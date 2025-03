CGTN: China realiseert hoogwaardige plattelandsontwikkeling in lijn met lokale omstandigheden

CGTN heeft een artikel gepubliceerd over de inspectiereis van de Chinese president Xi Jinping door de provincie Yunnan in het zuidwesten van China. In het artikel wordt ingegaan op de inspanningen van Yunnan om de 'bloemeneconomie' te bevorderen en cultureel toerisme te stimuleren, waarmee de provincie streeft naar plattelandsontwikkeling van hoge kwaliteit in lijn met de lokale omstandigheden, met als doel nieuwe wegen in te slaan voor de modernisering van China.

BEIJING, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het Lijiang Modern Flower Industrial Park in Lijiang in de provincie Yunnan in het zuidwesten van China is een toonbeeld van de inspanningen van China om het platteland nieuw leven in te blazen.

Dankzij het intelligente productiesysteem maken alle kassen in het park gebruik van grondloze teelttechnologie, waarbij de dekkingsgraad van geïntegreerde irrigatiefaciliteiten voor water en meststoffen meer dan 85 procent bedraagt.

Dankzij de nabijgelegen luchthaven van Lijiang kunnen producten als vers gesneden rozen en aronskelken binnen 36 uur per vliegtuig worden geleverd aan steden als Beijing, Shanghai en Guangzhou en worden geëxporteerd naar landen als Japan, Vietnam en Rusland, waardoor banen worden gecreëerd voor meer dan 300 mensen in de omliggende plattelandsgebieden.

Tijdens zijn bezoek aan het park op woensdagmiddag sprak de Chinese president Xi Jinping met dorpelingen en technische medewerkers en stelde hij vragen over de bloemsoorten, de verkoopcijfers en hun inkomen.

De dorpelingen vertelden Xi dat ze gemiddeld meer dan 4.000 yuan (circa $ 557,46) per maand verdienden, en tijdens het hoogseizoen meer dan 7.000 yuan. Bloemen kweken is echt leuk werk, zeiden ze.

"Jullie inzet werpt zijn vruchten af en past in het ontwikkelingspad van de moderne landbouw. Mogen jullie levens net zo mooi zijn als de bloemen," zei Xi opgetogen.

'Bloemeneconomie'

De afgelopen jaren besteedde Xi tijdens zijn binnenlandse inspecties altijd speciale aandacht aan de ontwikkeling van onderscheidende industrieën. "De sleutel tot revitalisatie van het platteland is revitalisatie van de industrie", zei hij ooit.

De unieke geografische en klimatologische omstandigheden van Yunnan hebben de provincie de reputatie van 'koninkrijk van de planten' opgeleverd, waardoor de 'bloemeneconomie' zich heeft kunnen ontwikkelen. Yunnan is al jaren landelijk koploper voor wat betreft de productie van verse snijbloemen.

In 2024 bedroeg het bloemenareaal in de provincie 1,95 miljoen mu (circa 130.000 hectare), waarvan 350.000 mu bestemd was voor verse snijbloemen. In totaal werden er 20,6 miljard verse snijbloemen geproduceerd, waarmee de provincie wereldwijd op de eerste plaats staat.

De bloemenindustrie in Yunnan biedt direct werk aan 380.000 mensen voor het planten, sorteren en verpakken, en op het gebied van logistiek en e-commerce, en indirect aan nog eens 1 miljoen mensen. Tientallen jaren van inspanningen door de lokale bevolking hebben geleid tot een volwaardige industriële keten, met de grootste bloemenveiling in Azië en de op een na grootste ter wereld.

In het Kunming International Flora Auction Trading Center bereikte het gemiddelde dagelijkse handelsvolume 7,06 miljoen stelen in 2024, met een gemiddelde transactietijd van slechts 4 seconden per bestelling en een transactiepercentage van 95,34 procent.

Bloemen die hier worden geveild, worden niet alleen naar grote Chinese steden verzonden, maar ook geëxporteerd naar meer dan 50 landen en regio's.

Xi benadrukte tijdens de inspectie dat het bevorderen van industriële transformatie en vernieuwing de belangrijkste taak is voor hoogwaardige ontwikkeling en riep Yunnan op om strategische opkomende industrieën en toekomstige industrieën actief te stimuleren.

Integratie van cultuur en toerisme

Xi bezocht woensdag ook de Oude Stad van Lijiang om te zien welke inspanningen worden verricht om de bescherming en het gebruik van historisch en cultureel erfgoed te verbeteren.

"De cultuur, het stadsbeeld en de lokale tradities van Lijiang zijn werkelijk fascinerend," zei Xi, eraan toevoegend dat de integratie van cultuur en toerisme de economie een impuls heeft gegeven.

De Oude Stad van Lijiang, met een geschiedenis van meer dan 800 jaar, werd in 1997 door de UNESCO op de werelderfgoedlijst geplaatst. In de afgelopen 27 jaar heeft de stad 30 culturele binnenplaatsen gebouwd, nieuwe scenario's voor cultureel erfgoed gecreëerd en de ontwikkeling van de lokale culturele en toeristische sector bevorderd.

Vandaag de dag is de toeristische sector van de stad volop in bloei, met activiteiten op het gebied van catering, accommodatie, ambachten en podiumkunsten. Steeds meer jonge mensen starten hier een bedrijf en zetten zich in voor de instandhouding en de promotie van het nationale culturele erfgoed.

Op dit moment is de stad bezig met de ontwikkeling van toerisme op het gebied van cultureel erfgoed door het aantal culturele attracties en bezienswaardigheden uit te breiden. Door het organiseren van verschillende activiteiten om een rijke culturele sfeer te creëren, trekt Lijiang met succes bezoekers van over de hele wereld.

Van januari tot september vorig jaar verwelkomde de stad in totaal 17,05 miljoen toeristen, een stijging van 13,07 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het promoten van cultureel toerisme is noodzakelijk om het inkomen van mensen te verbeteren en om de relatie tussen bescherming en ontwikkeling in evenwicht te houden, zei Xi, waarbij hij pleitte voor een duurzame en gezonde ontwikkeling van de culturele en toeristische sector.

