Beanfield est fière d'accueillir la nouvelle cheffe des finances, Winnie Leung.

TORONTO, 24 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beanfield, une entreprise locale et indépendante de télécommunications à Toronto, Montréal, Vancouver et Ottawa, qui compte près de 500 employés, a nommé Winnie Leung au poste de cheffe des finances en cette période de croissance et d'expansion.

Winnie Leung a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la direction financière, plus récemment en tant que cheffes des finances de Moneris, où elle a introduit des processus de transformation, des technologies et des stratégies de talents pour propulser l'organisation vers l'avant. Dévouée à la profession, Winnie a fondé le Inclusive Workplace Council et a été la marraine exécutive de Womxn@Moneris. Elle est également vice-présidente du conseil d'administration de FEI Canada et mentor dans le cadre de son programme MentorAdvantage.

Rizwan Jamal, chef de la direction de Beanfield, a déclaré : « Nous sommes ravis que Winnie devienne un membre clé de l'équipe de direction de Beanfield. En mettant l'accent sur notre réseau de fibre optique et nos produits, les meilleurs de leur catégorie, un service à la clientèle 100 % canadien et une culture inégalée, Winnie jouera un rôle déterminant dans la réalisation de notre mission. Les Canadiens valorisent la diversité des choix sur le marché et des marques locales comme Beanfield sont fières de l'offrir ».

Winnie dirigera l'équipe des finances et contribuera à la gestion stratégique de l'entreprise.

« Je suis ravie de me joindre à Beanfield en temps que cheffes des finances et de m'associer à l'équipe de direction pour stimuler la croissance stratégique et l'excellence financière. Les fondations solides de Beanfield et son esprit d'entreprise créent une occasion unique de développer l'entreprise, d'améliorer la discipline financière et de soutenir l'innovation. Je me réjouis de travailler avec l'équipe pour créer de la valeur à long terme pour nos clients, nos employés et nos parties prenantes, tout en favorisant une culture de collaboration et d'impact », déclare Winnie.

En tant qu'entreprise fièrement locale, Beanfield a l'intention de poursuivre son expansion dans les marchés clés afin de stimuler la concurrence et d'offrir plus de Beanfield à plus de Canadiens.

À propos de Beanfield :

Beanfield est une entreprise de télécommunications locale, indépendante et dotée d'installations. Fondée en 1988 avec un esprit activiste, elle a étendu son réseau 100 % fibre optique pour desservir les marchés de Toronto, Montréal, Ottawa et Vancouver. La mission de Beanfield est d'offrir aux entreprises et aux particuliers des plus grandes villes du Canada le choix et la connectivité à haute vitesse par fibre optique dont ils ont désespérément besoin, tout en les soutenant avec une main-d'œuvre 100 % canadienne. Beanfield croit que tout le monde mérite une connectivité de qualité à un prix équitable, parce que c'est Comme il se doit.