder pr. ordre og en transaktionsrate på 95,34 procent.

Blomster, der auktioneres her, sendes ikke kun til større kinesiske byer, men eksporteres også til over 50 lande og regioner.

At fremme industriel transformation og opgradering er den vigtigste opgave for udvikling af høj kvalitet, understregede Xi under inspektionen, og han opfordrede Yunnan til aktivt at fremme strategiske nye industrier og fremtidige industrier.

Integration af kultur og turisme

Xi besøgte også den gamle bydel i Lijiang onsdag for at lære om den lokale indsats for at forbedre beskyttelsen og udnyttelsen af den historiske og kulturelle arv.

"Byens kultur, landskab og folkelige traditioner er virkelig fængslende", sagde Xi og tilføjede, at integrationen af kultur og turisme har sat skub i økonomien.

Den gamle bydel i Lijiang har en mere end 800 år lang historie og blev i 1997 optaget på UNESCO's liste over verdens kulturarv. I løbet af de sidste 27 år har byen bygget 30 kulturelle gårdhaver, der skaber nye scenarier for kulturarven og fremmer udviklingen af den lokale kultur- og turistindustri.

I dag trives byens turistindustri fortsat med forretninger, der spænder over restaurationsvirksomhed, overnatning, kunsthåndværk og scenekunst. Et stigende antal unge mennesker starter virksomheder op her og engagerer sig i arven og promoveringen af den nationale kulturarv.

I øjeblikket er byen i fuld gang med at udvikle kulturarvsturismen ved at udvide de kulturelle attraktioner og seværdighederne i gaderne. Ved at organisere forskellige aktiviteter for at skabe en rig kulturel atmosfære tiltrækker Lijiang med succes besøgende fra hele verden.

Fra januar til september sidste år bød byen i alt 17,05 millioner turister velkommen, hvilket er en stigning på 13,07 procent i forhold til året før.

Det er afgørende at fremme kulturturisme for at forbedre folks indkomst og håndtere forholdet mellem beskyttelse og udvikling korrekt, sagde Xi og opfordrede til, at kultur- og turistindustrien skulle følge en vej med bæredygtig og sund udvikling.

