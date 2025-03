COMMUNIQUE DE PRESSE



24 mars 2025

Représentants de Nissan au Conseil d’administration

Boulogne-Billancourt, le 24 mars2025 – Compte tenu de l’annonce par Nissan le 11 mars 2025 des nouvelles fonctions qui seront exercées par Manabu Sakane à compter du 1er avril 2025, Nissan a décidé de proposer la candidature de Pierre Loing en lieu et place de Manabu Sakane lors de l’Assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2025.

En conséquence, le Conseil d’administration soumettra au vote de l’Assemblée générale, sur proposition de Nissan, la nomination de Michelle Baron et Pierre Loing en qualité d’administrateurs pour une durée de quatre années, en remplacement de Yu Serizawa dont le mandat arrive à échéance et de Joji Tagawa qui a décidé de mettre un terme par anticipation à son mandat.

Biographie :

Pierre Loing est depuis avril 2025, Directeur Projets Spéciaux Globaux, basé à Nissan North America, Inc. Il a débuté sa carrière chez Renault Allemagne en 1988. Il rejoint Renault Product Planning en 1990 et est envoyé en mission chez Volvo USA en 1992. Pierre Loing a été le négociateur produit de Renault en 1998/99 durant les pourparlers Renault – Nissan jusqu'à la conclusion de l'Alliance. Il a rejoint Nissan au Japon en 1999 et a occupé différents postes de direction en matière de planification produit, d'abord au Japon, puis en Europe et aux États-Unis. Durant cette période, il a réorganisé la gamme européenne avec les lancements de Qashqai et Juke et il a géré le lancement de la Leaf 100 % électrique pour laquelle il a reçu le Nissan President's Award ainsi que le prestigieux Automotive News Eurostar. En janvier 2016, il est revenu au siège de Nissan en tant que directeur général de la division Global Product Marketing en y ajoutant Global Motorsports en 2019. Il a été nommé Vice-Président de la planification produit en 2020, en charge des marques Nissan et Infiniti dans le monde entier. A compter d’avril 2025, il sera Directeur Projets Spéciaux Globaux, basé à Nissan North America, Inc. De nationalité française, Pierre Loing est titulaire d'un Master en Marketing International de NEOMA Business School. Il a suivi un Executive MBA Program à l'INSEAD en 1992.

