ACTUALIZACIÓN-- Ya están abiertas las reservaciones: Royalton CHIC Barbados expande la presencia de la marca en el Caribe

ST. MICHAEL, Barbados, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts está listo para llamar la atención y acelerar el ritmo, mientras redefine la hospitalidad con todo incluido en Barbados. A partir de hoy, Royalton CHIC Barbados, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, está oficialmente abierto para reservas y se prepara para un debut espectacular a mediados de 2026 (primavera en EE.UU.). Ubicado a lo largo de la glamorosa Costa Dorada de Barbados, este sofisticado resort de estilo de vida está diseñado para los creadores de tendencias que buscan emoción y sofisticación en igual medida. Los huéspedes disfrutarán de experiencias electrizantes y un lujo sin esfuerzo, donde cada momento es inolvidable, vibrante y orgullosamente exclusivo.

“La demanda de lujo moderno solo para adultos y con todo incluido nunca ha sido tan fuerte, ya que los viajeros buscan algo más que solo relajamiento: quieren experiencias sociales atractivas. Con Jamaica y Barbados uniéndose a nuestra colección, estamos introduciendo una nueva era audaz de viajes de lujo, diseñada para quienes buscan indulgencia y energía en igual medida ", dijo Jordi Pelfort, presidente de Blue Diamond Resorts. "Barbados ha sido durante mucho tiempo un destino de distinción, por lo que es el escenario perfecto para la experiencia Royalton CHIC Resorts".

Como la primera propiedad de Blue Diamond Resorts en Barbados, esta adición refuerza la expansión de la marca en los destinos más vibrantes y cotizados del Caribe. Coincidiendo con el decimoquinto aniversario de la empresa en innovación en la hospitalidad todo incluido, Royalton CHIC Barbados marca otro hito audaz en el crecimiento continuo de la empresa, ofreciendo un lujo de alta gama impregnado con un espíritu innegablemente social. Al igual que Barbados, una isla famosa por su elegancia sin esfuerzo, cultura vibrante y atractivo para los jet-setters, el resort está diseñado como la mejor escapatoria solo para adultos, ofreciendo el equilibrio perfecto entre relajación y emoción, todo bajo el concepto exclusivo de "Party Your Way" (Diviértete a tu manera).

Diseñado para ofrecer comodidad energética y contemporánea, Royalton CHIC Barbados contará con 220 suites elegantes, que ofrecen opciones como vista al mar, acceso a la piscina y terrazas privadas. Los huéspedes que deseen una estadía mejorada pueden optar por la categoría de suite Diamond Club™, que ofrece servicio de mayordomo personalizado, amenidades exclusivas y áreas privadas en la playa y la piscina del Diamond Club™. La escena culinaria del resort será igual de fabulosa, con nueve restaurantes y tres bares que combinan sabores locales con influencias globales, incluyendo un vibrante restaurante de carnes a la parrilla, el deslumbrante Level 18 Rooftop Cabana Lounge y un atractivo nuevo restaurante de fusión francesa-isleña que elevará los sabores clásicos con un toque caribeño.

Reflejando el espíritu de Royalton CHIC Resorts, el resort ofrecerá una mezcla dinámica de entretenimiento, bienestar y experiencias sociales. Los huéspedes se pueden relajar en The Royal Spa, unirse a las clases de alta energía Royalton FIT o deleitarse con entretenimiento continuo organizado por los CHIC Angels. Ya sea disfrutando del lujo junto a la piscina, disfrutando de la vida nocturna más vibrante de la isla o entregándose a experiencias exclusivas, cada estancia estará diseñada para un indulgente placer sin remordimientos y momentos inesperados.

Tras el éxito del lanzamiento de Royalton CHIC Antigua el año pasado y el reciente anuncio de Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove, esta última adición fortalece la visión de Blue Diamond Resorts de reinventar la experiencia de todo incluido solo para adultos. La llegada de Royalton CHIC Barbados marca otro paso audaz en su expansión, demostrando que el lujo solo para adultos nunca ha sido más atractivo.

Las reservaciones ya están abiertas para las estadías a mediados de 2026 (primavera en EE.UU.). Para más información o para reservar sus próximas vacaciones, visite royaltonchicresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts incluye más de 80 propiedades, sobrepasando las 20.000 habitaciones en ocho países localizados en los destinos vacacionales más populares en la región del Caribe. Sus nueve marcas hoteleras líderes incluyen el galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos somos Familia. Ya sea que los huéspedes vengan como amigos, padres, niños, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos, o viajeros no acompañados, todo el mundo se considera familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, incluyendo All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia solo para adultos con restaurantes exclusivos y alojamiento preferencial para enriquecer la unión entre sus huéspedes. Party Your Way (Diviértete a tu manera) en los Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido vibrante y energética solo para adultos para deleitarse con lo inesperado. Mystique by Royalton lejos de ser común, ofrece a sus visitantes una experiencia para conectarse con su entorno en una colección de centros vacacionales estilo boutique llena de belleza infinita y vibras en buena onda. En Jamaica, Grand Lido Negril ofrece a los huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas y todo incluido Au Naturel, además de una costa aislada para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa ofrece unas vacaciones personalizadas, ya sea que planee unas vacaciones familiares, reunión con amigos o simplemente un momento de relajamiento con su pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece impresionantes alrededores de valor increíble y una rica cultura y patrimonio. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a Vacation Like A Star™ con una experiencia atractiva e interactiva, además de famosos artículos de cultura pop de icónicas películas, música y deportes, mientras que usted esquivará a los paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene, donde sus vacaciones solo para adultos serán el centro de fascinación y atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts ofrece experiencias vibrantes y llenas de energía, todo incluido y solo para adultos, donde podrás Party Your Way (Diviértete a tu manera) y disfrutar de lo inesperado. Ubicados en destinos caribeños populares como Punta Cana - República Dominicana, Cancún - México y Antigua, esta nueva generación de concepto todo incluido solo para adultos ofrece experiencias sin precedentes donde el lujo y la diversión se cruzan en cada ubicación idílica. Elige entre relajarte y consentirte o disfrutar las fiestas y diversión: Party Your Way.

Ideal para parejas, grupos, solteros o amigos, incluyendo modernas habitaciones y suites con All-In Luxury™, DreamBed™ premium, una variedad de ofertas culinarias, All-In Connectivity™ y exclusividad a través de la categoría Diamond Club™. Los huéspedes pueden elegir entre relajarse y consentirse en el spa o disfrutar de los eventos únicos y fiestas temáticas del resort en lugares exclusivos.

Para más información acerca de Royalton CHIC Resorts, visite www.royaltonchicresorts.com

