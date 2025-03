Avec 66 brevets déposés à l’INPI en 2024, GTT confirme l’accélération de sa dynamique d’innovation et son leadership technologique dans le classement INPI



Paris, le 24 mars 2025 – Le groupe GTT, expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce le dépôt d’un total de 66 demandes de brevet à l’INPI1 en 2024, en progression par rapport à 2023. Cette performance illustre l’accélération de la dynamique d’innovation du Groupe et pérennise sa position d’acteur technologique de référence.

En se hissant de la 26e à la 23e place du Top 50 des entreprises françaises déposantes de brevets, GTT démontre son engagement à anticiper les enjeux du paysage énergétique mondial et du secteur maritime.

Guidé par une vision ambitieuse, le Groupe accélère le développement de technologies de pointe au service de la transition énergétique et des solutions bas carbone, telles que celles relatives au transport et au stockage d’hydrogène liquéfié ou d’ammoniac, à l’utilisation du GNL comme carburant et au captage de carbone à bord des navires.

Parallèlement, GTT poursuit l’optimisation de ses solutions existantes pour améliorer la performance énergétique des acteurs du maritime et répondre aux évolutions constantes de leurs besoins et des réglementations environnementales.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Avec 66 demandes de brevet déposées en 2024, GTT confirme son leadership technologique et son ancrage parmi les champions de l’innovation en France, en se hissant à la 23e place du classement général INPI. Cette performance souligne la vigueur de notre dynamique d’innovation et notre détermination à imaginer, dès aujourd’hui, les solutions dont le monde aura besoin demain. Plus que jamais, nous sommes convaincus que l’innovation est un levier stratégique pour réussir la transition énergétique, et nous poursuivons nos investissements en R&D pour proposer à nos clients des solutions toujours plus performantes et respectueuses de l’environnement. »

A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas-carbone. Avec sa filiale Elogen, qui conçoit et produit des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (technologie PEM), GTT est également présent dans le domaine de l'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

1 INPI - Institut national de la propriété intellectuelle





